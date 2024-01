La apuesta de Metacade (MCADE) por ser la principal plataforma de juegos sociales basada en blockchain continúa después de llegar a 2024 gracias a un exitoso lanzamiento beta público a finales del año pasado. Nuevas y emocionantes asociaciones e hitos en la hoja de ruta marcaron el crecimiento a lo largo del año, ganando impulso después de una preventa altamente exitosa.

Ahora, antes de lo que podría ser un gran primer trimestre para el espacio criptográfico en general, la plataforma de juego para ganar quiere llevar su desarrollo al siguiente nivel.

¿Qué ha preparado Metacade y qué podría significar esto para el token nativo MCADE?

Los socios de Metacade encabezan el juego de Cardano Outlaws Brawl

Metacade comenzó este año con varios anuncios de gran éxito, incluidas asociaciones con BandZaiGame, Space Mavericks y DOGAMI.

El viernes, Metacade anunció que se ha asociado con Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) para llevar Outlaws Brawl, un juego P2E en Cardano a Metacade.

El juego de acción multijugador masivo de disparos en primera persona (FPS) ha ganado una gran atención desde su presentación. HHMC dice que está buscando aprovechar blockchain para impulsar una fuerza de juego similar a Counter Strike y Fortnite. La asociación amplía el alcance de los juegos multiplataforma de Metacade a otro ecosistema blockchain importante.

Esto se produce después de que Metacade se uniera a Blockchain Game Alliance.

Anunciada a principios de este mes, la colaboración es otro punto destacado clave y podría hacer que la plataforma expanda su incursión en el ecosistema. P2E y Learn2Earn se están convirtiendo en grandes tendencias. Mientras tanto, a medida que más personas aprendan sobre los juegos blockchain y su utilidad en el mundo real, una plataforma que reúna a jugadores, desarrolladores e inversores como Metacade podría obtener una gran tracción.

¿Qué le espera a Metacade en 2024?

Faltan unos días para que la comunidad de Metacade reciba una actualización de lo que el equipo tiene reservado para este trimestre y este año.

Como se compartió en la cuenta oficial de X, el director ejecutivo de Metacade, Russell Bennett, brindará una actualización sobre qué esperar en el primer trimestre de 2024 el 18 de enero. La comunidad puede ponerse al día con el jefe de Metacade a las 8 p. m. a través de YouTube. Vea el enlace a continuación:

En 2024, los posibles desarrollos podrían incluir el lanzamiento del programa de subvenciones Metacade, la introducción de un mercado NFT y una mirada temprana a los juegos AR/VR.

En medio de esto, la comunidad pudo ver una serie de múltiples asociaciones clave que traen lanzamientos de juegos y competencias decisivas a Metacade. También encabezan la lista de tareas pendientes el marketing y la participación en eventos globales de criptojuegos y blockchain.

Pero eso no es todo. Para liberar todo el potencial de su ecosistema, Metacade ha trazado una hoja de ruta ambiciosa. Además de sus pases digitales, se ha implementado la incorporación de audiencias más grandes con capacidades de cadena cruzada y Web2.

Perspectivas de MCADE

Las noticias sobre las últimas asociaciones de Metacade en las últimas semanas se vieron ahogadas en gran medida por el rumor que generaba los ETF de Bitcoin creados antes de la aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Pero ahora que la SEC finalmente cedió para una aprobación una década después de la primera solicitud spot de ETF, el 10 de enero de 2024 es ahora un momento decisivo que proporcionará combustible para el espacio criptográfico más amplio.

El ecosistema de juegos ha tenido su propia trayectoria en los últimos años y Metacade está bien posicionado para aprovechar esto. Un mayor crecimiento podría ayudar al precio futuro del token nativo, que en los niveles actuales cerca de $0,012 dólares, está muy por debajo del máximo histórico de $0,045 dólares alcanzado en mayo del año pasado.

Con todo lo que está preparado para el ecosistema Metacade, ¿podría impulsar el precio de MCADE a un nuevo máximo?