A medida que el mercado de criptomonedas se reinicia para el mercado alcista, el nuevo proyecto Pullix (PLX) está experimentando el tipo de tracción comunitaria temprana que tiene al mercado entusiasmado con sus perspectivas futuras. ¿Qué está impulsando el interés en este proyecto que, según los analistas, podría ser un token 100x?

Aquí hay una descripción general de lo que se trata este proyecto.

Pullix (PLX) está construyendo silenciosamente un intercambio híbrido revolucionario

En 2024, la aparición de intercambios híbridos podría cambiar enormemente las reglas del juego para los comerciantes. Pullix (PLX) busca destacarse entre los proyectos que buscan llevar al mercado el entorno anticipado de “lo mejor de dos mundos”.

Datos recientes de la industria mostraron que el intercambio de cifrado Binance todavía domina el mercado por volumen de participación a pesar de los desafíos que lo acosaron el año pasado. La plataforma CEX lidera a sus rivales al controlar casi el 50% de la cuota de mercado general, dijo TokenInsight en un informe.

Mientras tanto, el exchange de cifrado descentralizado dYDX superó a Uniswap como la principal plataforma DEX en volumen de 24 horas. Estas métricas sugieren una resiliencia y un resurgimiento que actualmente define el ritmo de crecimiento en el mercado del comercio de criptomonedas.

Como intercambio híbrido, Pullix combina lo mejor que ofrecen actualmente los CEX como Binance, Coinbase y otros con todo lo que hace que las plataformas DEX sean clave para el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

El resultado es una plataforma renovada que ofrece ventajas incomparables a sus usuarios. Con liquidez a nivel institucional, cartera de pedidos en cadena, operaciones sin deslizamientos, tarifas bajas y activos globales, todo disponible a través de esta plataforma híbrida DeFi.

¿La mejor parte? Pullix le permite mantener el control total de sus activos. Opere con la tranquilidad de saber que sus criptoactivos están seguros.

Aproveche un modelo único de reparto de ingresos

Si bien el copy trading, el stake y el Yield Farming son componentes clave que harán que Pullix desafíe a sus rivales en el mercado DeFi, también atrae gran atención su función “Trade-to-Earn”. Esto significa que los usuarios pueden ganar dinero con sus actividades comerciales diarias, agregando una vía de ingresos pasiva.

La participación garantizada de los ingresos del intercambio a través de un modelo único de reparto de ingresos hará que hasta el 30% de los ingresos diarios vayan a los titulares.

Específicamente, el documento técnico de Pullix describe un sistema en el que el 50% de esta participación se destinará a recompensas de apuesta, mientras que el otro 50% se destinará al programa de recompra y quema de PLX del intercambio.

La preventa de Pullix se acelera a medida que aumentan los HODLers

¿Está Pullix en camino de superar a muchos de los proyectos que buscan definir el próximo capítulo de DeFi? La respuesta podría estar en el rápido ritmo al que avanza la preventa del proyecto y el número de primeros inversores.

Actualmente en la etapa 6 de su venta de tokens, Pullix ha atraído más de $3,9 millones de dólares, y el número de participantes en la preventa ha aumentado notablemente.

A principios de esta semana, el “Ejército Pullix”, o el número de hodlers de PLX confirmados, cruzó la marca de 3.500, mientras que los participantes de la preventa superaron los 11.000. La tracción también se puede observar a medida que los canales de redes sociales del proyecto, incluidos X, Discord y Telegram, obtienen miles de nuevos usuarios.

Perspectiva de precios de PLX

Con solo el 41% de los tokens en la etapa 6 restantes, Pullix está listo para avanzar hacia su siguiente fase: el cierre de la preventa a fines de febrero de 2024.

El precio de preventa de PLX ya ha subido un 100% después de subir de $0,04 a $0,08, dólares y el entusiasmo de la comunidad aumentará a medida que se acerque el final de la preventa. Dado que se espera que Bitcoin lidere el mercado en el próximo mercado alcista, es muy probable que este token explote en medio de un repunte más amplio de DeFi.

Como tal, para aquellos que perdieron la oportunidad de ingresar en las primeras etapas, los programas de bonificación como el bono de fin de semana del 15% al 20% ofrecen una gran oportunidad de obtener más PLX.

Obtenga más información sobre Pullix y su potencial para redefinir el panorama comercial de DeFi en el documento técnico del proyecto. Accede aquí.