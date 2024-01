Metacade planea una gran revolución en 2024 a medida que llega la era de los juegos blockchain

Metacade ($MCADE), la primera sala de juegos blockchain de propiedad comunitaria del mundo, apunta a avances en 2024. Los inversores estarían encantados de que la plataforma haya alcanzado logros importantes en 2023, que se prolongarán hasta 2024. Entre ellos se encuentran colaboraciones con Polygon Labs, plataformas de juegos y cotización en los mejores intercambios. 2024 podría resultar otro año emocionante para Metacade que podría desbloquear el valor de su token nativo. Tenemos algunos de estos.

Más asociaciones, lanzamientos y desarrollos

El poder de unir fuerzas está bien subrayado en los movimientos recientes de Metacade. Solo para recordarlo, la incorporación de Polygon, una L2 de rápido crecimiento, podría potenciar los juegos en Metacade. En los últimos años, Polygon se ha convertido en un eje para las empresas que se catapultan al mundo de la Web 3.0. En particular, la solución de escalamiento eficiente y los bajos costos de Polygon han resultado atractivos. La asociación permite a Metacade disfrutar de la arquitectura de Polygon y lograr una rápida adopción.

Después de importantes asociaciones de juegos en 2023, Metacade ha mostrado pocas señales de detenerse. Recientemente, la plataforma se asoció con Blockchain Game Alliance y BandZaiGame. La asociación permite a Metacade crear una plataforma unificada que conecta a jugadores, desarrolladores e inversores. ¿Y aún más?

Metacade continúa con su objetivo de convertirse en una sala de juegos gobernada por la comunidad para finales de 2024. Con esto, el equipo ha delineado planes ambiciosos para el año. Estos incluyen el lanzamiento de una nueva plataforma, importantes actualizaciones, chats en la plataforma y sistemas de mensajería. El equipo de Metacade también está considerando juegos AR/VR este año. También se esperan grupos de apuestas en vivo y competencia semanal, lo que podría darle un gran impulso al token $MCADE.

Por supuesto, Metacade seguirá comprometido con su objetivo principal de ofrecer juegos incomparables. Como tal, seguirá colaborando con otras entidades para traer juegos interesantes a su plataforma.

Metacade seducirá con sus oportunidades de ingresos

La tracción inicial de Metacade surgió de sus atractivas oportunidades de ingresos. En resumen, Metacade permite a los inversores jugar y ganar dinero. Los usuarios también pueden participar en torneos de juegos para obtener ingresos pasivos adicionales. Brindar opiniones sobre los proyectos de Matacade también da derecho a los usuarios a obtener ganancias a través de la función create2earn.

Además, Metacade es futurista. Blockchain abre nuevas oportunidades de empleo y trabajos en la Web 3.0. Metacade aprovecha este desarrollo al permitir a los usuarios encontrar su próximo trabajo a través de una bolsa de trabajo en la plataforma. Se espera que la función Work2Earn se lance en el primer trimestre de 2024 y sigue siendo uno de los desarrollos clave a seguir.

Por el contrario, la plataforma Metacade está diseñada para ser autosostenible. Las empresas Web 3.0 que publiquen trabajos en Metacade pagarán una tarifa de publicidad para respaldar la plataforma. También hay que pagar tarifas de entrada a los torneos, lo que proporciona ingresos adicionales. Otras empresas también pueden lanzar sus proyectos y juegos en Metacade y pagar una tarifa por ello. Simplemente, Metacade está hecho para el futuro, reforzando el potencial de inversión de su token nativo, $MCADE.

¿Es $MCADE una inversión atractiva?

Metacade ha cumplido la promesa que hizo desde que se lanzó el token en preventa. Se han logrado hitos importantes, incluido el lanzamiento de Mainnet. Se han producido asociaciones, pero aún no se han realizado. 2024 demuestra ser otro año emocionante para que Metacade muestre su potencial. Con hitos clave programados para este año, Metacade podría ser uno de los mejores tokens de juego para invertir.

A sólo $0,012 dólares, $MCADE tiene un precio atractivo y podría generar optimismo positivo en 2024. Combinado con las recuperaciones proyectadas en las criptomonedas, el token puede potencialmente explotar en 2024.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, los inversores deberían mirar a Metacade más allá de su valor especulativo. Existen varias oportunidades de ingresos para construir la próxima generación de personas que ganan dinero en juegos. Y cuando eso suceda, el precio de $MCADE sin duda se desbloqueará. En consecuencia, los analistas han previsto que $MCADE se multiplique por más de 10 en el corto plazo.