Mitä tapahtuu, jos Metacade suoriutuu paremmin kuin Litecoin vuonna 2023?

Tämä artikkeli on laadittu yhteistyössä toimituksemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa, ja se saattaa sisältää sponsoroitua mainossisältöä ja linkkejä. Sisällön ei ole tarkoitettu antaa taloudellista neuvontaa, vaan se on suunnattu yksinomaan tiedotustarkoitukseen.

Nouseva tulokas Metacade on herättänyt merkittävää kiinnostusta viime viikkoina. Mutta miten se pärjää Litecoinille? Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi Litecoin ei välttämättä menesty odotetunlaisesti vuonna 2023, joitakin huomioita Litecoinin hintaennusteesta ja miksi Metacade saattaa tarjota sijoittajille paljon paremman sijoitusmahdollisuuden.

Litecoinin (LTC) kehitys laahaa jäljessä johtavasta markkina-asemasta huolimatta

Litecoin on ollut yksi markkinoiden parhaista kryptovaluutoista siitä lähtien, kun se lanseerattiin vuonna 2011. Bitcoinia kutsutaan usein “digitaaliseksi kullaksi”, mutta Litecoin on saavuttanut “digitaalisen hopean” aseman Bitcoinin kaltaisuutensa ansiosta. Vaikka Litecoin perustuu alkuperäiseen Bitcoin-koodiin, kyseessä on proof-of-work-kryptovaluutta, joka voi suorittaa transaktioita nopeammin ja halvemmalla kuin Bitcoin. Silti jotkut ovat kritisoineet sitä siitä, ettei sillä ole juurikaan hyötyä transaktiovälineen ulkopuolella.

Litecoinissa ei myöskään ole viime vuosina nähty paljon innovaatioita tai kehitystä muihin projekteihin verrattuna. Tämän seurauksena sen käyttökohteiden puute on merkittävä tekijä, joka tukahduttaa Litecoinin pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja hyväksynnän ottaen huomioon nopeasti kehittyvät kryptomarkkinat, jotka ovat täynnä sitä monipuolisempia ja innovatiivisempia kolikoita. Kysymys kuuluu, pystyykö Litecoin jatkossakin pitämään pintansa kärkikryptovaluuttana kehittyneempien projektien kasvavan kilpailun edessä.

Litecoinin (LTC) hintaennuste

Nämä tekijät huomioon ottaen Litecoinin hintaennusteet vuodelle 2023 eivät ole mitenkään erikoisia. Tällä hetkellä LTC:n hinta on noin 87 dollaria. Parhaimmillaan Litecoinin hintaennuste vuodelle 2023 putoaa noin 254 dollariin, vaikka monet analyytikot ovat asettaneet tavoitteeksi keskimäärin 146 dollaria, mikä tarkoittaa noin 68 % nousua. Vaikka nämä eivät todellakaan ole tuottoja, joista voisi valittaa, monien markkinoilla olevien hankkeiden odotetaan ylittävän Litecoinin hintaennusteen tänä vuonna reilusti. Yksi tällainen token on Metacade.

Metacade (MCADE) saattaa nousta räjähdysmäisesti vuonna 2023

Metacade on sosiaalinen foorumi, joka on rakennettu ennen kaikkea GameFi:tä varten. Se tarjoaa käyttäjille tilaisuuden luoda yhteyksiä samanhenkisten P2E-harrastajien kanssa, opetella uusimpia tapoja kasvattaa P2E-tulojaan ja jopa osallistua pelialan tulevaisuuden suunnitteluun. Metacaden tavoitteena on nostaa Web3-yhteisötilojen standardia luomalla ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa pelaajat voivat pelata, oppia ja kasvaa yhdessä.

Yksi sijoittajien keskuudessa paljon kohua herättänyt seikka alustassa on Metacaden käyttäjille tarjoamien ansaintamahdollisuuksien määrä. Säännöllisesti järjestettävien turnausten, kilpailujen ja arvontojen lisäksi Metacade ottaa käyttöön palkitsemisjärjestelmän, joka kannustaa osallistumaan alustan toimintaan. Olitpa sitten uusi P2E-alalla tai kokenut ammattilainen, voit ansaita MCADE-tokeneita julkaisemalla arvosteluja, jakamalla vinkkejä tai yksinkertaisesti osallistumalla yhteisön toimintaan.

