Astar (ASTR) se dispara a medida que la preventa de Bitbot gana tracción: un dúo criptográfico prometedor en 2024

Mientras el mercado de las criptomonedas se toma un descanso tras el revuelo en torno a los ETF de Bitcoin recientemente aprobados por la SEC de EE.UU., dos altcoins, Bitbot y Astar (ASTR), están emergiendo como contendientes notables para la primera posición de altcoins para 2024.

Bitbot lanzó recientemente su preventa de tokens BITBOT, ofreciendo a los inversores la oportunidad de realizar una operación para ganar monedas. Mientras tanto, Astar ha estado causando sensación con su impresionante aumento de precios durante el año pasado.

Astar (ASTR): movimiento estelar de precios

ASTR, que actualmente cotiza a $0,1712 dólares, ha experimentado un notable aumento del 75,18% en el último mes. Este crecimiento suma a su impresionante aumento del 309% en los últimos 30 días, posicionando a ASTR como uno de los de mejor desempeño del mercado a principios de 2024.

Astar ha causado sensación en el espacio de las criptomonedas por sus recientes asociaciones con gigantes de la industria como Toyota y el operador ferroviario japonés. Además de las asociaciones, Astar Network también se está preparando para su actualización Astar 2.0, lo que se ha sumado a los factores que catapultan el precio de ASTR.

El objetivo de la actualización es mejorar las funcionalidades de la red, fomentando ambiciones de crecimiento a largo plazo para ASTR.

Al interconectar el ecosistema de Polkadot con Ethereum y Cosmos, Astar Network funciona como una Parachain de Polkadot. Diseñado como un centro dApp de Polkadot de múltiples cadenas, admite DeFi, NFT y DAO, lo que permite a los desarrolladores priorizar el desarrollo de aplicaciones sobre las preocupaciones de infraestructura.

Astar facilita el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (dApp) y soluciones de capa 2 para desarrolladores. Proporciona infraestructura Web 3.0 interoperable, incentivos financieros, programas de incubación y soporte técnico. Astar tiene como objetivo ofrecer soluciones óptimas apoyando a EVM, creando una parachain que permita que los contratos inteligentes EVM y WASM coexistan y se comuniquen.

Con el respaldo de Binance Labs y Coinbase Ventures, Astar opera en dos capas. La primera capa utiliza el marco Substrate, mientras que la segunda emplea OVM (máquina virtual optimista) para la escalabilidad, enfatizando un enfoque robusto y versátil.

BITBOT: se desata una revolución comercial

Mientras Astar causa sensación con sus casos de uso del mundo real, Bitbot, un robot comercial de Telegram, lanzó el 17 de enero su preventa de tokens BITBOT atrayendo la atención de los inversores en criptomonedas.

Con el objetivo de proporcionar a los inversores minoristas herramientas de nivel institucional, Bitbot permite a los usuarios tomar el control de sus activos de forma segura.

La preventa de BITBOT atrajo una atención significativa en la comunidad criptográfica. Con un suministro total de 1.000.000.000 de tokens, la preventa asigna el 30% de los tokens en 15 etapas. En la etapa actual, el precio del token se sitúa en $0,01 dólares, lo que presenta un interesante punto de entrada para los primeros inversores.

La siguiente etapa anticipa un aumento de precio a $0,0105 dólares, manteniendo un incremento constante del 5% por etapa. Los entusiastas de Bitbot esperan ansiosamente las próximas etapas, proyectando una posible apreciación de precios. Este enfoque calculado garantiza precios controlados, evitando fluctuaciones especulativas durante la preventa.

Conclusión

En el vertiginoso mundo de las criptomonedas, abundan las oportunidades para los inversores que buscan proyectos prometedores. La preventa de BITBOT de Bitbot y los recientes aumentos de precios de Astar (ASTR) presentan perspectivas intrigantes.

Si bien Astar impresiona con asociaciones en el mundo real y una respuesta alcista del mercado, la estrategia de preventa controlada de BITBOT ofrece una vía alternativa para aquellos que buscan una entrada temprana. Sin embargo, los inversores en criptomonedas deberían estar atentos debido a la naturaleza extremadamente volátil del mercado de las criptomonedas.