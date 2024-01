EUR, TRY, NOK y ZAR avanzan antes de las decisiones del banco central

El euro (EUR), la lira turca (TRY), la corona noruega (NOK) y el rand sudafricano (ZAR) se movieron el miércoles mientras los inversores volvían a centrarse en las reuniones del banco central del jueves. Estas reuniones, las primeras del año, arrojarán más luz sobre lo que piensan los funcionarios sobre la economía y darán más información sobre lo que se puede esperar más adelante este año.

Se avecina la decisión del BCE

Los precios EUR/USD y EUR/GBP subieron ligeramente cuando el BCE inició su primera toma de decisiones del banco central de 2023. Esta reunión se produce una semana después de que algunos de sus funcionarios, incluida Christine Lagarde, concedieran entrevistas en el Foro Económico Mundial de Davos.

Un tema clave entre estos funcionarios fue que era demasiado pronto para cantar victoria sobre la inflación. Esta opinión fue respaldada por los datos de Eurostat, que mostraron que la inflación europea aumentó al 2,9% en diciembre. Es probable que la inflación se mantenga alta durante más tiempo a medida que se intensifique la crisis en el Mar Rojo.

El desafío para el BCE es que el bloque también está atravesando una desaceleración importante que podría conducir a una recesión. Como tal, mantener las tasas durante demasiado tiempo podría provocar una desaceleración más profunda incluso cuando la economía estadounidense avanza.

En este caso, la mayoría de los analistas esperan que el primer recorte de tipos del BCE se produzca en la segunda mitad del año. También prevén al menos dos recortes.

La lira turca sigue debilitándose

Por otra parte, el USD/TRY y el EUR/TRY se mantuvieron en un rango estrecho antes de la primera decisión CBRT del año. Todos ellos se encuentran cerca de su máximo histórico, ya que los inversores apuestan por una lira más débil durante más tiempo.

Dado que la inflación se mantiene obstinadamente alta (finalizó el año en un 65%), los analistas esperan que el CBRT continúe subiendo las tasas en esta reunión. En esto, algunos economistas ven otra tasa de entre 100 y 200 puntos básicos.

El desafío para el CBRT es que los economistas prevén que la inflación del país alcanzará su punto máximo en mayo de este año. Además, si bien las tasas de interés son atractivas para los ahorradores, siguen siendo mucho más bajas que la inflación. Esto ha provocado una pérdida de confianza en la lira turca, lo que dificulta atraer compradores.

Se avecina la decisión del Banco de Noruega

El USD/NOK y el EUR/NOK se han mantenido estables en los últimos días mientras los operadores esperan la decisión del Norges Bank. Esta será una decisión importante sobre las tasas porque han sido los bancos centrales más agresivos de Europa. Fue contra la tendencia y aumentó 25 puntos básicos en diciembre hasta el 4,50%. Los ha sacado de cero durante la pandemia.

Por lo tanto, con la caída de la inflación en Noruega, los economistas esperan que el banco deje las tasas sin cambios y evite hablar de recortes. En una nota, un analista de JPMorgan dijo:

“No hay ninguna buena razón para un giro moderado y es bastante improbable que se corrija el rumbo en las reuniones intermedias, dadas las decisiones pasadas. El Norges Bank esperará a la reunión de marzo para sacar conclusiones más sólidas, basándose en datos adicionales del lado interno”.

Decisión SARB por delante

El Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) será el próximo banco central importante a observar el jueves. Esta decisión llega en un momento en el que el par USD/ZAR ha caído casi un 2% desde su punto más alto este año. Al rand sudafricano le ha ido mejor que a otras monedas africanas como la naira nigeriana, el chelín keniano y el birr etíope.

Es probable que SARB deje las tasas de interés sin cambios en 8,25% y posiblemente apunte a un recorte de tasas a finales de este año. Además, los datos más recientes mostraron que el índice de precios al consumidor (IPC) general cayó al 5,1%, mientras que el IPC subyacente se mantuvo en el 4,5%. Estas cifras fueron mejores de lo esperado y se ubicaron dentro de la cómoda banda del banco.