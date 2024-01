A pesar de los interesantes anuncios, Polkadot (DOT) y Polygon (MATIC) experimentaron caídas de precios durante la semana pasada. Por otro lado, una nueva moneda meme se ha convertido en una de las principales opciones de ICO para los inversores en medio de sus interesantes perspectivas de crecimiento.

¡Sigue leyendo mientras profundizamos en los últimos desarrollos en torno a estas principales altcoins y elegimos la mejor criptografía para invertir!

Parity Technologies anunció la transición de Polkadot Vault a Novasama Technologies

La empresa de infraestructura blockchain Parity Technologies fue noticia el 4 de enero de 2024 al anunciar un paso significativo en la descentralización de sus operaciones.

Como parte de este proceso continuo, la gestión de Polkadot Vault, una billetera de almacenamiento en frío con espacio de aire para el ecosistema de Polkadot disponible en dispositivos iOS y Android, se transferirá a un miembro confiable de la comunidad, Novasama Technologies.

Se espera que esta medida aporte un enfoque renovado a Polkadot Vault y enfatice el compromiso de Parity Technologies de fomentar el crecimiento del ecosistema de Polkadot a través de iniciativas impulsadas por la comunidad.

Mientras tanto, el precio del token nativo de Polkadot, DOT, ha experimentado una caída del 20% durante la semana pasada, pasando de $8,5645 dólares a $6,8481 dólares. Entonces, ¿DOT sigue siendo una buena criptomoneda para comprar?

De cara al 2024, los expertos del mercado en el espacio de las criptomonedas son optimistas sobre el desempeño futuro de los precios del DOT. Las predicciones sugieren que el precio del DOT está a punto de aumentar un 89%, alcanzando los $12,98 dólares, impulsado por el entusiasmo que rodea a los acontecimientos de Polkadot y la anticipación de una próxima corrida alcista.

Sin embargo, pronósticos más conservadores sugieren que el precio del DOT podría mantenerse por debajo de los $10,42 dólares en 2024 si los sentimientos bajistas dominan el mercado.

MATIC cae mientras Polygon supera a Solana en volumen de operaciones de NFT

El 7 de enero de 2024, datos de CryptoSlam revelaron que Polygon logró un notable volumen de ventas diarias de $9,305,450.06 dólares en un período de 24 horas. Esta asombrosa cifra posicionó a Polygon muy por delante de Solana, que registró un volumen de ventas diario de 4.988.517,93 dólares, menos de la mitad del logro de Polygon.

Además, el volumen de ventas de NFT de Polygon experimentó un aumento sustancial del 7% el 7 de enero, mientras que Solana fue testigo de una caída preocupante de más del 18% el mismo día.

Mientras tanto, MATIC, el token nativo de Polygon, experimentó una caída del 18,4% durante la semana pasada, con MATIC pasando de$0,9875 dólares a $0,8050 dólares.

Los analistas de mercado son optimistas sobre el futuro de Polygon en el panorama criptográfico. Las predicciones sugieren que el precio de MATIC podría cruzar la marca de $1,4 dólares y llegar a $1,42 dólares, impulsado por la anticipación de una próxima corrida alcista y la creciente popularidad del ecosistema Polygon.

Sin embargo, una perspectiva más cautelosa implica que MATIC puede permanecer por debajo de $1,19 dólares en 2024 si prevalecen los sentimientos bajistas en el mercado en general.

$RBLZ cambia la dinámica del mercado y recauda $1 millón en preventa

Si bien las principales altcoins como DOT y MATIC han dominado durante mucho tiempo, Rebel Satoshi (RBLZ), un nuevo participante en el mercado, está cambiando la dinámica con su impresionante desempeño. El token nativo de Rebel Satoshi, $RBLZ, ha recaudado notablemente $1 millón de dólares en su fase de preventa, una clara indicación de su creciente impacto y potencial.

Rebel Satoshi es un movimiento cuyo objetivo es desafiar las normas del mundo financiero y abogar por un enfoque descentralizado e impulsado por la comunidad. Esta perspectiva impulsada por la misión está resonando en un amplio espectro de inversores, especialmente aquellos que buscan alternativas a los pesos pesados tradicionales como Polkadot y Polygon.

Lo más importante es que Rebel Satoshi ha mostrado un crecimiento impresionante durante su preventa. A partir de la ronda de reserva anticipada a 0,010 dólares, $RBLZ se agotó rápidamente en tres semanas, lo que refleja un fuerte interés inicial. A esto le siguió la Ronda 1 de Rebels a 0,013$, que concluyó en solo diez días, la Ronda 2 de Warriors a 0,018$ y luego la Ronda 3 de Citizens a 0,02$.

Actualmente, en la Ronda 4 de Monarchs, $RBLZ está valorado en $0,0224 dólares, lo que supone un aumento del 124% con respecto a su precio inicial y contribuye al importante hito de recaudación de fondos de Rebel Satoshi de más de $1 millón de dólares.

Ahora, Rebel Satoshi ha anunciado que se lanzará en DEX en febrero a $0,025 dólares por $RBLZ, lo que implica que los primeros inversores podrían estar buscando un potencial retorno de la inversión del 150%. ¡Los nuevos inversores pueden lograr una emocionante ganancia del 25% comprando tokens $RBLZ ahora, usando Bitcoin y otras 50 criptomonedas principales!

Para obtener las últimas actualizaciones y más información, asegúrese de visitar el sitio web oficial de preventa de Rebel Satoshi o comuníquese con Rebel Red a través de Telegram.