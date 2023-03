Nämä 6 krypton presalea tarjoavat parhaimmat kryptokolikot sijoittamiseen vuonna 2023

Alice on Invezzin toimittaja, joka kattaa valuutta- ja kryptovaluuttamarkkinat kaikkialla maailmassa. Hän aloitti osa-aikaisena valuuttatreidaajana ennen kuin kiinnostui kryptovaluutoista… lue lisää

Kryptojen ennakkomyynnit voivat tarjota sijoitusmielessä parhaimpia kryptokolikoita suuren tuottopotentiaalinsa vuoksi. Monet lupaavat uudet hankkeet lanseeraavat tokeninsa näiden tapahtumien kautta, mikä antaa varhaisille sijoittajille ainutlaatuisen mahdollisuuden ansaita suuria tuottoja sijoituksilleen.

Tässä on kuusi parasta sijoituskohdetta, jotka ovat tällä hetkellä kryptojen ennakkomyyntivaiheessa:

Metacade (MCADE)

EstateX (ESX)

Artyfact (ARTY)

MetaBlaze (MBLZ)

Fancythattoken (FANCY)

Minero (RIO)

1. Metacade (MCADE)

Metacade tarjoaa yhden parhaista krypton presalesta ja kryptotokenin, johon sijoittaa tällä hetkellä. Hanke on ensimmäinen yhteisölähtöinen pelihalli, ja sen tavoitteena on tarjota suurin kokoelma online arcade-pelejä missä tahansa lohkoketjussa.

Metaversumin pelihalli saattaa olla yksi parhaista kryptokolikoista, joihin kannattaa sijoittaa, koska sen pelihallin jokaisella pelillä pitäisi olla integroituja taloudellisia palkkioita pelaajilleen. Siinä missä useimmat lohkoketjupelit tarjoavat vain yhden pelikokemuksen, Metacade tarjoaa alati laajenevan valikoiman pelaajien nautittavaksi.

MCADE-krypton presale on houkutellut 8m dollarin arvosta sijoituksia vain 14 viikossa, mikä tekee siitä yhden Web3:n kuumimmista kryptojen presaleista. Keskeinen syy siihen, miksi MCADE lukeutuu parhaimpiin kryptokolikoihin, joihin kannattaa sijoittaa nyt, ovat sen tarjoamat laajat ansaintamahdollisuudet, jotka ulottuvat alustan peliosion ulkopuolelle.

Metacade palkitsee käyttäjiä myös heidän yhteisöllisistä panoksistaan, joihin voi kuulua peliarvosteluja, alfojen jakamista ja vuorovaikutusta muiden jäsenten kanssa. Palkitsemalla sisällöntuottajia kryptotuloilla Metacade voi auttaa lisäämään tiedon jakamisen yleistä tasoa lohkoketjupelialalla.

Tämän lisäksi Metacade luo uusia työpaikkoja Web3:n käyttäjille. Work2Earn-mekanismi yhdistää uraa etsivät lohkoketjutyöpaikkoihin kryptoalan parhaimpiin lukeutuvissa uusissa start-up-yrityksissä. Jokainen työmahdollisuus Metacadessa on palkallinen ja voisi näyttää hyvältä kryptoharrastajien ansioluettelossa. Monien jännittävien ominaisuuksien ansiosta Metacade on epäilemättä yksi parhaista krypton presaleista, josta kannattaa nyt tehdä hankintoja.

2. EstateX (ESX)

EstateX on vallankumouksellinen lohkoketjuprojekti, joka voi muuttaa kiinteistöalaa ja tuoda sen entistä paremmin käyttäjien ulottuville kaikkialla maailmassa. Tämän fraktaalisen sijoitusmenetelmän avulla kuka tahansa voi ostaa osia kiinteistöistä, ja jokaista listattua kiinteistöosuutta voidaan ostaa, myydä ja kaupata voitolla.

ESX-kryptojen ennakkomyynti on erittäin houkutteleva sijoitusmahdollisuus, joka voi mahdollisesti tuottaa suuria voittoja tulevina vuosina. EstateX ei ainoastaan yhdistä perinteistä kiinteistösijoittamista huipputeknologiaan, vaan sen ainutlaatuinen arvo on sen kyky tasoittaa kiinteistöjen saatavuutta.

EstateX on yksi parhaista kryptokolikoista sijoitettavaksi tällä hetkellä, ja se on täydellinen valinta kaikille, jotka haluavat kokeilla tokenisoitua kiinteistökauppaa. Sillä on kaikki edellytykset edistää verkkokaupan kehitystä, eikä pitäisi myöskään unohtaa niitä, jotka haluavat tuoda salkkuihinsa monipuolisuutta suuren DeFi-hankkeen avulla.

3. Artyfact (ARTY)

Artyfact koettelee pelaamisen rajoja kunnianhimoisella yhdistelmällään, jossa yhdistyvät upea grafiikka, koukuttava pelattavuus ja vallankumoukselliset GameFi-krypto-ominaisuudet. Se on yksi ensimmäisistä lohkoketjun projekteista, joka tarjoaa AAA-pelilaatuista grafiikkaa ja mukaansatempaavia virtuaalimaailmoja Binance Smart Chainin matalien transaktiomaksujen ja Unreal Engine 5:n graafisten ominaisuuksien kautta.

