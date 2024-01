Manta, una cadena de bloques modular relativamente nueva para aplicaciones de conocimiento cero, se ha convertido en una de las redes de más rápido crecimiento en el mundo. Según DeFi Llama, el valor total bloqueado (TVL) de la red en su ecosistema DeFi ha aumentado a un récord de $420 millones de dólares.

Este valor la convierte en la décima cadena más grande del mundo. Incluso ha superado a algunas de las blockchains más conocidas del mundo como Cardano, Cronos, Mantle, EOS, MultiversX y Hedera Hashgraph.

DeFi TVL es una cifra que mide los activos totales mantenidos en una red. Es una buena medida para comparar si una red está activa y si tiene algún uso en su ecosistema. Sin embargo, en algunos casos, la cifra puede resultar engañosa, especialmente cuando estos activos provienen de un pequeño grupo de personas.

LayerBank es la parte más grande del ecosistema de Manta. Es un protocolo de préstamos que ha acumulado más de $325 millones de dólares en activos. Esta cantidad aumentó más del 13% en los últimos 7 días. Según su sitio web, la red tiene un tamaño de mercado de $480 millones de dólares y el monto prestado es de $58 millones de dólares.

8 DeFi dApps en Manta tienen un TVL total de más de $1 millón de dólares. Además de LayerBank, las otras grandes dApps del ecosistema son Shoebill, Quickswap, ApertureSwap y Steer Protocol.

El crecimiento de Manta se produce en un momento en el que los desarrolladores están ejecutando los lanzamientos aéreos de Into the Blue y Manta New Paradigm. Into The Blue recompensa a sus usuarios con 50 millones de tokens MANTA, equivalente al 5% del suministro total. Para empezar, Manta es una red impulsada por cadenas de bloques conocidas como Celestia, Polygon, Optimism Stack y Polkadot. Está respaldado por Polychain Capital y Binance. Esta misma semana, Binance agregó la red a su grupo de lanzamiento.

