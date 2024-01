Si bien Bitcoin ha estado en el centro de atención la semana pasada después de que la SEC de EE.UU. aprobara 11 ETF de Bitcoin al contado, las altcoins también están emergiendo como posibles salvadores para los inversores inteligentes. Entre las altcoins prometedoras, Option2Trade (O2T), Celestia (TIA) e Injective (INJ) están encabezando la carga, y cada una aporta características únicas a la mesa.

A continuación se muestra una mirada más cercana a cada una de las tres altcoins desglosando sus movimientos de precios, los factores detrás de los movimientos y las perspectivas futuras.

Celestia (TIA): notable aumento

El token nativo de Celestia, TIA, ha estado disfrutando de una ola de éxito, alcanzando un máximo histórico y cruzando la marca de los $20 dólares antes de retroceder a ligeramente por debajo de los $18 dólares.

Gráfico del precio de Celestia

Este notable logro se produjo inmediatamente después del lanzamiento beta de la red principal de blockchain a fines de octubre del año pasado. El compromiso de la comunidad es evidente a través del lanzamiento aéreo generalizado de tokens TIA a aproximadamente 580.000 usuarios, lo que muestra una creciente adopción e interés en la plataforma blockchain de Celestia.

Desde el lanzamiento del token en octubre, TIA ha experimentado un aumento de valor de más de 10 veces.

El lanzamiento aéreo del token fue seguido por la inclusión en varios de los principales exchanges de criptomonedas. Bitget, a la cabeza, fue el primero en incluir el token TIA, mejorando su accesibilidad y penetración en el mercado. Posteriormente, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, añadió TIA a su cotización en noviembre, consolidando aún más la presencia del token en el mercado.

Las tenencias totales de contratos de TIA en toda la red han alcanzado un récord de $214 millones de dólares, de los cuales Binance representa $85 millones de dólares.

De cara al futuro, los indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD), acentúan el sentimiento alcista. Sin embargo, un análisis de precios reciente sugiere un posible retroceso del 10% antes de otra oportunidad de compra, lo que enfatiza la necesidad de actuar con cautela en medio de la próxima dinámica del mercado.

Injective (INJ): desbloqueo de potencial antes del desbloqueo de tokens

Injective (INJ) ha tenido un desempeño destacado, registrando ganancias de más del 3300% en 2023.

Gráfico del precio de Injective

Mientras el equipo se prepara para desbloquear casi $150 millones de dólares en tokens el 20 de enero, el mercado está en alerta máxima. Este importante evento de desbloqueo de tokens surge de la distribución génesis de Injective, con 3,67 millones de tokens INJ disponibles. Las asignaciones del equipo y los asesores, que se espera que se vendan a voluntad, añaden un elemento de incertidumbre a los movimientos de precios a corto plazo de INJ.

Una perspectiva histórica revela que un evento similar el 21 de agosto de 2023 provocó fluctuaciones significativas en el precio de INJ. Una liquidación por valor de $22,05 millones de dólares provocó una caída de precio de más del 12% desde dos días antes del desbloqueo hasta una semana después.

Actualmente cotizando a $40,81 dólares, INJ enfrenta el desafío de mantener la demanda para contrarrestar posibles impactos negativos en su precio, especialmente en un mercado alcista que se intensifica. La introducción de la compresión de gas antes del tan esperado desbloqueo del token para reducir drásticamente las tarifas de cualquier transacción podría estimular algunos movimientos positivos de precios.

Según el comunicado oficial, cada transacción en la plataforma ahora tendrá un costo nominal de 0.00001 INJ, o $0.0003 dólares, mientras que acuñar 1000 NFT en Injective ahora solo costará $0.30 dólares, que es 100 veces menor que el costo en Ethereum y un 500% menor que el costo en Polygon.

Option2Trade: dando forma al futuro de la inversión en IA

Option2Trade se presenta como una herramienta versátil diseñada para mejorar la participación de los usuarios, democratizar la gobernanza de la plataforma y brindar oportunidades únicas para los comerciantes y entusiastas de los juegos. Con un exitoso robot de comercio algorítmico plug-and-play de más de 2 años que genera ganancias a más de 450 comerciantes en todo el mundo, la plataforma se posiciona como líder en la nueva generación de plataformas de comercio social impulsadas por IA.

Entre sus varias características se encuentra su token nativo, O2T, que brinda acceso premium al comercio de apalancamiento y margen dentro de mercados alternativos. También permite el acceso a funciones de comercio social y bots rentables de IA que permiten a los usuarios beneficiarse de De-Fi, apuestas, gobernanza y comercio comunitario.

El token Option 2 Trade (O2T) se encuentra actualmente en su etapa de preventa. La preventa, que actualmente se encuentra en la etapa 1, ofrece un bono del 5% para los usuarios que utilicen el código promocional “O2TLaunch”. Al momento de esta publicación, se había vendido el 57,24% del total de tokens y cada token se vendía a 0,007 USDT.

Con una cantidad total recaudada de $208,318.00 dólares en la preventa hasta el momento, Option2Trade parece estar atrayendo inversionistas en masa y podría estar posicionado para alterar el comercio de intercambio tradicional al introducir el comercio social Web3 y algoritmos de comercio de IA.

Conclusión

En el ámbito cada vez mayor de las criptomonedas, las altcoins como Option2Trade (O2T), Celestia (TIA) e Injective (INJ) no son solo símbolos de innovación, sino también posibles cambios en las reglas del juego para los inversores.

Si bien cada uno enfrenta desafíos únicos, sus logros recientes y desarrollos en curso subrayan su importancia en la configuración del futuro del panorama criptográfico. A medida que los inversores navegan por el dinámico mercado, estas altcoins continúan a la cabeza, prometiendo oportunidades interesantes y retornos potenciales.