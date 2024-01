Perspectiva del precio de las criptomonedas: Ivy (HBAR), Pepe (PEPE), Meme Moguls (MGLS)

El aumento de precios de Ethereum esta semana ayudó a que varias altcoins pujaran por terreno más alto mientras Bitcoin oscilaba en medio del trascendental debut comercial de los ETF al contado. Ethereum Classic, Optimism y Arbitrum registraron notables avances de precios en medio de la exuberancia del mercado.

Aquí está la perspectiva de precios para Hedera (HBAR) y Pepe (PEPE). También se centra la atención en Meme Moguls (MGLS).

El precio de Hedera (HBAR) podría apuntar a $0,5 dólares en 2024

HBAR es el token nativo de la red de prueba de participación Hedera. HBAR, que alcanzó un máximo histórico de $0,56 dólares en 2021, podría apuntar a ese nivel o más si las condiciones más amplias del mercado se fusionan en un fuerte catalizador alcista.

Una mirada al gráfico técnico de Hedera de los últimos tres meses muestra una trayectoria de tendencia alcista, lo que sugiere que los alcistas pueden superar las pérdidas observadas la semana pasada. Si los precios cobran un nuevo impulso, superar el obstáculo de $0,1 dólares podría allanar el camino para una posible nueva prueba del ATH.

La adopción será clave para las perspectivas a largo plazo de HBAR, y la reciente alianza entre Hedera y Algorand para DeRec, un sistema descentralizado de recuperación de billeteras, puede sumarse a los múltiples catalizadores dentro del ecosistema de Hedera.

Pepe (PEPE): ¿Es posible un nuevo impulso alcista?

El precio de Pepe ha disminuido más del 6% en las últimas 24 horas, hasta $0.000001351 dólares al momento de escribir este artículo. El volumen de operaciones de la moneda meme también ha disminuido, reduciéndose un 36% a medida que la negatividad se hace cargo.

La acción de hoy sigue a una ruptura de un canal paralelo descendente, con precios alcanzando máximos de $0,00000150 dólares. El criptoanalista Ali Martínez sugirió que la continuación podría poner en juego $0,0000016 dólares, con un potencial de llegar a $0,0000019 dólares.

Si bien la caída del PEPE podría invalidar el panorama alcista que el criptoanalista destacó a través de X el jueves, la perspectiva de las criptomonedas para 2024 sugiere que los compradores tienen la oportunidad de hacer valer su autoridad.

Meme Moguls (MGLS): ¿Un token potencial de 100x?

Meme Moguls (MGLS) es un nuevo proyecto en preventa cuyo lanzamiento traerá un modelo único de juego para ganar al mundo del comercio de monedas meme. A medida que la industria de la criptografía causa sensación con el debut en el mercado de los ETF de Bitcoin al contado, otro sector de este mercado que está experimentando un interés sin precedentes son los activos basados en memes.

Los tokens de memes virales como el Bonk de Solana se han sumado a un ecosistema que tiene Dogecoin, Shiba Inu y Pepe. Meme Moguls es el intercambio donde los comerciantes pueden deleitarse con la experiencia del comercio simulado de todos los activos de memes icónicos, ofreciendo características que pueden ayudar a liberar magnates de los comerciantes comunes.

El token MGLS nativo impulsará este ecosistema, incluso en grupos de apuestas y otros mecanismos de recompensa. Actualmente situado en $0,0027 dólares en la etapa 4 de la preventa, MGLS podría aprovechar su probable dominio del mercado para convertirse en una de las joyas emergentes en 2024.

