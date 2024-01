Mantle EcoFund realiza inversiones en 6 empresas del ecosistema

Mantle, una red blockchain de rápido crecimiento con más de $145 millones de dólares en activos DeFi, ha presentado sus primeras inversiones en ecofund. En un comunicado, los desarrolladores dijeron que proporcionarían $10 millones de dólares a siete empresas que construyeran en la plataforma.

A esta financiación le seguirá otra inversión de $30 millones de dólares por parte de Mirana Ventures en los próximos meses. Estas inversiones ayudarán a aumentar la participación de mercado de Mantle en la industria altamente competitiva en los próximos meses.

Los desarrolladores seleccionan Mantle, un paquete acumulativo de Ethereum debido a sus tarifas significativamente bajas, velocidades más rápidas, alta escalabilidad y seguridad del nivel de Ethereum. Según su sitio web, su ecosistema está creciendo rápidamente, y la mayoría de los proyectos se encuentran en la industria de las finanzas descentralizadas (DeFi), seguida de la infraestructura.

Algunos de los jugadores más notables de Mantle son Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance y Stargate. En total, según DeFi Llama, este ecosistema tiene un valor total bloqueado (TVL) combinado de más de $145 millones de dólares. 16 de estas dApps tienen más de $1 millón de dólares en activos.

Los beneficiarios de esta financiación se encuentran en industrias clave. Merchant Moe Marshals está construyendo un centro de liquidez AMM para el ecosistema. INIT Capital, por otro lado, engancha la red Mantle con su mercado monetario líquido. En una nota, el fundador de INIT Capital dijo:

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

“INIT se basa en la creencia de que la liquidez debe ser un bien accesible para todos, dado que los prestatarios pueden crear estrategias innovadoras con la liquidez. INIT está tratando de democratizar el acceso a la liquidez no solo para los usuarios de DeFi, sino también para los protocolos con ganchos de liquidez.”

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Butter es un exchange para especular degebs, mientras que Renzo permite recompensas compuestas seguras de las apuestas de Ethereum.

El mayor desafío que Mantle deberá superar es la creciente competencia en la industria blockchain. El miércoles escribí que Manta había acumulado silenciosamente más de $430 millones de dólares en activos poco después del lanzamiento. Otros competidores notables son redes como Base, Arbitrum y Optimism.

El token MNT de Mantle reaccionó suavemente al informe. Ha caído un 16,5% desde su punto más alto este año, pero sigue estando un 131% por encima de su mínimo de noviembre, lo que le otorga una capitalización de mercado de más de $2.200 millones de dólares.