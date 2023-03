Benson on Invezzin uutistoimittaja, joka käsittelee uutisia, haastatteluja ja markkina-analyysejä. Hän teki ensimmäisen sijoituksensa osakkeisiin vuonna 2008 ja on… lue lisää

AltSignalsin (ASI) hinnan odotetaan nousevan merkittävästi ennakkomyyntitapahtuman aikana, mikä on osunut samaan aikaan kryptomarkkinoiden ilmapiirin nousun kanssa.

Itse asiassa 14. maaliskuuta tekoälykolikot (AI) nousivat keskimäärin 16 prosenttia 24 tunnissa, ja tekoälysegmentin markkina-arvo oli 1,96 miljardia dollaria. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun laajemmilla markkinoilla tapahtuva nousu sai Bitcoinin nousemaan yli 26 000 dollarin ja suosituimmat tekoälyyn liittyvät kolikot, kuten SingularityNET (AGIX/USD) ja Fetch.ai (FET/USD), saavuttivat usean viikon huiput.

Tämä AltSignalsin hintanäkymä korostaa, miksi juuri ASI voisi olla yksi AI-token vuonna 2023.

Saavuttaako AltSignals yhden dollarin tason vuonna 2023?

Kuten yllä mainittiin, AltSignalsin ennakkomyynti on käynnissä, ja ASI-tokenin arvo on tällä hetkellä 0,012 dollaria. Ennakkomyyntien ensimmäisen vaiheen lopussa ASI:n hinta nousee 25 prosenttia 0,015 dollariin. AltSignalsin aikajanan mukaan ASI on lopulta saatavilla hintaan 0,02274 dollaria varhaisen julkaisun viimeisessä vaiheessa. Kaiken kaikkiaan tokenin arvon odotetaan kasvavan 74 % ennakkomyynnin kautta.

Jos ASI:n odotettu nousupiikki tapahtuu seuraavasta vuosineljänneksestä alkaen, hinnan on noustava 44-kertaisesti ylittääkseen yhden dollarin. Vaikka tokenin on mahdollista saavuttaa tämä taso seuraavien yhdeksän kuukauden aikana, muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa hintaliikkeisiin, voivat tulla peliin ja estää kyseisiä voittoja.

Jos hinnat pysyvät laskussa, realistisempi ennuste olisi kunnollinen 10-kertainen palautus yli 0,2 dollariin tai hieman korkeammalle. Hinnat voivat sitten nousta räjähdysmäisesti keskipitkällä aikavälillä, kun uusi härkämarkkina muodostuu.

Mikä AltSignals on ja miten se toimii?

AltSignals lanseerattiin vuonna 2017 ja tarjosi ensin ilmaisia huippukaupankäyntisignaaleja kasvavalle yhteisölle, joka on viime aikoina saavuttanut yli 50 000 tilaajaa.

Kaupankäyntimarkkinoilla AltSignals on tällä hetkellä yksi parhaista digitaalisten omaisuusrobottien tuotteista. Treidaajat saavat edistyneimmät signaalit teknisestä, perustavanlaatuisesta ja sosiaalisesta mielipideanalyysistä jälkitestaukseen, sosiaaliseen kaupankäyntiin ja listausvaroituksiin ja vastaaviin.

Alusta aikoo nyt mullistaa liiketoimintansa, kun se hyödyntää tekoälyä (AI), luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) ja koneoppimista (ML) parantaakseen signaaliensa tarkkuutta kryptovaluuttojen, Binance-futuurien ja Forexin osalta.

AltSignalsin tiedotteen mukaan tulevina kuukausina odotettu tekoälyalgoritmi on nimeltään ActualizeAI, ja se hyödyttää myös perinteisiä osakemarkkina- ja CFD-treidaajia.

ASI on alkuperäinen token, joka antaa voiman ActualizeAI-ekosysteemille. Kiinteä tarjonta on 500 miljoonaa tokenia, joista 290 miljoonaa (58 % tarjonnasta) on julkaistu ennakkomyyntiin.

Token on ekosysteemin päälaskentayksikkö, jonka haltijat käyttävät ASI:a päästäkseen parhaisiin kaupankäyntisignaaleihin. Käyttäjät ansaitsevat myös ASI:t kaupankäynnistä turnauksista sekä osallistumisesta projekteihin ja tuotekehitykseen. ASI listataan myös sekä CEX- että DEX-alustoilla, mukaan lukien Uniswap vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Oletko kiinnostunut ostamaan ASI:a? Hanki se nyt liittymällä ennakkomyyntiin täältä.

AltSignals hintaennuste

AltSignalsin ASI-tokenin hinnan odotetaan nousevan, kun ennakkomyynti päättyy ja tokenit ovat saatavilla jälkimarkkinoilla. Psykologinen taso, johon härät voivat kohdistaa myöhemmin vuonna 2023, on yksi dollari. Sen lisäksi tavoitteina on 5 dollaria ja sitten 10 dollaria vuosien 2025-2030 välillä.

Jos vertaamme, SingularityNETin ja Fetch.ai:n kaltaiset tokenit ovat tuottaneet yli 6 600 % ja 5 300 % kaikkien aikojen alhaisimman arvonsa jälkeen maaliskuusta 2020 lähtien. Kuten aiemmin todettiin, AltSignalsin on ylitettävä avaintasot, kuten 0,1 ja 0,5 dollaria (5-10-kertainen palautus), jotka ovat mielestäni mahdollisia nousevalla kaudella 2023-2024.

Mitkä tekijät todennäköisesti katalysoivat AltSignalsin positiivisia markkinanäkymiä?

Ensinnäkin markkina-asiantuntijat ennustavat tekoälyyn liittyvien kolikoiden nousevan edelleen, ja ASI:n kaltaisten kolikoiden odotetaan olevan yksi vuoden 2023 parhaista sijoituskohteista. Näitä näkymiä auttaa myös se, että AltSignalsin ennakkomyynti herättää valtavaa kiinnostusta sen vakiintuneessa yhteisössä ja ympäri kryptoa. Tämä skenaario todennäköisesti lisää entisestään ASI:n kysyntää, kun kolikko tulee käyttöön vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Toinen keskeinen tekijä voi olla ennakoivien mallien kasvava kysyntä kaupankäynnissä. Sellaisenaan ASI-tokenin toimiva vallankumouksellinen AltSignals-alusta ja tuleva ActualizeAI-ekosysteemi voivat nostaa ASI:n hintaa.

Myös listautuminen keskitetyissä ja hajautetuissa pörsseissä on historiallisesti osunut samaan aikaan noteerattujen tokeneiden hintojen suuren nousun kanssa, eikä ASI välttämättä ole erilainen, varsinkin kun otetaan huomioon ennakkomyyntitapahtumassa jo nähty valtava kysyntä.