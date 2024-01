Hay un nuevo jugador en el bloque criptográfico, sobre el cual los inversores de Dogecoin (DOGE) y Celestia (TIA) son optimistas. NuggetRush (NUGX), la altcoin en cuestión, se destaca por su intrigante combinación de memes y utilidad, lo que la convierte en una de las pocas monedas meme con potencial de rentabilidad.

Como nueva ICO, NuggetRush se posiciona como una de las mejores criptomonedas nuevas para invertir. Esta publicación cubrirá este fascinante proyecto y explicará por qué podría ser un activo alcista que no debe perderse.

NuggetRush (NUGX): una preventa prometedora y alcista

NuggetRush (NUGX) ha estado generando un gran revuelo, entusiasmando a los inversores de Dogecoin y Celestia. Esta ICO líder cuenta con un enorme potencial de crecimiento gracias a su concepto innovador, que es una combinación de memes y utilidad, así como a su creciente comunidad.

A diferencia de la mayoría de las criptomonedas meme, NuggetRush combina aplicaciones del mundo real con características meméticas. Esto la distingue de otras monedas con temática de perros ETH sin casos de uso tangibles. Por ello, la participación masiva en su preventa en curso es meritoria.

Como una combinación de juego para ganar (P2E), GameFi y memes, NuggetRush combina las tendencias más importantes en el panorama criptográfico. Se espera que su próximo juego genere revuelo en el mundo de los videojuegos debido a su novedad, ya que se basará en la minería de oro. Los jugadores emprenderán emocionantes misiones y recolectarán valiosos activos del juego, que podrán intercambiar en el mercado por oro real o dinero en efectivo.

Preparado para una adopción masiva, NUGX se posiciona como una de las mejores criptomonedas para invertir. En la quinta ronda de la preventa, un token cuesta solo $0,018 dólares y los expertos pronostican un repunte alcista de 65 veces después de su lanzamiento.

Dogecoin (DOGE): espacio limitado para el crecimiento

Dogecoin (DOGE) es un pionero en el mundo de los memes. Como la primera criptomoneda con temática de perros, es la favorita de muchos. Su comunidad activa consolida aún más su estatus como una de las principales altcoins del mercado.

Sin embargo, Dogecoin tiene un potencial de crecimiento limitado. Esto se debe a los repuntes pasados, que dejan poco espacio para el crecimiento. Como resultado, DOGE se ha vuelto en gran medida decepcionante para los inversores que buscan ganancias asombrosas.

Sin embargo, eso no se traduce en que Dogecoin no sea una buena criptomoneda para comprar. Más bien, sólo sugiere que podría no ser la opción de inversión más inteligente para los inversores que buscan rentabilidades significativas.

Celestia (TIA): ¿Persistirá el rally?

Celestia (TIA) ha estado en una tendencia alcista desde su lanzamiento en el último trimestre de 2023, específicamente en noviembre. Como ocurre con la mayoría de los tokens nuevos, se anticipa un período de recuperación. No obstante, los analistas han estado prediciendo un retroceso de los precios, pero el alcance sigue siendo incierto.

Desde su lanzamiento, Celestia ha permanecido en el centro de atención, para gran entusiasmo de los poseedores de tokens. Además, el airdrop farming a través de la participación de TIA ha aumentado la demanda de tokens, contribuyendo así al aumento de precios.

$TIA ECOSYSTEM AIRDROPS



Celestia is the first modular blockchain network, and it provides data availability to different blockchains and dapps.



Celestia seems like a no-brainer to me in 2024, simply easy airdrop farming, just stake and forget. We already had multiple… pic.twitter.com/V3EzMQzf2j — kali (@kalicryptoo) January 23, 2024

A pesar de los temores de una corrección de precios, TIA sigue siendo una de las mejores criptomonedas para comprar ahora. Dado que 2024 se perfila como un mercado alcista, es una jugada prometedora que no debe perderse. Para evitar FOMO (miedo a perderse algo) en el futuro, sugerimos coger una bolsa ahora y HODL.

Conclusión

Los inversores de Dogecoin y Celestia son optimistas sobre la preventa de NuggetRush debido a su asombroso potencial de crecimiento. Su enfoque único hacia los memes lo convierte en un juego prometedor de altcoins. A punto de dispararse, puede convertirse en uno de los primeros en adoptarlo haciendo clic en el enlace a continuación. Para obtener toda la información sobre NUGX, puede visitar el sitio web de preventa de NuggetRush.