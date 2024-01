El crecimiento del PIB real de la India alcanzará el 7 por ciento en el año fiscal 25, dice el gobernador del RBI en Davos

El panorama económico de la India experimentará un repunte significativo en el próximo año fiscal, según lo pronosticado por el banco central del país, el gobernador del Banco de la Reserva de la India, Shaktikanta Das.

En su intervención en el Foro Económico Mundial 2024 para NDTV, Das proyectó un sólido crecimiento del PIB real del 7%, junto con una tasa de inflación moderada más cercana a la marca ideal del 4%.

Esta perspectiva optimista surge a medida que la India se recupera de los tumultuosos impactos de la pandemia de COVID-19 y de los recientes trastornos geopolíticos.

Recuperación económica y crecimiento

El camino de la India hacia la recuperación económica ha estado marcado por la resiliencia y la adaptabilidad. La nación ha atravesado los desafíos de una crisis de salud global y tensiones geopolíticas, emergiendo con una sólida trayectoria de crecimiento.

Das atribuye esto al impulso sostenido de las actividades económicas, prediciendo no sólo un aumento temporal sino un período sostenido de crecimiento.

Esta proyección de crecimiento del PIB del 7% para el próximo año fiscal señala la entrada de la India en una fase de expansión económica a largo plazo, lo que la distingue de muchas otras economías que aún luchan contra las secuelas de la pandemia.

Inflación y política monetaria

Se espera que la inflación, una preocupación crítica tanto para los responsables políticos como para los ciudadanos, promedie alrededor del 4,5% el próximo año, alineándose estrechamente con el nivel de tolerancia del RBI. Esta moderación se atribuye a medidas efectivas de política monetaria y a intervenciones gubernamentales oportunas.

El enfoque estratégico del RBI ha sido fundamental para controlar las presiones inflacionarias, asegurando que se mantengan dentro de límites manejables. Este equilibrio entre crecimiento e inflación subraya el papel del banco central en el fomento de un entorno económico estable.

Sectores que impulsan el crecimiento

El crecimiento económico previsto para la India tiene una base amplia y varios sectores clave contribuyen a estas perspectivas positivas. Las condiciones de la demanda agregada siguen siendo boyantes y hay un notable repunte de las inversiones.

Los gastos de capital tanto del gobierno como del sector privado han sido fundamentales para impulsar este crecimiento. Además, se espera que el sector agrícola, elemento clave de la economía india, tenga un mejor desempeño el próximo año. La combinación de estos factores pinta un panorama de una economía integral y resiliente, preparada para un crecimiento sustancial.

India en el contexto global

En el ámbito mundial, la India es un “caso atípico” en medio de una desaceleración generalizada del crecimiento. Mientras otros países continúan luchando con las secuelas de la pandemia y crisis globales como el conflicto del Mar Rojo, la estabilidad macroeconómica de la India brilla.

Esta resiliencia posiciona favorablemente a la India en el manejo de los desafíos e incertidumbres globales, convirtiéndola en un actor clave en el panorama económico global.

El papel de las fintech en el crecimiento de la India

Un aspecto interesante de la narrativa económica de la India es su floreciente espacio fintech. Innovaciones como la rupia digital y la plataforma de Interfaz de Pagos Unificados (UPI) han despertado el interés mundial, lo que subraya el progreso del país en las finanzas digitales.

Estos avances no sólo refuerzan el marco económico interno de la India, sino que también la colocan a la vanguardia de la innovación financiera global. El pronóstico económico presentado por el gobernador del RBI, Shaktikanta Das, refleja un período de crecimiento optimista y estabilidad para la India.