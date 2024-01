Los precios de Bitcoin y Ethereum cayeron por debajo de $40.000 dólares y $2.300 dólares respectivamente a primera hora del martes. Las caídas se produjeron cuando las criptoempresas en quiebra Celsius y FTX vendieron enormes cantidades de criptomonedas.

Pero si bien la capitalización del mercado global cayó a medida que las principales altcoins replicaron a BTC y ETH, la tracción de preventa observada para Bitbot (BITBOT) sugiere que el mercado permanece en un territorio alcista general.

FTX vende mil millones de dólares en GBTC mientras Celsius envía 13.000 ETH a los intercambios

Copy link to section

El lunes, la plataforma de dinero inteligente en cadena Lookonchain compartió que Grayscale Investments, la compañía detrás del ETF al contado de GBTC, había enviado más de 64,000 BTC a Coinbase Prime desde que los ETF al contado de Bitcoin comenzaron a cotizar el 11 de enero.

Las salidas totales de GBTC alcanzaron más de $640 millones de dólares el lunes, lo que eleva las salidas acumuladas desde el primer día de negociación de ETF a más de $2,680 millones de dólares. Los datos en cadena muestran que el patrimonio de FTX ha realizado la mayor parte de las ventas de GBTC, ya que el exchange en quiebra se deshizo de más de 22 millones de acciones de GBTC por valor de más de mil millones de dólares.

El precio de Bitcoin ha luchado bajo esta presión y cayó a mínimos de $39.012 dólares el 23 de enero.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En otros lugares, el precio de Ether también ha sufrido una presión a la baja tras la reciente caída de ETH. La Fundación Ethereum es una de las que ha transferido grandes cantidades del token ETH a los intercambios en los últimos días.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El lunes, el prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius depositó 13.000 ETH por un valor de más de $30,3 millones de dólares en ese momento en Coinbase. La compañía, que está en proceso de pagar a los acreedores, también transfirió 2.200 ETH más de $5,1 millones de dólares al exchange FalconX.

Las transferencias coincidieron con una caída en el precio de Ethereum, que cayó a mínimos de $2.250 dólares la madrugada del martes.

Bitbot atrae a comerciantes, la preventa supera los 300.000 dólares

Copy link to section

Mientras el mercado de las criptomonedas lucha contra la última presión bajista, los analistas siguen siendo optimistas sobre el panorama a largo plazo. Por lo tanto, los comerciantes buscan las caídas como oportunidades de compra, incluso en el mundo de los tokens de preventa con importantes descuentos.

Junto con varias altcoins infravaloradas, una de las joyas más populares del mercado actual es Bitbot (BITBOT). Este nuevo robot comercial de Telegram, que al igual que otros productos ofrece comercio automatizado de criptomonedas a través de la aplicación Telegram, acaba de lanzar su preventa de tokens.

En menos de una semana (la preventa se lanzó el 17 de enero de 2024), Bitbot superó los $ 300 mil dólares, ganando terreno en medio de la caída más amplia del mercado.

¿Por qué hay tanto interés en la preventa de Bitbot?

Copy link to section

El gran interés y participación observados durante los últimos días de la preventa de Bitbot se debe a las características clave del nuevo robot comercial que lo sitúan por encima de los robots de la competencia.

En particular, Bitbot es una herramienta comercial destinada a todos los comerciantes, independientemente de su experiencia en el mercado o sus habilidades comerciales. Un proceso de registro sencillo combinado con las características clave de Bitbot, como la autocustodia de activos y el escáner de gemas, aumentan el atractivo de esta aplicación comercial basada en Telegram.

Es este acceso a las últimas herramientas comerciales a nivel institucional impulsadas por IA y la integración de billetera sin custodia (que es clave para la seguridad y privacidad del usuario) lo que distingue a Bitbot de los robots comerciales actuales como Unibot, Banana Gun y Maestro.

Dado que se prevé que los ETF de Bitcoin al contado atraigan más entradas y que el mercado de comercio de criptomonedas se prepara antes de la reducción a la mitad de BTC, el probable próximo lanzamiento de Bitbot podría ser la herramienta más importante para los comerciantes. Por lo tanto, la caída actual podría ser una buena oportunidad de compra para los traders.

La preventa, que ofrece 300 millones de tokens a los primeros usuarios, actualmente tiene el precio de BITBOT en $0,0105 dólares en la etapa 2.