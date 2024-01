Los precios del uranio continuaron su tendencia alcista mientras persistían las preocupaciones sobre el suministro. Como resultado, el ETF Global X Uranium (URA) subió a un máximo de $31,50 dólares, su punto más alto desde enero de 2013, lo que lo convierte en uno de los de mejor desempeño este año. Ha aumentado más de un 400% desde su punto más bajo en 2020.

Las entradas de URA están aumentando

El ETF Global X Uranium es uno de los fondos más grandes de la industria energética con más de $2.700 millones de dólares en activos. Recientemente, más inversores han seguido asignando capital al fondo a medida que aumentaba la demanda.

Los datos de ETF.com muestran que el fondo ha tenido entradas en los últimos cinco meses consecutivos. En total, ha añadido más de 370 millones de dólares en activos. Esta tendencia ha ayudado a que el fondo alcance su nivel más alto en más de una década.

URA es un ETF que brinda a los inversores acceso a algunas de las empresas mineras de uranio más grandes del mundo. Algunas de las empresas que lo componen más importantes son Cameco, Nexgen Energy, Uranium Energy Corp y Paladin Energy. También ha invertido en Sprott Physical, un fondo que posee activos reales de uranio.

La mayoría de las empresas del ETF URA son de Canadá, seguidas de Australia, Estados Unidos, Corea del Sur y el Reino Unido. En la mayoría de los casos, el fondo suele considerarse una buena forma indirecta de invertir en uranio.

Los precios del uranio han experimentado una fuerte tendencia alcista en los últimos meses a medida que aumenta la demanda de energía con uranio. En Europa, países como Alemania y Francia han decidido extender la vida de su central de uranio después de que Rusia invadiera Ucrania.

De manera similar, en Estados Unidos, Biden ha aumentado las inversiones en uranio, lo que cree que ayudará al país a alcanzar el nivel cero neto para 2050. En un comunicado la semana pasada, un jefe clave del Departamento de Energía dijo:

“Aumentar nuestro suministro interno de uranio no sólo hará avanzar la histórica agenda climática del presidente Biden, sino que también aumentará la seguridad energética de Estados Unidos, creará empleos sindicales bien remunerados y fortalecerá nuestra competitividad económica”.

Al mismo tiempo, existen preocupaciones sobre el suministro de uranio. En un comunicado la semana pasada, Kazatomprom, la mayor empresa de uranio del mundo, dijo que su producción será mucho menor de lo esperado. Atribuyó esta desaceleración a una fuerte disminución del ácido sulfúrico, un elemento crucial en su minería.

Análisis de acciones de URA ETF

Gráfico URA de TradingView

En cuanto al gráfico mensual a largo plazo, vemos que el ETF URA ha estado en una fuerte tendencia alcista durante mucho tiempo. Más recientemente, el fondo superó la resistencia clave de $27,85 dólares, el punto más alto en noviembre de 2021. También superó el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, una señal positiva.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que las acciones sigan subiendo en los próximos meses, ya que los operadores apuntan al punto de retroceso del 38,2% en $40,62 dólares. Este precio objetivo está aproximadamente un 28,73% por encima del nivel actual y está en línea con mi último pronóstico de URA.