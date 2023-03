Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

MCADE:n hinta on ollut nousussa Metacaden ennakkomyynnistä lähtien. Se on noussut beta-ennakkovaiheen 0,008 dollarista 0,017 dollariin nykyisessä kuudennessa ennakkomyyntivaiheessa. Token on noussut 112,5 % alle kolmessa kuukaudessa.

Ennakkomyyntiaikataulun mukaan MCADE:n odotetaan saavuttavan 0,020 dollaria viimeisessä vaiheessa. Ennakkomyyntivaiheiden loppuunmyytymisnopeudella on vain kysymys, kunnes ennakkomyynti on saatu päätökseen. Jos haluat hypätä mukaan, voit liittyä ennakkomyyntiin tästä.

Mikä on Metacade?

Metacade on metaverse-alusta, joka on suunniteltu antamaan pelaajille mahdollisuus pelata yksinoikeudella P2E-pelejä ja rakentaa Web3-uraansa, ja se tarjoaa myös alustan pelinkehittäjille, joilla he voivat hyödyntää sijoittajia, jotka ovat valmiita rahoittamaan GameFi-projektejaan. Se tarjoaa sijoitusmahdollisuuden kryptosijoittajille MCADE-tokenin kautta, joka on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa.

Metacade-token, MCADE, on rakennettu suositulle Ethereum-lohkoketjulle, mikä tekee siitä ERC20-tokenin. Tämä varmistaa, että MCADE ostetaan edullisen, suojatun lohkoketjun kautta.

Sen lisäksi, että MCADEn haltijat, mukaan lukien ne, jotka ostavat sen ennakkomyyntivaiheessa, käyttävät sitä Metacade-ekosysteemissä, voivat käydä kauppaa kryptopörsseissä ennen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppua.

Metacaden hintaennuste 2023

Vaikka Metacaden tarkan hintaennusteen antaminen ennakkomyynnin jälkeen voi olla vaikeaa, kasvava MCADEn kysyntä ja sen ennakkomyynnin alkamisen jälkeen osoittama nousutrendi voivat olla osoitus siitä, mitä odottaa ennakkomyynnin päätyttyä.

Nykyinen kuudes vaihe on 96,24 % loppuunmyyty ja vain 23 311 456 MCADE-tokenia on jäljellä Metacaden ennakkomyyntiä varten varatusta 855 miljoonasta tokenista. Tämä tarkoittaa, että ennakkomyynti on nopeasti tulossa päätökseensä ja valmistaa tietä muille virstanpylväille.

Metacaden tiedotteen mukaan vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle on suunniteltu useita muita tapahtumia ennakkomyynnin lisäksi. Kun ennakkomyynti on saatu päätökseen, Metacaden odotetaan julkaisevan julkisesti ennen kuin siirrytään MCADE-tokenin saamiseen CoinMarketCap- ja CoinGecko-listalle.

Metacade on myös pyrkinyt saamaan MCADE:n listalle Uniswapissa kolmen tai viiden muun parhaan keskitetyn pörssin (CEX) lisäksi.

Useimmat kryptovaluutat näkevät valtavia hintamuutoksia sen jälkeen, kun ne on listattu ensimmäisen kerran kryptopörsseissä, eikä MCADE-token välttämättä ole poikkeus. Kun otetaan huomioon Metacade-projektin GameFi-tilassa luoma veto, ei olisi ihme nähdä MCADEn hinta 1,0 dollariin ensimmäisen listautumisen jälkeen.

On myös mahdollista ottaa käyttöön merkkien poltto- tai takaisinostomekanismi MCADE-tokeneille, kun token-hyödyllisyys ja tulovirrat on luotu. Tämä tekisi tokenista niukan, koska liikkeessä olevien tokenien tarjonta vähenisi, mikä tekisi MCADEsta arvokkaamman kulloisenkin kysynnän mukaan.

Onko Metacade-projekti hyvä sijoitus?

Tämä on yksittäisen sijoittajan asia, koska on useita tekijöitä, jotka on otettava huomioon ennen sijoittamista kryptoprojektiin. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että hanke on aito ja elinkelpoinen.

Tutkimuksensa mukaan Metacade osoittautuu elinkelpoiseksi kryptoprojektiksi, koska se on melkein saamassa päätökseen alkuperäisen tokeninsa, MCADE:n, ennakkomyyntiä. Lisäksi Certik, johtava blockchain-tilintarkastusyritys, on hyväksynyt sen, mikä osoittaa sen olevan läpinäkyvä hanke. Certikin hyväksymä projekti on vahva myyntivaltti projektille, etenkin kun otetaan huomioon kryptopetosten määrä markkinoilla.