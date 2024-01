La volatilidad en el mercado de las criptomonedas está aumentando a medida que la criptomoneda más grande, Bitcoin (BTC), continúa en rojo en los gráficos. El sentimiento de los inversores post BTC ETF (fondo cotizado en bolsa) ha abandonado la fase “neutral” y ha entrado en la fase de “codicia” después de que el token cayera por debajo de los $41.000 dólares, alcanzando su punto más bajo en 2024. El valor de mercado de Bitcoin está bajo presión ya que los inversores siguen sin estar seguros de si los alcistas o los bajistas tomarán el gráfico.

La noticia no es del todo bajista, ya que las altcoins prosperan en la blockchain a pesar del declive de Bitcoin. Dos tokens, Solana (SOL) y NuggetRush (NUGX), están atrayendo la atención de los inversores mientras trazan caminos que apuntan a una trayectoria de crecimiento significativa. El ecosistema de Solana prospera a medida que se producen varios desarrollos e innovaciones, lo que hace que su token nativo adquiera prominencia.

NuggetRush fusiona GameFi e Impact Gaming, ofreciendo una utilidad impresionante con un atractivo memético. El artículo explora el movimiento de precios de Bitcoin al tiempo que destaca las características que pusieron a Solana y NuggetRush en el centro de atención.

NuggetRush (NUGX): juegos P2E con utilidad en el mundo real

En la lista de las principales altcoins a tener en cuenta se encuentra NuggetRush, una moneda meme futurista con características impresionantes.

Con su enfoque innovador y divertido de inversiones que combinan el poder de los juegos con un impacto en el mundo real, este token está destinado a revolucionar el mercado de las criptomonedas. Esta ICO superior ofrece un juego de jugar para ganar (P2E), que permite a los jugadores utilizar la minería artesanal dentro de su metaverso para ganar recompensas increíbles. Promete una experiencia gratificante respaldada por NFT que a su vez funcionan como personajes del juego y activos digitales.

NuggetRush ofrece un juego de propiedad comunitaria que promueve los juegos de impacto y contribuye al mejoramiento de los mineros artesanales en los países subdesarrollados. Los inversores están intrigados por la posibilidad de intercambiar sus NFT RUSHGEM por oro real y efectivo entregado en su puerta.

Los inversores que se unan al gremio RUSH también pueden participar en la gobernanza de la plataforma mientras disfrutan de recompensas exclusivas. La ICO principal también ofrece un protocolo de apuesta en el que los jugadores y usuarios apuestan sus NFT para ganar hasta un 20% APY.

La moneda nativa del proyecto, NUGX, se encuentra en una preventa de cinco rondas, y ya se han completado cuatro rondas. Se han obtenido más de $1,8 millones de dólares con la venta de casi 160 millones de tokens, su límite flexible.

Cada ronda tiene una cantidad específica de tokens asignados y un valor de mercado, y la ronda 5 se vende a 0,018 USDT y solo queda alrededor del 25% de los 55 millones de tokens asignados.

La ronda se está agotando rápidamente y NuggetRush está a punto de alcanzar su límite máximo de 215 millones de tokens. Esto acerca a NUGX a su lanzamiento en la lista de criptomonedas descentralizadas por 0,020 USDT cada una, lo que representa un aumento del 100% con respecto a su precio de la primera ronda de 0,010 USDT.

Bitcoin (BTC): más predicciones bajistas después del ETF

El escepticismo está aumentando entre los inversores de Bitcoin a medida que la moneda experimenta movimientos volátiles de precios. El token enfrenta un sentimiento negativo de los inversores después de la aprobación del ETF de BTC, cayendo aproximadamente un 13% desde que sus ETF al contado comenzaron a cotizar. Mientras que los nuevos emisores de ETF al contado han agregado más de 68,000 Bitcoins en solo una semana de operaciones, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se ha deshecho de alrededor de 40,000 BTC, lo que representa alrededor de $1,500 millones de dólares en salidas.

Los analistas de JPMorgan, una empresa multinacional de servicios financieros, han pronosticado hasta $3.000 millones de dólares en salidas de GBTC tras su conversión en un producto ETF de BTC al contado. Es probable que estas salidas se deban a que los inversores tomaron ganancias anticipadas para obtener rendimientos sustanciales tras la conversión.

Si se cumplen sus predicciones, con cerca de la mitad de las supuestas salidas ya realizadas, los precios de Bitcoin podrían enfrentar aún más presión en las próximas semanas.

Solana (SOL): Innovaciones líderes en blockchain

Solana encabeza la lista de altcoins a observar a medida que se acerca el mercado alcista. El token ha ganado reconocimiento desde el último trimestre de 2023 y continúa superando a otras altcoins. Se ha pronosticado que SOL superará a Ethereum (ETH) hasta 5 veces en la carrera alcista actual, como se menciona en una publicación X de Negentropic, una cuenta administrada por los cofundadores de Glassnode, Jan Happel y Yann Allemann.

Solana obtuvo recientemente el respaldo de Franklin Templeton, una venerable firma de gestión de activos, y de otros inversores institucionales. Los objetivos visionarios establecidos por el cofundador del proyecto, Anatoly Yakovenko, y los avances de vanguardia dentro de su ecosistema, como las innovaciones en tokens no fungibles (NFT), monedas meme, DeFi, DePIN y Firedancer, lo han colocado en el centro de atención.

Se prevé que SOL tenga un auge considerable, como se ve en el pedido anticipado masivo de su nueva edición de smartphone Web3, que superó las 25.000 unidades en 24 horas, frente a las cerca de 2.500 unidades vendidas en su primer lanzamiento.

Conclusión

Los precios de Bitcoin siguen siendo volátiles a medida que el mercado siente los efectos de la decisión del ETF al contado. En medio de la caída de sus precios, los analistas predicen un potencial largo en el largo plazo.

Las altcoins en la lista de criptomonedas descentralizadas continúan atrayendo inversores con sus impresionantes ofertas. NuggetRush y Solana encabezan la lista y proporcionan las innovaciones necesarias para reforzar la cadena de bloques. Los inversores que busquen rendimientos sustanciales pueden adquirir tokens NUGX a precios reducidos.

Para todo lo relacionado con NUGX, puede visitar el sitio web de preventa de NuggetRush.