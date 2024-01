Solana (SOL) podría ampliar las ganancias por encima de los $100 dólares después de que los alcistas volvieran a probar el nivel clave, y es probable que un aumento en las altcoins sea un catalizador positivo. Por otro lado, Pocket Network (POKT) ha experimentado una importante presión alcista en las últimas 24 horas a medida que el precio alcanza su nivel más alto desde mayo de 2022.

Aquí hay una perspectiva tanto para los dos tokens de criptomonedas, como para Pullix (PLX), el nuevo intercambio híbrido de comercio de criptomonedas que está generando revuelo a medida que su preventa supera los $3,8 millones de dólares.

Solana (SOL): Franklin Templeton es optimista sobre SOL

La perspectiva de precios de Solana sugiere que los alcistas podrían generar impulso por encima de los $100 dólares después de eludir la tormenta que hizo que SOL cayera desde más de $123 dólares hasta alcanzar mínimos de $87 dólares el 8 de enero de 2024. Si bien el precio de Solana sigue siendo vulnerable después de reducir una gran parte del aumento del 800% visto en 2023, los analistas son optimistas sobre las perspectivas futuras de la plataforma blockchain de capa 1.

En un caso, el administrador de activos de $1,5 billones de dólares Franklin Templeton, el crecimiento de Solana durante el cuarto trimestre de 2023 vino con una actividad impresionante. Las áreas que probablemente continuarán catalizando el crecimiento de Solana en 2024 incluyen redes de infraestructura física descentralizada (DePIN), finanzas descentralizadas (DeFi), monedas meme, NFT y Firedancer, el administrador de activos publicó en X.

SOL cotizaba a $101 dólares el jueves por la mañana, un aumento del 2,7%. Si los compradores se fortalecen y se mantienen por encima de los $100 dólares, podrían apuntar al pico por encima de los $123 dólares alcanzado el 25 de diciembre en las próximas semanas.

La especulación del mercado sobre más ETF al contado después de que la SEC aprobara 11 ETF de Bitcoin al contado podría ser un factor alcista para SOL.

Pocket Network (POKT) aumenta en medio de pronósticos de demanda de RPC

Pocket Network (POKT) es un protocolo que proporciona incentivos a las partes que desean ejecutar nodos RPC. Las aplicaciones descentralizadas (dApps), los intercambios, las billeteras Web3 y los mercados NFT aprovechan las llamadas a procedimientos remotos mientras interactúan con los datos de blockchain. Los nodos RPC son un proveedor crucial respecto a esto.

Para POKT, su protocolo RPC descentralizado está preparado para una posible explosión de la demanda a medida que aumentan las solicitudes de retransmisión de comunicaciones de inteligencia artificial (IA).

La capitalización de mercado de Pocket Network ha alcanzado los $376 millones de dólares, lo que convierte a POKT en la 158.ª criptomoneda más grande en la actualidad, según datos de CoinGecko. El inversionista y analista de criptomonedas Andrew Kang dice que el crecimiento en el mercado de redes de ejecución, disponibilidad de datos y computación descentralizada podría hacer que Pocket Network gane más tracción.

Con su precio actualmente en $0,25 dólares y viendo acción alcista, es posible que el próximo objetivo sea el área psicológica de $1,00 dólares. El precio de POKT ha ganado más del 350% el año pasado. Sin embargo, sigue muy lejos de su máximo histórico de $3,11 dólares alcanzado en enero de 2022.

Pullix (PLX) atrae a comerciantes mientras la preventa alcanza los $3,8 millones de dólares

Pullix es una plataforma híbrida de intercambio de cifrado cuyo objetivo es reunir a una comunidad de usuarios interesados en explorar los beneficios de combinar las mejores características de los intercambios centralizados (CEX) y descentralizados (DEX).

En el centro de su funcionalidad está la necesidad de impulsar la adopción de DeFi al siguiente nivel incentivando a la comunidad a proporcionar liquidez. Este enfoque significa que los usuarios pueden disfrutar de la oferta de autocustodia del modelo híbrido y del libro de pedidos en cadena, una ejecución rápida y un bajo costo de transacción.

Además de brindar acceso al mecanismo de reparto de ingresos de la plataforma, el token PLX nativo ofrecerá a sus titulares varias oportunidades de ganancias. Puede ganar apuestas y producir cultivos, entre otros beneficios exclusivos disponibles para los poseedores de tokens PLX.

La preventa de Pullix se encuentra actualmente en la etapa 6, con el precio del token a $0,08 dólares después de saltar de $0,04 dólares en la primera etapa. La etapa actual está agotada en un 47%, con un mercado vibrante que ha obtenido más de 10 millones en esta ronda. Los participantes de la preventa recibirán sus tokens al final de la preventa.

Los pronósticos generales de un posible repunte del mercado alcista, combinados con un mayor interés en los intercambios híbridos, podrían hacer que el precio de PLX aumente significativamente después del lanzamiento.

Para conocer más sobre este proyecto, visita la página de preventa de Pullix.