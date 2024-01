MAS de Singapur se opone a los ETF al contado de Bitcoin; ¿Podría Meme Moguls ser una alternativa?

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha adoptado una postura decidida contra la cotización de ETF de Bitcoin al contado, alineándose con sus regulaciones que consideran que las criptomonedas son activos no elegibles para ETF. Al mismo tiempo, la reciente aprobación de ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos despierta el interés mundial.

Mientras tanto, el proyecto Meme Moguls introduce una vía de inversión única, con las actividades de preventa de MGLS en curso en primera línea. Este artículo explora la posición de MAS y profundiza en la potencial alternativa presentada por Meme Moguls.

La fuerte oposición de MAS a los ETF Spot de Bitcoin

La autoridad reguladora de Singapur emitió una declaración firme prohibiendo la cotización de ETF de Bitcoin al contado en el país para inversores minoristas. La decisión surge de la exclusión de las criptomonedas, en particular Bitcoin, como activos elegibles para ETF según las regulaciones de Singapur.

MAS enfatizó la naturaleza altamente volátil y especulativa del comercio de criptomonedas, considerándolo inadecuado para inversores minoristas. A pesar de esta restricción, los inversores minoristas en Singapur tienen un canal para acceder a los ETF de Bitcoin al contado a través de intermediarios autorizados del mercado de capitales. Estos intermediarios, autorizados por MAS para inversiones relacionadas con el mercado extranjero, están obligados a garantizar la divulgación de riesgos y realizar evaluaciones de idoneidad del cliente.

La postura regulatoria subraya el compromiso de MAS con la protección de los inversores y se alinea con su enfoque cauteloso hacia el comercio de criptomonedas. Este enfoque es particularmente relevante a medida que el mercado global experimenta un aumento en el interés luego de la reciente aprobación de los ETF de Bitcoin al contado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).

Aprobación de los ETF de Bitcoin al contado en EE.UU.

Si bien Singapur mantiene un enfoque cauteloso, la SEC de EE.UU. aprobó recientemente 11 ETF de Bitcoin al contado. Emisores como Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco y Ark Invest, en colaboración con Swiss Crypto 21Shares, ingresaron al mercado de ETF. El lanzamiento de estos ETF generó un volumen de operaciones significativo, y Bitcoin Trust de Grayscale logró el volumen de operaciones en el primer día más alto de la historia, superando los $2.300 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente de la SEC, Gary Gensler, emitió una declaración cautelosa, enfatizando que la agencia no aprobó ni respaldó Bitcoin. Se instó a los inversores a actuar con cautela debido a los innumerables riesgos asociados con Bitcoin y productos relacionados.

Meme Moguls: ¿ofrece una oportunidad alternativa?

En medio de las discusiones regulatorias en torno a los ETF de Bitcoin, Meme Moguls emerge como un proyecto único que ofrece una oportunidad de inversión alternativa. Actualmente en medio de su preventa, Meme Moguls presenta el token MGLS como la columna vertebral de su ecosistema.

El token MGLS impulsa varios componentes del ecosistema Meme Moguls, incluidos Moguls Casino, Exchange Trading Platform, Fantasy Trader y Mogul Land. Los participantes participan en el comercio de memes en un entorno de fantasía, ascienden en la clasificación de riqueza y desbloquean recompensas exclusivas.

El precio inicial de preventa del token fue de $0,0019 dólares y ahora está por $0,0027 dólares, en la cuarta etapa de la preventa. El valor del token aumenta con cada etapa de preventa, lo que ofrece a los madrugadores la oportunidad de obtener mayores ganancias cuando finaliza la preventa.

Mientras los inversores minoristas navegan por las limitaciones regulatorias de los criptoactivos tradicionales, Meme Moguls presenta un espacio alternativo para el comercio de activos inspirado en memes. La plataforma proporciona una comunidad vibrante para que los entusiastas de los memes se conecten, compartan ideas y colaboren.

Además del valor del token MGLS, Meme Moguls ofrece una variedad de recompensas, desde dispositivos de alta gama y vacaciones de lujo hasta experiencias exclusivas y premios en efectivo cada semana.

Para ser parte de la comunidad Meme Moguls y posiblemente beneficiarse de las ofertas del ecosistema, puede visitar el sitio web oficial de Meme Moguls y participar en la preventa en curso de $MGLS.