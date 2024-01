Bitcoin (BTC) se está convirtiendo rápidamente en el mercado de referencia para los NFT (tokens no fungibles), lo que podría sorprender a muchos.

Después de todo, ¿la cadena de bloques no carece de funciones de contrato inteligente? Sin embargo, la aparición de la Ordenanza Bitcoin en 2023, que introdujo una nueva forma de acuñar NFT en la cadena de bloques, lo cambió todo. El resto, dicen, es historia. En diciembre de 2023, las ventas mensuales de NFT en Bitcoin alcanzaron un récord, superando a las principales cadenas de bloques como Ethereum.

Con el resurgimiento de las NFT, dos proyectos con características NFT, Sei (SEI) e InQubeta (QUBE), tienen brillantes perspectivas. Esta publicación explorará las razones detrás del aumento de las ventas de Bitcoin NFT. Además, cubrirá por qué Sei e InQubeta se posicionan como las mejores monedas para invertir, ya que su atractivo se extiende hacia los tokens no fungibles.

InQubeta (QUBE): la próxima gran novedad

Copy link to section

InQubeta (QUBE) se destaca entre las nuevas ICO por combinar las tendencias más importantes en el espacio criptográfico y cruzarse con la IA. Esto lo coloca en el centro del actual revuelo del mercado, con inversores acudiendo en masa a la preventa para posicionarse y obtener ganancias potencialmente asombrosas.

En el momento de escribir este artículo, se ha recaudado la asombrosa cifra de $8,2 millones de dólares, lo que sugiere confianza en su potencial.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Este proyecto se encuentra en la intersección de la IA y la cadena de bloques, dos de las innovaciones más transformadoras del mundo. Aprovechando el poder de blockchain, su objetivo es transformar el sector de la IA. Para ello busca convertirse en la primera plataforma de crowdfunding para startups de IA a través de criptomonedas. Y sí, los ejercicios de recaudación de fondos implican la tokenización de inversiones en IA del mundo real.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Para obtener fondos, las nuevas empresas crearán oportunidades de inversión en forma de NFT, que se basarán en acciones y se ofrecerán a los inversores en el mercado. Esta integración de NFT la hace aún más atractiva, posicionándola como una de las mejores criptomonedas para comprar ahora.

En la séptima etapa de la preventa, un token cuesta solo $0,0224 dólares y se espera que aumente 50 veces después del lanzamiento. Posicionado como la mejor criptomoneda nueva para invertir, puede convertirse en uno de los primeros poseedores siguiendo el enlace a continuación.

Bitcoin (BTC): superando a Ethereum en ventas de NFT

Copy link to section

Una noticia criptográfica reciente que ha despertado entusiasmo es que Bitcoin (BTC) supera a Ethereum en ventas de NFT.

Normalmente, la red Ethereum es conocida por las NFT; por lo tanto, este desarrollo tomó a muchos por sorpresa. Vale la pena mencionar que, si bien las NFT normalmente se crean en contratos inteligentes, el surgimiento de la Ordenanza Bitcoin en 2023 adoptó un enfoque diferente e introdujo una nueva forma de acuñar NFT en la cadena de bloques de Bitcoin.

La ordenanza de Bitcoin permite a los usuarios inscribir datos en tokens satoshi, que son la denominación más pequeña de BTC. Estas inscripciones pueden adoptar varias formas, dando lugar a NFT artísticos, NFT de imágenes de perfil, monedas meme y tokens BRC-20.

Este avance de NFT en la red Bitcoin arrasó en el mundo de las criptomonedas. Con el mercado NFT creciendo a un ritmo rápido, Bitcoin pretende quedarse con su parte justa. En diciembre de 2023, el volumen de ventas mensuales de NFT en Bitcoin alcanzó un récord de más de $881 millones de dólares, superando a Ethereum.

Las razones clave detrás de este aumento son la locura de las monedas meme, las ventas multimillonarias de NFT de pinturas de Van Gogh y la subasta de NFT de Bitcoin de Sotheby’s.

Sei (SEI): nuevo actor en el mundo del comercio de activos digitales

Copy link to section

Aunque es un nuevo actor en el espacio criptográfico, Sei (SEI) se está convirtiendo rápidamente en un actor importante y en una de las principales monedas alternativas del mercado. Es una cadena de bloques de capa 1 diseñada para intercambios de activos digitales pero con una amplia gama de aplicaciones. Estos incluyen DeFi, NFT, juegos y redes sociales. Además, su objetivo es abordar desafíos clave como la descentralización, la velocidad, la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia, de ahí su creciente popularidad.

Gracias a sus sólidos fundamentos, Sei se ha convertido en una de las mejores criptomonedas para invertir. También vale la pena mencionar que está ridículamente infravalorada, actualmente valorada en menos de un dólar. Con un enorme potencial alcista, si desea posicionarse para obtener ganancias asombrosas, Sei es una buena criptomoneda para comprar y le sugerimos HODL.

Conclusión

Copy link to section

El mercado NFT está creciendo rápidamente y Bitcoin se está quedando con una parte, con Sei e InQubeta emergiendo como perspectivas brillantes. Con InQubeta en sus primeras etapas, puede convertirse en uno de los primeros en adoptar y posicionarse para obtener ganancias masivas participando en la preventa visitando la preventa de InQubeta o únase a las comunidades de InQubeta.