Ethereum Classic (ETC) podría alcanzar los $32,00 dólares pronto ya que su desempeño en el mercado ha aumentado en los últimos días. Por lo demás, el crecimiento de Optimism se ha desacelerado poco después de sus actualizaciones de enero.

Aun así, los inversores están eligiendo NuggetRush (NUGX) como destino de referencia mientras prevén posibles ganancias en 2024. El proyecto presenta una red de juego para ganar con múltiples recompensas NFT y oportunidades de apuesta. Sin embargo, ¿puede NUGX convertirse en uno de los principales proyectos de ICO de 2024? Vamos a discutir.

Ethereum Classic apunta a $32 dólares en medio del aumento de enero

El impulso alcista de Ethereum Classic (ETC) se aceleró a principios de enero de 2024 en medio de un creciente optimismo en torno a los ETF criptográficos al contado. Como muchas altcoins, la demanda de Ethereum Classic se disparó a medida que los inversores aumentaron sus tenencias de criptomonedas. Los datos de CoinMarketCap mostraron un aumento de $1.300 millones de dólares en la capitalización de mercado de Ethereum Classic (ETC) desde el 8 de enero.

ETC cotizaba a $18,97 dólares el 1 de diciembre. Creció ligeramente un 15,4% hasta $21,91 dólares el 31 de diciembre. Luego, ETC saltó un 32,4% hasta $29,02 dólares el 12 de enero.

Ethereum Classic (ETC) podría recibir un impulso gracias al aumento de las solicitudes de ETF criptográficos al contado. Los analistas dicen que los ETF de Bitcoin al contado recientemente aprobados han creado un camino más fácil para la aprobación de productos Ethereum similares.

Si se aprueba, el impulso alcista resultante podría extenderse a Ethereum Classic. Esto podría impulsar el valor de ETC un 12,0% hasta $32,52 dólares. Si Ethereum Classic (ETC) sigue subiendo, podría convertirse en uno de los principales proyectos DeFi.

Optimism lucha por superar los $3 dólares en medio del entusiasmo por las nuevas actualizaciones

El 11 de enero de 2024, Optimism (OP) completó una actualización de red tan esperada. Las actualizaciones aumentarían la velocidad de las transacciones y al mismo tiempo reducirían los costos para los usuarios de Optimism. Además, ayudaría a Optimism (OP) a defenderse de sus competidores.

La actualización de blockchain sigue al reciente repunte de Optimism (OP). El OP cotizaba a $1,6585 dólares el 1 de diciembre. El 27 de diciembre, el OP aumentó un 138,1% hasta los $3,9503 dólares. Su tendencia alcista disminuyó y OP cayó un 18,2%, hasta $3,2298 dólares. Luego, el OP subió un 21,5% hasta $3,9260 dólares el 12 de enero.

La lucha de Optimism (OP) por superar la marca de $3,00 dólares se produce un mes después de que completó la actualización de Canyon Testnet. Los analistas dicen que las actualizaciones de Optimism de enero de 2024 podrían impulsar enormemente su desempeño en el mercado. También podría impulsar el valor de OP un 7,2% hasta $4,2096 dólares.

El crecimiento de la preventa de NuggetRush sorprende a los expertos en P2E después de vender más de 153 millones de tokens

NuggetRush ( NUGX ) está construyendo una comunidad donde los jugadores, inversores y entusiastas celebran los placeres de la minería artesanal. Presenta una búsqueda de recursos minerales donde los jugadores reúnen trabajadores NFT, compran equipos de minería y configuran operaciones de excavación. El juego permite a los jugadores poner a prueba su lado aventurero ofreciendo vastas tierras repletas de recursos naturales.

Los jugadores pueden participar en batallas, juegos clasificados, competiciones y torneos. Además, pueden completar los desafíos de juegos NFT de NuggetRush (NUGX) solos o en grupo. Los jugadores también pueden ganar dinero extra con los desafíos grupales, lo que aumenta su eficiencia minera.

NuggetRush (NUGX) ofrece trabajadores mineros, maquinaria y otros beneficios de membresía VIP. Sin embargo, los jugadores aún deberán comprar equipos NFT y manos mineras en el mercado del juego. También necesitarán múltiples operaciones mineras para obtener una gran riqueza y llegar a la cima de la clasificación minera de NuggetRush (NUGX).

NuggetRush (NUGX) también ofrece recompensas por participación de la comunidad, NFT respaldados por oro y oportunidades de participación. El juego ofrece hasta un 20% APY a los jugadores que apuesten sus activos NFT. El potencial de generación de riqueza de NuggetRush ha atraído a muchos inversores, lo que ha llevado a la venta de 153 millones de tokens NUGX en su ICO de blockchain.

Actualmente, la preventa de NuggetRush se encuentra en la cuarta ronda, con un valor simbólico de $0,015 dólares. En la quinta ronda, el valor de NUGX saltará a $0,018 dólares, lo que indica un crecimiento del precio de preventa del 20%.

Para todo lo relacionado con NUGX, puede visitar el sitio web de preventa de NuggetRush.