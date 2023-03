Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Sen jälkeen kun ChatGPT debytoi vuoden 2022 lopulla, maailmanlaajuiset teknologiajätit ovat investoineet voimakkaasti tekoälyyn (AI). Lisäksi monia tekoälyyn perustuvia kryptoprojekteja on syntynyt ja tekoälyyn liittyvien kryptovaluuttojen hinnat ovat myös kokeneet uskomattomia hinnannousuja.

Tekoälyyn investoineiden teknologiajättien joukossa on Microsoft (NASDAQ:MSFT), joka lupasi miljardeja dollareita OpenAI-projektiin. Google on myös liittynyt vahvasti mukaan ja on tänään alkanut sallia joidenkin yritysten ja kehittäjien käyttää ChatGPT:n kaltaista generatiivista tekoälyä testaajina. Testaajat saavat ottaa käyttöön generatiivisen tekoälyn sovelluksiinsa ja alustoilleen.

Googlen generatiivinen tekoäly tarjoaa mahdollisuuden AltSignalsin kaltaisille projekteille

Vaikka Googlen ilmoitus on suuri plussa kehittäjille ja yrityksille, se lisää myös sysäystä tekoälypohjaisiin kryptoprojekteihin.

ChatGPT:n debyytti johti erittäin vahvaan nousuun tekoälypohjaisten kryptovaluuttojen joukossa, jotka ovat sittemmin pysyneet vetovoimana kryptosijoittajien keskuudessa, kun tekoälykeskustelu jatkaa vauhtia maailmanlaajuisesti. AltSignalsin ActualizeAI kaltaiset uudet projektit saavat kuitenkin paljon hyötyä kasvavasta kiinnostuksesta tekoälypalveluita kohtaan, kuten Googlen ChatGPT:n kaltaisen generatiivisen tekoälyn tarjoama palvelu.

Mikä on ActualizeAI?

ActualizeAI on AI-stack, jonka on kehittänyt rahoituspalveluiden tarjoaja AltSignals, joka tarjoaa tällä hetkellä kaupankäyntisignaaleja krypto-, Binance-futuureille, Forexille, CFD:lle ja perinteisille osakemarkkinoille.

AltSignalsin whitepaper-julkaisun mukaan tekoälypino hyödyntää koneoppimista, ennakoivaa mallintamista ja luonnollista käsittelyä (NLP) varmistaakseen, että toimitetut signaalit ovat tarkkoja.

Projekti on ensimmäisessä neljästä kehitysvaiheestaan, jossa se suorittaa ennakkomyyntiä ASI-tokenille, jota käytetään ActualizeAI:n alkuperäisenä tokenina. ASI-tokenin haltijat voivat saada jäsenyyden AltSignals AI Ecosystemiin (ActualizeAI).

Ennakkomyyntivaihe on jaettu edelleen viiteen vaiheeseen: Beta Sale, Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 3 ja Stage 4. Tällä hetkellä projekti on Beta Sale -vaiheessa ja 30,94 prosenttia 40 miljoonasta tokenista on varattu, joten tämä vaihe on jo loppuunmyyty. 58 prosenttia (290 miljoonaa) kiinteästä 500 miljoonan ASI-tokenin tarjonnasta tulee saataville viiteen ennakkomyyntivaiheeseen.

ASI-tokeneita voi ostaa ETH:lla tai USDT:llä ja voit osallistua ennakkomyyntiin täällä.

ASI-token maksaa tällä hetkellä 0,012 dollaria.

Hyvän tuoton takaava ASI-token

AltSignalsin tiedotteen mukaan ASI-tokenin hinnan odotetaan nousevan 0,02274 dollariin, kun ennakkomyynti pääsee viimeiseen vaiheeseen. Jos kaikki menee suunnitellusti, token on noussut noin 89,5 % ennakkomyynnin alkamisesta.

Asiantuntijat ja analyytikot odottavat ASI-tokenin jatkavan nykyistä tekoälyyn liittyvää hypetystä ja siten nousevan mahdollisesti 0,1 dollariin, kun token on listattu Uniswapiin muiden kryptopörssien joukossa vuoden 2023 toisella neljänneksellä projektin tiedotteen mukaan.

Vaihtopörssiin listautumisen odotetaan myös nostavan tokenin arvoa edelleen, mahdollisesti noin yhteen dollariin kolmannella vuosineljänneksellä. On myös hyvä huomioida, että AltSignals on jo vakiinnuttanut asemansa markkinoilla vaikuttavin lukuisina, mukaan lukien yli 2,2 miljoonan dollarin tulot, 1 500 lähetettyä signaalia keskimäärin 64 %:n tarkkuudella ja kasvava yli 1 400 VIP-jäsenen yhteisö, joka onkin melkoinen myyntivaltti tälle uudelle tokenille.

AltSignals aikoo myös ottaa käyttöön tokeneiden polttomekanismin tai takaisinosto-strategian, kun ASI-token on käytössä ja liikkeessä. Jos tekoälypohjaisten tokenien on tarkoitus säilyttää nykyinen vauhti, kun AltSignals suorittaa polttoja, poltto- sekä takaisinosto-ohjelman odotetaan nostavan ASI-tokenin hintaa entistäkin korkeammalle.