Pelaajat ympäri maailmaa ovat jo innostuneet Artyfactin demon julkaisusta aiemmin tässä kuussa ja odottavat innolla pääsevänsä tutustumaan sen Web3-maailmaan. Ainutlaatuisten alustaominaisuuksien ja pitkän aikavälin tuottojen ansiosta ei ole mikään yllätys, että Artyfact on GameFi-kryptojen ennakkomyyntien top 10:ssä kahdeksannella sijalla, mikä tekee siitä ihanteellisen sijoitusmahdollisuuden.

4. MetaBlaze (MBLZ)

MetaBlaze on viidennellä sijalla, kun on kyse vuoden 2023 parhaista krypton ennakkomyynneistä. Se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden alkuvaiheen sijoittajille laajan, mukaansatempaavan GameFi-kokemuksen ja vaikuttavan pitkän aikavälin potentiaalin vuoksi. Lumoavien fotorealististen grafiikkojen lisäksi pelaajat voivat myös omistaa NFT-kokoelmansa lohkoketjuteknologian ansiosta.

Peli sijoittuu digitaaliseen universumiin nimeltä Galaxia Blue – se pitää sisällään monenlaisia mysteerejä, jotka kutsuvat seikkailuun pelaajien edetessä tarinassa ja kehittäessä hahmojaan. Se on koti monille vihollisille, joita vastaan voi taistella rahallisia online-palkintoja vastaan – tämä on kannustin, joka lisää entisestään sen arvoa yhtenä tämän hetken parhaista kryptojen ennakkomyynneistä.

Kuin kirsikkana kakun päällä MetaBlaze esittelee useita NFT-kokoelmia (mukaan lukien MetaGoblin, MetaDwarf, MetaElf, MetaOrc ja MetaGnome), jotka tarjoavat ainutlaatuista hyötyä pelissä. MBLZ-tokenit ruokkivat sekä palkintoja että kaupankäyntiä alustan integroidulla markkinapaikalla. MetaBlaze on varmasti korkean potentiaalin kryptoennakkomyynti ja yksi parhaista kryptokolikoista, joihin kannattaa sijoittaa nyt.

5. Fancythattoken (FANCY)

Fancythattoken on I Fancy That -brändin lanseeraama uusi token. Sitä tullaan käyttämään transaktioiden käsittelyyn alustalla erityisesti suunnitellun kryptovaluuttalompakon ja -vaihdon kautta.

FANCY-tokenin julkaisuun liittyy useita uusia lohkoketjupalveluja, joiden avulla haltijat saavat optimaalisen käyttökokemuksen uudella alustalla. Kun käyttäjät pyrkivät ostamaan kiinteistötuotteita I Fancy Thatin laajasta tarjonnasta, kryptolompakko ja integroitu vaihto tarjoavat sujuvan käyttökokemuksen, jotta kuka tahansa voi tehdä liiketoimia hajautettujen teknologioiden avulla.

Tämän lisäksi I Fancy That tarjoaa Visa-pankkikortin. FNCY-tokeneita voi siis käyttää kaupoissa kaikkialla maailmassa, sillä käyttäjät voivat ladata pankkikorttinsa ja käyttää kryptovaluuttansa välittömästi ja alhaisin maksuin.

6. Minero (RIO)

Minero on jännittävä lisä GameFi-kryptomarkkinoilla, ja se sijoittuu Top 10 -listalla kakkossijalle. Pelaajia vetävät puoleensa sen uniikit ominaisuudet, kuten mahdollisuus ansaita RIOZ-tokeneita osallistumalla GameFi-aktiviteetteihin esimerkiksi ostamalla Mineron NFT:tä, vuokraamalla varastoja ja maksamalla virtalähteistä ja muista apuohjelmista.

Menestyäkseen pelaajien on tuotettava maksimaalinen hash-aste, mikä vaatii strategista resurssienhallintaa. Lisäksi Minero toimii todellisena kaivosalustana, jossa käyttäjät voivat louhia RIOZ-tokeneita GameFi-kryptopalkkioilla, jolloin he voivat sijoittaa ansaitsemansa tokenit uudelleen pelin sisäisiin omaisuuseriin ja antaa sijoittajille mahdollisuuden panostaa passiiviseen tuloon.

Toistaiseksi RIOZ-tokenit ovat saatavilla vain sen ennakkomyyntivaiheessa, mutta ne tullaan listaamaan myöhemmin pörsseihin. Käyttäjät voivat kuitenkin ostaa niitä suoraan Mineron verkkosivustolta.

Metacaden krypton presale: Yksi parhaimmista kryptokolikoista sijoittamiseen vuonna 2023

Metacadella on tulevaisuudessa valtavat kasvumahdollisuudet, ja asiantuntijat ennustavat sille jopa 300-kertaista kasvua tulevina vuosina. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että se näyttää saavan riittävästi vauhtia pystyäkseen kilpailemaan jopa suurimpien GameFi-alustojen kanssa Web3:ssa, koska se on alustana ainutlaatuinen ominaisuuksiensa ja käyttäjille tarjoamiensa mahdollisuuksien ansiosta.

MCADE-token lanseerattiin vain 0,008 dollarilla, mutta se on sittemmin noussut $0,0155 arvoon. Kryptojen presalessa periaate kuuluu “First come, first served”, joten harkitse MCADE:een sijoittamista ennen kuin sen hinta nousee räjähdysmäisesti!



