Borroe Finance es una estrella emergente en el sector DeFi

Dado que Borroe Finance ($ROE) funciona con la cadena de bloques Polygon, la red ha acelerado a fondo su búsqueda para transformar el proceso de recaudación de fondos en la industria Web3.

Polygon se considera una de las cadenas laterales de Ethereum más destacadas porque mejora la seguridad, la interoperabilidad y la escalabilidad. Además, permite que las transacciones sean económicas, rápidas y eficientes. ¿Cómo ayuda esto a Borroe Finance a tomar los toros por los cuernos en la financiación de ingresos Web3?

Bueno, la red aprovecha otras tecnologías de vanguardia como contratos inteligentes, inteligencia artificial (IA) y tokens no fungibles (NFT) en su mercado peer-to-peer (P2P).

Como resultado, este enfoque innovador está permitiendo a Borroe Finance causar sensación en la escena de las criptonoticias porque permite a los participantes de Web3 recaudar fondos instantáneos vinculándolos con vendedores de ingresos.

Las empresas de Web3 pueden acuñar sus ingresos recurrentes como NFT que sirven como garantía y luego los venden en el mercado de Borroe Finance, lo que permite a los jugadores de Web3 obtener efectivo inmediato.

Por lo tanto, Borroe Finance está subiendo un nivel al redefinir otros sectores como Dapp (aplicación descentralizada) y NFT Gaming, convirtiéndola en una de las altcoins a tener en cuenta.

El novedoso enfoque de Borroe Finance en el espacio Web3 no ha pasado desapercibido porque los inversores continúan saltando a su red en masa, como lo demuestra su token de gobernanza llamado $ROE.

Por ejemplo, se vendieron más de 215 millones de tokens $ROE en la tercera etapa de su preventa, con al menos $2,5 millones de dólares recaudados.

Esta tasa de éxito imita la de las ofertas de monedas impulsadas por la publicidad gracias al objetivo a largo plazo de Borroe Finance de romper las barreras de entrada en el sector Web3.

El TVL de Tron está por las nubes en medio de que las características de privacidad de Monero no pasan desapercibidas

El valor total bloqueado (TVL) en la red Tron continúa disparándose a medida que una importante confianza llega al ecosistema. Esto también representa una cultura HODL notable.

Según Coin98 Analytics, además de Ethereum (ETH), Tron encabezó la lista de blockchains con el TVL más alto al cierre de 2023.

Como resultado, Tron dio un codazo a otras redes, como BNB Chain, Arbitrum, Solana, Blast, Optimism, Avalanche, Polygon, Base y Cardano para ocupar este lugar.

El valor total en cadena (TVC) de TRX también se ha disparado, según TRONSCAN.

Fuente: TRONSCAN

TVC es una métrica importante que muestra la capitalización de mercado de una moneda en función de volúmenes de negociación que superan el millón de dólares.

Por tanto, estas estadísticas muestran que la red Tron ha comenzado 2024 con buen pie.

Mientras tanto, Monero sigue siendo una prioridad para los inversores en el mercado de cifrado cada vez más consciente de la privacidad. A pesar de las recientes noticias de XMR, el proyecto sigue siendo una de las principales criptomonedas centradas en la privacidad. Los inversores, conscientes de ello, están muy atentos a ello.

