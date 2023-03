On sanottu, että lohkoketju ja pelaaminen ovat kuin paita ja peppu. Ainoa ongelma on, että tuosta yhtälöstä tuli hyvin rumaa viimeisen vuoden aikana. Pelaa ja ansaitse -mallin heikkeneminen ja pääoman pyyhkiytyminen kryptosektorilta iski GameFiin erityisen voimakkaasti.

Tällä viikolla podcastissa haastattelin Russell Bennettiä, Metacaden toimitusjohtajaa keskustellakseni lohkoketju-peliteollisuuden tilasta. Metacade pyrkii olemaan osa toisen aallon peliprojekteja, joiden on Russellin mukaan opittava ensimmäisen aallon virheistä.

Keskustelimme siitä, mikä tarkalleen johti siihen, että niin moni ansaitsemisprojekti epäonnistui viimeisen vuoden aikana. Malli oli pohjimmiltaan virheellinen, Russell sanoo, eikä se sopeutunut kryptoympäristön muuttuessa.

Tietysti karhumarkkinat kokonaisuudessaan olivat väistämätön aihe, kuten se yleensäkin on. Kysyin Russellilta, millaista on käynnistää projekti kryptolaman keskellä ja hänen havaitsemistaan eroista viime vuoteen verrattuna.

Keskustelimme tilan maineelle tapahtuneista vaurioista ja siitä, voiko teollisuus palata raiteilleen tulevaisuudessa. Keskustelimme viime vuoden skandaaleista (nimiä ei tarvitse nimetä) ja siitä, kuinka tämä vaikutti pelaamiseen.

Kysyin myös Russellilta natiivitokeneista ja siitä, onko ilman niitä lanseerausta harkittava – jokainen, joka seuraa artikkeleitani, tietää, että olen usein skeptinen näiden tarpeellisuuden suhteen!

Käsittelimme, millaista on olla yrittäjä tilassa ja kuinka pelottava nykyinen ilmapiiri on. Yrityksen käynnistäminen on parhaimmillaan vaikeaa, mutta viimeaikainen makroympäristö on kääntänyt maailmantalouden ylösalaisin. Kun tähän lisätään vielä kryptojen volatiliteetti ja kerrotaan tämä kymmenellä, löytyy paljon puhuttavaa.

Mainitsimme myös sääntelyn. Otetaanko tämä huomioon hajautetuissa hankkeissa, jotka käynnistetään sektorilla, erityisesti Yhdysvaltojen viimeaikaisen kehityksen valossa (heippa vaan BUSD)?

Tämä vuosi on antanut ylä- ja alamäkiä koko kryptoalalle, erityisesti pelaajille. Kaiken kaikkiaan tämä oli laaja-alainen keskustelu, joka kosketti kaikkia nousevan kryptosektorin eli GameFin alueita ja keskusteli samalla laajemmista kryptomarkkinoista ja koko alan tulevaisuuden suunnasta.