La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha agregado la solicitud de BlackRock para un fondo negociado en bolsa de Ethereum (ETH) al contado a la lista de ETF al contado de ETH retrasados. El miércoles, la SEC anunció que había pospuesto la decisión sobre si aprobar o desaprobar la propuesta hasta marzo de 2024.

Mientras tanto, a pesar de la desaceleración del mercado observada desde la aprobación por parte del regulador de los primeros ETF de Bitcoin al contado, las criptomonedas siguen siendo en gran medida alcistas. Uno de los proyectos que se basa en esta perspectiva, que eclipsa a otros, es Meme Moguls (MGLS).

Aquí encontrará más información sobre por qué es así.

Retrasos de la SEC y reciente caída de BTC: los analistas dicen que es una oportunidad de compra

Si bien fue negativa, la noticia de que la SEC había retrasado la solicitud de ETF spot de Ethereum de BlackRock no afectó tanto al mercado de criptomonedas. Según los analistas del mercado, esto sugiere que se esperaba en gran medida.

En particular, la mayor atención se centra en una posible aprobación más adelante este año. Los posibles plazos incluyen mayo y agosto, siendo este último el plazo final para que la SEC tome una decisión sobre la presentación de BlackRock.

Otra observación es que el retraso de la SEC para los ETF al contado de Ethereum se produce en el mismo mes en que permitió 11 ETF al contado de Bitcoin, cuya negociación coincidió con una nueva corrección para BTC y altcoins. Desde que los ETF al contado comenzaron a cotizar, el precio de Bitcoin ha luchado contra la presión de liquidación.

El precio de la criptomoneda de referencia cayó por debajo de los $40.000 dólares el miércoles, extendiéndose a mínimos de $38.600 dólares en las principales bolsas para ver una caída de más del 13% en las últimas dos semanas.

Aunque las caídas podrían extenderse con BTC potencialmente probando niveles inferiores a $35 mil dólares y ETH moviéndose por debajo de $2 mil dólares, la perspectiva general es que esto brinda nuevas oportunidades para los inversores. La creciente adopción de las criptomonedas, con las últimas investigaciones de Crypto.com que muestran un aumento de la propiedad global, se suma a la visión alcista.

Los analistas de mercado dicen que las altcoins podrían estar a punto de tener un rendimiento superior en los próximos meses. Además de las principales alternativas como ETH, SOL y DOT, las monedas meme, incluido Dogecoin y Shiba Inu podrían tener un gran desempeño.

Los tokens de preventa también son un segmento del mercado que continúa produciendo gemas, una de las cuales podría ser Meme Moguls.

Meme Moguls en la cima entre los tokens de preventa

El potencial rendimiento superior de Dogecoin y las nuevas monedas meme virales son la razón por la que Meme Moguls (MGLS) está causando tal revuelo en el mercado hoy en día.

Como el primer intercambio comercial respaldado por memes del mundo, Meme Moguls proporciona un ecosistema donde los comerciantes pueden aprovechar la ola de memes para su beneficio.

En esta plataforma, los usuarios accederán a todos los principales activos inspirados en memes, aprovechando datos y tendencias del mercado en tiempo real para maximizar sus ganancias comerciales. La función de apuesta y ganancia de Meme Moguls también brindará a los usuarios la oportunidad de ganar el token MGLS nativo mediante apuestas y otras recompensas de la red.

Para llevar la diversión de la cultura de los memes al ecosistema, Meme Moguls está incorporando funciones de juego y metaverso, y los usuarios pueden aprender de los mejores traders de la comunidad mientras desatan sus habilidades comerciales para convertirse en magnates por derecho propio.

La mejor parte es que un aumento en las monedas meme seguirá impulsando la adopción de Meme Moguls, lo que, combinado con la sólida economía simbólica del proyecto, lo convierte en uno de los tokens meme a tener en cuenta en la actualidad.

El token MGLS es fundamental para el ecosistema de Meme Moguls y actualmente se encuentra en preventa.

Los inversores deseosos de posicionarse antes de la esperada corrida alcista han asignado más de $1,9 millones de dólares en la preventa de MGLS hasta el momento. Puede comprar este token a $0,0036 dólares en la etapa 5 de la venta del token y posicionarlo para obtener ganancias potencialmente asombrosas cuando debute en el mercado después de la preventa.