Pelaajat voivat jopa löytää töitä Metacaden työpaikka- ja keikkaportaalin kautta, jota odotetaan vuodelle 2024. Sieltä käyttäjät voivat löytää satunnaisia tehtäviä, joissa testataan pelejä Metacaden natiivin testausympäristön avulla, sekä avoimia työpaikkoja eräissä Web3:n johtavissa yrityksissä.

Metacadessa ei kuitenkaan ole kyse vain tienaamisesta, vaan myös yhtenäisyydestä. Metagrant-järjestelmä on vallankumouksellinen rahoitusjärjestelmä, jonka avulla yhteisö voi demokraattisesti jakaa alustan resursseja pelinkehittäjille. Voittaakseen kehittäjien tarvitsee vain saada eniten ääniä ideoilleen jossakin Metagrantin arvonnassa. Valmiit pelit lisätään virtuaaliseen pelihalliin, jolloin pelaajat voivat kokea ja nauttia peleistä, joiden luomiseen he ovat itse osallistuneet.

Metacaden (MCADE) hintaennuste

Tämä yhteisölähtöinen visio on osoittautunut valtavaksi hitiksi sijoittajien keskuudessa, vaikka MCADE on vasta presalessa. Token on jo noussut 0,008 dollarista 0,0155 dollariin ja tulevina viikkoina on odotettavissa lisäkorotuksia. Presalen päättyessä MCADE:n arvo on 0,02 dollaria, mutta monet ovat asettaneet tavoitteeksi, että tokenin arvo olisi vähintään 0,20 dollaria vuoden 2024 alkuun mennessä.

Kunnianhimoisemmat Metacaden hintaennusteet ovat asettaneet tavoitteeksi 0,50 dollaria, joka tarkoittaisi 25-kertaista tuottoa alle vuodessa. Tällaiset voitot eivät ole harvinaisia Metacaden kaltaisten fantastisten projektien kohdalla, ja pian sijoittajat pääsevät hyötymään siitä sijoittamalla varhain tähän pelialaa muuttavaan alustaan.

Mitä tapahtuu, jos Metacade (MCADE) suoriutuu tänä vuonna paremmin kuin Litecoin (LTC)?

On todennäköistä, että MCADE päihittää LTC:n vuonna 2023, mikä voi luoda itseään vahvistavan syklin, jossa hinta nousee jatkuvasti yhä useamman sijoittajan liittyessä mukaan. Ottaen huomioon Metacaden innovatiiviset ominaisuudet ja potentiaalin hallita orastavaa GameFi-teollisuutta, ei MCADE:n nousu korkealle vuonna 2023 olisi yllättävää. On epätodennäköistä, että Metacade saavuttaa Litecoinin 6,3 miljardin dollarin markkinakapasiteetin vuonna 2023, mutta se ei todellakaan ole mahdotonta!

Metacade (MCADE) vaikuttaa olevan parempi sijoituskohde

Yhteenvetona voidaan todeta, että Litecoinin hintaennusteet vuodelle 2023 eivät lupaa hyvää LTC-sijoittajille. Vaikka sen asema yhtenä krypton vanhimmista projekteista voi auttaa sitä säilyttämään arvonsa, ei Litecoinilta kannata odottaa mitään dramaattista hinnannousua tänä vuonna.

Sen sijaan Metacadella on paljon enemmän voittopotentiaalia. Sen MCADE-token vaikuttaa tällä hetkellä huomattavan aliarvostetulta, ja tuhannet sijoittajat ovat lähteneet mukaan presaleen jo varhaisessa vaiheessa. Tutustu MCADE:n presaleen ennen kuin menetät tilaisuutesi napata tokeneita näillä uskomattoman alhaisilla hinnoilla!

