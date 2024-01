En el ámbito de las criptomonedas en constante cambio, TRX ha experimentado un ligero repunte luego de su cotización en Mercado Bitcoin. Mientras tanto, Avalanche ha caído a pesar de una nueva asociación.

Al mismo tiempo, la preventa de $RBLZ está captando la atención y generando curiosidad entre los inversores. Ya sea que sea un comerciante experimentado o nuevo en el mundo de las criptomonedas, profundicemos para descubrir cuál podría ser la mejor criptografía para comprar.

Predicción del precio de TRON: la cotización en Mercado puede inspirar un aumento de TRX

El 11 de enero, TRON DAO anunció que su token de utilidad nativo, TRX, había sido incluido en el mayor intercambio de criptomonedas de Brasil, Mercado Bitcoin. Este anuncio causó un gran revuelo en la comunidad de TRON y el valor de TRX ha aumentado ligeramente.

El 11 de enero, el valor de TRX era de $0,1062 dólares, pero subió a $0,1069 dólares el 12 de enero, lo que indica un aumento del 0,66%. Mientras tanto, los alcistas del mercado prevén una tendencia alcista para TRON debido a las señales de los indicadores técnicos. Por lo tanto, predicen que TRX podría dispararse a $0,2009 dólares a finales de febrero.

Por el contrario, con el lento movimiento de precios, algunos analistas todavía se muestran escépticos sobre TRON. Por lo tanto, predicen que TRX caerá a $0,1010 dólares antes de finales de enero. Con el pronóstico negativo para TRON, los expertos creen que Avalanche o Rebel Satoshi generarán retornos sustanciales.

Predicción de precios de Avalanche: la última actualización puede provocar un aumento de AVAX

El 11 de enero, Definitive anunció que estaba disponible en Avalanche a través de su asociación con Benqi Finance, el protocolo DeFi líder de la cadena Avalanche.

Además, afirmaron que la comunidad Avalanche puede obtener estrategias de rendimiento avanzadas en AVAX/sAVAX. Tras este anuncio, el valor de AVAX cayó de $39,45 dólares el 11 de enero a $35,87 dólares el 12 de enero, lo que indica una caída del 9,07%. No obstante, los alcistas de Avalanche esperan que AVAX aumente debido a la ola alcista del mercado de criptomonedas. Por lo tanto, AVAX puede subir a $45,11 dólares en febrero.

Por otro lado, algunos de los principales analistas de AVAX prevén una tendencia bajista para Avalanche debido a las señales de los indicadores técnicos. Por lo tanto, creen que esto podría hacer que AVAX caiga a $34,23 dólares a finales de enero.

$RBLZ: Emergiendo como un actor destacado en la criptoesfera

En el vertiginoso ámbito de las criptomonedas, Rebel Satoshi se está convirtiendo rápidamente en un formidable competidor de Avalanche y TRON debido a su sólido desempeño en la fase de preventa.

El token nativo de Rebel Satoshi, $RBLZ, ha atraído considerable atención e inversión, desafiando el dominio de larga data de TRX y AVAX. Rebel Satoshi imagina alterar el panorama financiero, abogando por la descentralización y el empoderamiento a través de su token.

La preventa de $RBLZ, que comenzó en $0,010 dólares durante la ronda Early Bird, logró un rápido éxito y se agotó en tres semanas. Las rondas posteriores, como la Ronda 1 de Rebels de $0,013 dólares y la Ronda 2 de Warriors de $0,018 dólares, también experimentaron rápidas ventas en diez días. Actualmente, en la Ronda 4 de Monarchs, $RBLZ ahora está valorado en $0,022 dólares, lo que ofrece un rendimiento potencial del 120% para los primeros inversores. Rebel Satoshi ha obtenido más de $1,5 millones de dólares en financiación hasta el momento.

A medida que la preventa concluya con el lanzamiento de DEX en febrero, $RBLZ cotizará a $0,025 dólares, lo que proporcionará un rendimiento del 150% para los primeros inversores. En particular, Rebel Satoshi facilita la compra de tokens con 50 criptomonedas importantes, incluido Bitcoin.

Para obtener las últimas actualizaciones y más información, asegúrese de visitar el sitio web oficial de preventa de Rebel Satoshi o comuníquese con Rebel Red a través de Telegram.