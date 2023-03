Neljä syytä, miksi Metacaden Web3 yhteisö on paljon parempi sijoitus kuin NFT krypto

Kun kryptomarkkinat alkavat osoittaa elpymisen merkkejä vaikean vuoden 2022 jälkeen, analyytikot ovat työskennelleet kiivaasti selvittääkseen, missä ovat parhaat Web3-mahdollisuudet suurimpien voittojen saamiseksi. NFT:t ovat yksi alue, jolla odotetaan olevan erittäin valoisa tulevaisuus.

Metacade-nimellä tunnettu uusi tulokas näyttää olevan paljon parempi sijoitus kuin kaikki markkinoilla olevat NFT-kryptoprojektit. Kryptomaailma on innoissaan Metacaden uskomattomasta presaletuloksesta: Metacade on kerännyt uskomattomat $10.2m miljoonaa dollaria vain 16 ensimmäisen viikon aikana, ja presale on nyt 6 vaiheessa. Moniin sijoittajiin on tehnyt vaikutuksen Metacaden tiimin hiljattain julkaisema visio ja suunnitelmallinen toteutus, jonka se paljasti paljon kiitosta saaneessa white paperissaan.

Koska Metacade-projekti tarjoaa niin paljon potentiaalia, on useita syitä, miksi sitä pidetään yhtenä parhaista sijoituskohteista, joten lue lisää.

Mikä on Metacade?

Metacade on uskomaton uusi hanke GameFi-vallankumouksen ytimessä. Metacade-tiimi on esitellyt suunnitelmansa rakentaa lajinsa suurin pelihalli, joka voi vaikuttaa suuresti siihen, miten ihmiset pelaavat.

Hankkeessa on vankka palkitsemisjärjestelmä, joka palkitsee pelaajia kaikenlaisista peleistä nauttimisesta riippumatta siitä, ovatko he suosineet rentoa vai kilpailuhenkisempää pelityyliä. Alusta hyötyy myös useista älykkäistä suunnitteluvalinnoista, kuten palkitsemisen laajentamisesta ekosysteemiä hyödyttäviin muihin kuin pelaamiseen liittyviin toimintoihin. Siksi monet uskovat, että Metacaden käyttäjämäärä voi kasvaa merkittävästi.

Hanke käyttää MCADE-nimistä hyödyketokenia ekosysteemin mahdollistamiseksi, ja se toimii valuuttana kaikissa alustan arvovaihdoissa.

Miksi Metacade on niin houkutteleva sijoitus juuri nyt

Metacade-julkaisussa on kuvattu hanketta hyvin yksityiskohtaisesti. Kun näin laaja ekosysteemi on työn alla, monet asiantuntijat ovat arvioineet ehdotuksen arvoa. Mutta mitkä ovat merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat valtavaan ennustettuun potentiaaliin?

1. Voittamaton lähestymistapa GameFi:in

Rakentamalla planeetan suurimman P2E-pelihallin Metacade erottautuu kaikista alan kilpailijoista. Useimmat GameFi-hankkeet keskittyvät yhteen pelikokemukseen, mutta Metacade palvelee monia käyttäjiä, mikä tarkoittaa paljon korkeampaa käyttöastetta.

2. Token, jolla on tärkeä hyödynnettävyys

MCADE-token on kriittinen tekijä alustan toiminnalle, sillä se toimii palkitsemisjärjestelmän lisäksi myös kaikissa muissa alustan sisäisissä tapahtumissa. Kun Metacaden käyttäjien määrä kasvaa, on todennäköistä, että myös MCADE-tokenin kysyntä kasvaa, mikä voi nostaa tokenin hintaa valtavasti.

3. Sijoittajaystävällinen tokenomiikka

MCADE:n rajoitettu tarjonta, vain kaksi miljardia tokenia, sopii täydellisesti sijoittajille, jotka pyrkivät hyödyntämään odotettua tokenin hinnan nousua. Sen panostusominaisuus kannustaa myös pitkäaikaiseen hallussapitoon; toisin kuin useimmissa NFT-kryptohankkeissa, MCADE:n omistajat voivat laittaa tokeninsa töihin odottaessaan hinnannousua.

4. Sektori, jonka suosion ennustetaan kasvavan räjähdysmäisesti

Pelimarkkinoiden arvoksi on arvioitu noin 200 miljardia dollaria, ja GameFi aikoo Web3-teknologian avulla vallata suuren siivun näistä markkinoista. Ennusteet vaihtelevat, mutta on selvää, että GameFi:n markkinat tulevat kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina. Kun Metacade pääsee vauhtiin, se voi nousta alan kasvun keskipisteeseen.

Metacade saattaa olla erinomainen sijoituskohde

On varmasti monia kiinnostavia NFT-kryptohankkeita, kun innovatiiviselle teknologialle ilmaantuu erilaisia käyttötapauksia ja niitä toteutetaan käytännössä. NFT-kryptohankkeet mahdollistavat todennäköisesti ajan mittaan massiivisen valikoiman omaisuusluokkien tokenisoimisen siirtymässä, joka nyt näyttää todennäköiseltä, että monet hankkeet tarttuvat siihen.

Metacade vaikuttaa kuitenkin siltä, että se voisi olla ainutkertainen sijoitusmahdollisuus. Kun otetaan huomioon projektin valtava potentiaali ja tekniset toteutukset, jotka toteutetaan vuonna 2023, ei ole yllätys, että presale on herättänyt niin uskomatonta kiinnostusta.

Metacade näyttää olevan fantastinen sijoitusmahdollisuus. Vaikka monet erilaiset hankkeet voivat osoittautua menestyksekkäiksi, suurimpia voittoja tavoittelevat sijoittajat ovat ymmärrettävästi kiinnostuneet Metacaden presalesta.

Voit osallistua MCADE:n presaleen täällä.