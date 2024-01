BNB se recupera cuando Binance anuncia servicios de crypto exchange en Tailandia. Mientras tanto, Cardano (ADA) ha ido en aumento durante la semana pasada. Por otro lado, Rebel Satoshi (RBLZ) está ganando terreno como una de las mejores ICO después de generar un 124% en ganancias de preventa para los primeros inversores.

¡Exploremos lo que está sucediendo en torno a BNB, ADA y $RBLZ para determinar cuál es la mejor criptomoneda para invertir!

BNB se recupera mientras Binance lanza servicios de intercambio de criptomonedas en Tailandia

El 16 de enero de 2024, Binance hizo un anuncio importante, revelando la expansión de sus servicios comerciales al público tailandés. A través de su cuenta X, la plataforma compartió la noticia de que Gulf Binance está lanzando operaciones completas de su plataforma de bolsa y exchange de activos digitales, Binance TH, a través de Gulf Binance.

Esta medida permite a los usuarios de Tailandia acceder sin problemas a servicios de intercambio y bolsa de activos digitales, incluida la compra y venta de activos digitales con emparejamiento de moneda local en baht tailandés (THB).

La expansión se produce tras la concesión de licencias de operador de activos digitales de Binance por parte del Ministerio de Finanzas de Tailandia en mayo de 2023, lo que refleja el compromiso de la plataforma con la accesibilidad global.

Mientras tanto, BNB ha experimentado un aumento considerable de precios del 9,8% durante la semana pasada, pasando de $290,88 dólares a $319,59 dólares. Entonces, ¿BNB es la mejor opción de inversión en criptomonedas ahora?

De cara al 2024, los expertos en el mercado de las criptomonedas expresan optimismo sobre el futuro de BNB. Con los acontecimientos previstos por parte de Binance y la expectativa de una próxima corrida alcista, las predicciones sugieren que el precio de BNB podría superar la marca de los $500 dólares, alcanzando los $515,32 dólares.

Sin embargo, pronósticos más cautelosos indican que el precio puede mantenerse por debajo de $424,78 dólares en 2024 si prevalecen los sentimientos bajistas en el mercado.

El fundador de Cardano responde a las afirmaciones de capacidad de almacenamiento de ICP

El 15 de enero de 2024, Charles Hoskinson, el fundador de Cardano, respondió con humor a la afirmación de Dfinity sobre la nueva capacidad del protocolo de Internet Computer para almacenar grandes cantidades de datos.

Dfinity anunció un avance sustancial en su protocolo de Internet Computer, centrándose en contratos inteligentes de recipiente, que ahora pueden presumir de una impresionante memoria confiable de 400 GiB. Este logro es trascendental ya que permite el almacenamiento de toda la cadena de bloques Cardano.

La ingeniosa respuesta de Charles Hoskinson añadió un toque de humor a la situación, diciendo: “Gracias por almacenar Cardano. Siempre puedes usar ese recipiente para reconstruir el ICP si alguna vez lo necesitas”.

Mientras tanto, el token nativo de Cardano, ADA, ha experimentado un importante aumento de precios del 15,4% durante la semana pasada, pasando de $0,4682 dólares a $0,5405 dólares. Esto convierte a ADA en una de las altcoins a tener en cuenta.

De cara al 2024, los expertos en el mercado de las criptomonedas predicen un futuro prometedor para Cardano. Con las expectativas de una próxima corrida alcista y la creciente popularidad de la plataforma de Cardano, las predicciones de precios sugieren que ADA podría experimentar un aumento sustancial, alcanzando los $0,9232 dólares, lo que representa un aumento potencial del 70%.

Sin embargo, pronósticos más cautelosos proponen que ADA podría mantenerse por debajo de $0,7777 dólares en 2024 si los sentimientos bajistas dominan el mercado.

Rebel Satoshi gana impulso en la Ronda 4 de Monarchs con un crecimiento del 124%

Si bien las principales altcoins como BNB y Cardano demuestran resiliencia, Rebel Satoshi se está labrando su nicho y ganando terreno rápidamente como la principal opción de los inversores en ICO. Su desempeño en la Ronda 4 de Monarchs es particularmente notable, donde ha exhibido un impresionante crecimiento del 124%.

Rebel Satoshi se distingue por su enfoque disruptivo, cuyo objetivo es remodelar el panorama de las criptomonedas. Además, Rebel Satoshi no es sólo una moneda digital; es un movimiento. Este enfoque impulsado por la misión de descentralizar y democratizar el sistema financiero resuena entre los inversores que buscan algo más que retornos financieros.

El recorrido de $RBLZ en la fase de preventa ha sido notable. Comenzando en $0.01 dólares en la Ronda Early Bird, $RBLZ se ha disparado a $0.0224 dólares en la Ronda 4 de Monarchs en curso. Este aumento del 124% en el valor de preventa del token no solo subraya el potencial de $RBLZ sino que también resalta la fuerte confianza de los inversores en la visión y las capacidades de Rebel Satoshi.

Además, Rebel Satoshi ha demostrado su creciente popularidad al recaudar más de $1,5 millones de dólares en financiación durante su preventa en curso.

De cara al futuro, Rebel Satoshi planea lanzarse en DEX en febrero a $0,025 dólares por $RBLZ, lo que podría generar una asombrosa ganancia del 150% para los primeros inversores. Además, los inversores ahora pueden comprar tokens $RBLZ utilizando las 50 principales criptomonedas, ¡incluido Bitcoin!

Para obtener las últimas actualizaciones y más información, asegúrese de visitar el sitio web oficial de preventa de Rebel Satoshi o comuníquese con Rebel Red a través de Telegram.