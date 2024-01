Como es habitual, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, culminó el anuncio de hoy del BCE de que la UE mantendría los tipos de interés sin cambios con una conferencia de prensa sobre la decisión sobre los tipos.

Al principio, los comentarios de Lagarde fueron una réplica casi exacta de su discurso anterior sobre la decisión sobre las tasas de interés el mes pasado en diciembre, mencionando que “Aparte de un efecto de base alcista relacionado con la energía sobre la inflación general, se ha mantenido la tendencia a la baja de la inflación subyacente… Las restrictivas condiciones de financiación están frenando la demanda, lo que está contribuyendo a bajar la inflación”.

Sin embargo, a continuación, la presidenta planteó algunas perspectivas más graves para la zona del euro:

En cuanto a la actividad económica, es probable que la economía de la zona del euro se haya estancado en el último trimestre de 2023. Los datos entrantes siguen indicando debilidad en el corto plazo… La inflación aumentó al 2,9 por ciento en diciembre, como parte de los últimos ejercicios fiscales. Las medidas para amortiguar el impacto de los altos precios de la energía desaparecieron de la tasa de inflación anual, aunque el repunte fue más débil de lo esperado.”

Algunos aspectos positivos

Había algunos aspectos positivos, según Lagarde. De especial interés fue el hecho de que, mientras la inflación de los alimentos cayó al 6,1 por ciento, la inflación subyacente excluyendo los precios de los alimentos y la energía también cayó, lo que significa que la inflación decreciente de la eurozona no se debió sólo a los bajos precios del petróleo, como en el caso de muchas naciones.

Como dijo Lagarde, hay señales que sugieren crecimiento para la UE en el mediano plazo, cuando no a más corto plazo:

Los datos entrantes siguen indicando debilidad en el corto plazo. Sin embargo, algunos indicadores de servidores prospectivos apuntan a un repunte del crecimiento en el futuro. El mercado laboral se ha mantenido sólido. La tasa de desempleo ha vuelto a caer a su nivel más bajo desde el inicio del euro”.

Señales de advertencia

Sin embargo, todavía quedan algunos nubarrones en el horizonte. De particular interés son los siguientes:

La inflación de los servicios se mantiene sin cambios en el cuatro por ciento, a pesar de las estrictas condiciones de la política monetaria.

La demanda de mano de obra se está desacelerando, según Lagarde, “y se anuncian menos vacantes”

La deuda pública en la mayoría de los países europeos sigue siendo demasiado alta

En términos de condiciones de política financiera y monetaria en Europa, “la dinámica del crédito ha mejorado algo, pero en general sigue siendo débil”, afirmó Lagarde.

Los préstamos a las empresas disminuyeron en noviembre y los préstamos a los hogares crecieron a un ritmo muy moderado, de sólo el 0,5 por ciento.

Con estos desafíos que enfrentar, Lagarde y su equipo tendrán una misión por delante, si es que realmente se quieren reducir las tasas de interés de la Unión Europea ya en junio o julio de este año, como insinuaron tanto Lagarde como sus colegas del BCE la semana pasada en Davos.