Los precios de las criptomonedas oscilaron en los últimos días cuando los inversores reaccionaron a la aprobación esta semana de un ETF de Bitcoin al contado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Si bien la mayoría de ellos subieron poco después, luego retrocedieron, y Bitcoin cayó de $49,000 a $41,000 dólares.

Como escribí el viernes, esta retirada se debió a una situación conocida como compra de rumores y venta de noticias. En la mayoría de los casos, los activos tienden a subir antes de un evento importante y luego retroceder cuando ocurre la noticia real. En este caso, la caída se produjo porque los inversores ya esperaban y aceptaban la aprobación del ETF.

Algunas altcoins están funcionando bien

La mayoría de las criptomonedas y las acciones mineras de Bitcoin se desplomaron después de la aprobación del ETF. A algunos, sin embargo, les ha seguido yendo bien. Pullix, una nueva empresa emergente, ha recaudado más de $3,5 millones de dólares en los últimos meses. Puedes comprar el token aquí.

Al mismo tiempo, algunas altcoins como Tron, Bitcoin Cash e Internet Computer han obtenido buenos resultados. El precio TRX de Tron subió más del 5% en las últimas 24 horas, mientras que Bitcoin Cash subió más del 6%. El ICP de Internet Computer aumentó más del 4%.

Estas altcoins subieron por varias razones, siendo la especulación la razón más probable. En el caso de Tron y Bitcoin Cash, los analistas creen que podríamos ver algunas propuestas de ETF en los próximos meses.

La visión más lógica es que el próximo campo de batalla de los ETF será el de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo. Sin embargo, existe la preocupación de que la SEC no permita el ETF debido a su función de participación.

También se espera que rechace un ETF spot de Tron debido a sus problemas legales con Justin Sun, el fundador de la plataforma. En 2023, la SEC acusó a Justin Sun de llevar a cabo un plan de manipulación a gran escala mediante el comercio de lavado.

Un ETF de Bitcoin Cash es viable debido a su similitud con Bitcoin. Sin embargo, es poco probable que alguna empresa solicite un ETF de BCH debido a sus bajos volúmenes. Internet Computer subió después de que Bitfinity recaudara efectivo para construir una red de capa 2 para Bitcoin.

Continúa la venta de tokens Pullix

Pullix es una empresa que aspira a convertirse en un actor líder en la industria de la criptografía. Lo hará revolucionando empresas como Uniswap, dYDx y Binance mediante la creación de un intercambio híbrido que fusiona características de descentralización (DEX) y centralización (CEX).

El objetivo de este enfoque es brindar a los clientes ambas partes y garantizar que haya una liquidez adecuada en el ecosistema. También tiene como objetivo ayudar a los clientes de todo el mundo a comerciar con activos digitales a tarifas más bajas y con menor deslizamiento.

Pullix ahora está llevando a cabo una venta de tokens mientras construye su ecosistema. Los desarrolladores ya han recaudado más de $3,2 millones de dólares de los inversores. Estos compradores pueden participar utilizando varias monedas como Bitcoin, Ethereum, BNB y Tether. Puede leer el documento técnico de Pullix aquí.

Como otros activos, invertir en Pullix tiene sus riesgos. Por un lado, existen riesgos regulatorios ya que la SEC puede argumentar que el token Pullix es un valor financiero. También existe el riesgo de que el token no tenga mucha demanda cuando salga a bolsa. Esto significa que debe tener precaución y utilizar las mejores estrategias de gestión de riesgos.