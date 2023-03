Top 12 parasta kryptoa panostettavaksi vuonna 2023 voittojen turvaamiseksi

Alice on Invezzin toimittaja, joka kattaa valuutta- ja kryptovaluuttamarkkinat kaikkialla maailmassa. Hän aloitti osa-aikaisena valuuttatreidaajana ennen kuin kiinnostui kryptovaluutoista… lue lisää

Kryptovaluutan panostaminen voi olla erittäin kannattava pitkän aikavälin sijoitusstrategia. Käytettävissä on lukuisia eri vaihtoehtoja, joiden avulla käyttäjät voivat maksimoida tuottonsa ja ansaita passiivista tuloa, mukaan lukien kaikki proof-of-stake-lohkoketjut ja erilaiset hajautetut sovellukset (dApps).

Seuraavassa on joitakin parhaita panostettavia kryptoja vuonna 2023 passiivisten tuottojen ansaitsemiseksi:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Algorand (ALGO)

Polkadot (DOT)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Polygon (MATIC)

Cosmos (ATOM)

1. Metacade (MCADE)

Mikä on Metacade?

Metacade on kattava GameFi-alusta, joka tarjoaa käyttäjilleen laajan valikoiman arcade-tyylisiä pelejä. Kaikkiin alustan peleihin on integroitu taloudellisia palkintoja. Näin ollen Metacade tarjoaa pelikokemuksen, jossa yhdistyvät pelaamisen hauskuus ja rahalliset palkinnot.

Metaversumin arcade tarjoaa monia erilaisia tapoja ansaita tuloja kryptovaluutassa. Work2Earn yhdistää käyttäjät kryptoalan työmahdollisuuksiin, Compete2Earn palkitsee pelaajia kryptoilla osallistumisesta eGaming-turnauksiin metaversumin arcadessa ja Create2Earn palkitsee käyttäjiä heidän yhteisöllisestä panoksestaan.

Metaversumin arcade-pelejä voi pelata sekä rennosti että kilpailullisesti, mikä tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia ansaita MCADE-tokenien panospalkkioita. Käyttäjät voivat panostaa MCADE:a suoraan sivustolla, millä saavutetaan automaattiset tuotot ja maksimoidaan palkitsemispotentiaali.

Syitä, miksi MCADE on panostamisen arvoinen

MCADE on lupaava uusi GameFi-alusta, joka käynnisti hiljattain menestyksekkään presale-tapahtumansa. Tällä hetkellä loppuvaiheessa oleva presale tarjoaa varhaisille osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden päästä mukaan potentiaaliseen kryptoprojektiin vielä sen varhaisessa vaiheessa.

Kryptovaluuttojen panostuksella ansaitaan sijoituksen tuoton lisäksi passiivista tuottoa, mikä voi tehdä MCADE:n panostamisesta yhden Web3:n tuottoisimmista mahdollisuuksista, kiitos sen valtavan tuottopotentiaalin nykyiseen hintatasoon nähden.

MCADE:n hinta on 0.020 dollaria sen presalen loppuvaiheessa. Tässä vaiheessa on saatavilla rajoitetusti tokeneita ennen MCADE:n julkaisemista digitaalisten varojen pörsseissä, joten presale on täydellinen ostotilaisuus, jotta sijoituksista voi saada merkittävää tuottoa.

>>> Voit osallistua Metacaden presalen viimeiseen vaiheeseen täällä <<<

2. AltSignals (ASI)

Mikä on AltSignals?

AltSignals on erittäin menestyksekäs online-kaupankäyntialusta, joka on tukenut 50 000 käyttäjää sen jälkeen, kun se aloitti toimintansa vuonna 2017. Projektin oma indikaattori, AltAlgo™, on tuottanut johdonmukaisesti kaupankäyntisignaaleja yli 70 % tarkkuudella siitä lähtien, kun se lanseerattiin ensimmäisen kerran, sillä AltSignals on auttanut kaikentasoisia kauppiaita navigoimaan kryptomarkkinoilla.

Alusta on nyt täydentämässä kaupankäyntityökalupakettiaan tekoälyllä vielä suuremman tarkkuuden saavuttamiseksi. Uusi työkalupaketti nimeltään ActualizeAI antaa kryptosijoittajille ainutlaatuisen etulyöntiaseman kaupankäynnissä markkinoilla, sillä se pystyy ennustamaan tulevaa hintakehitystä analysoimalla valtavia määriä markkinatietoja.

ASI-tokenin haltijat saavat pääsyn ActualizeAI:n käyttöön ja voivat liittyä AI Members Clubiin, joka tarjoaa pääsyn eksklusiivisiin kaupankäyntiturnauksiin ja varhaisen vaiheen sijoitusmahdollisuuksiin. ASI voidaan myös panostaa suoraan alustalla passiivisen tuoton ansaitsemiseksi, mikä auttaa maksimoimaan mahdollisen sijoitustuoton ajan myötä.

Syitä, miksi ASI on panostamisen arvoinen

ASI on jännittävä uusi kryptotoken, joka voi mullistaa ihmisten kaupankäynnin kryptomarkkinoilla. Tekoälyn ja lohkoketjun yhdistelmällä on suuri potentiaali tulevaisuudessa, mikä tarkoittaa, että AltSignalsilla on hyvät mahdollisuudet menestyä tulevaisuudessa.

ASI-tokenilla on deflatorinen tokenomiikka ja valtava hyöty alustalla. Tokenin panostaminen auttaa tuottamaan passiivista tuloa sen lisäksi, että se antaa pääsyn tekoälyllä toimivaan kaupankäyntityökaluun, joka voi tuottaa ajan mittaan merkittävää kysyntää.

>>> Voit osallistua ASI-tokenin presaleen täällä <<<

3. Ethereum (ETH)

Mikä on Ethereum?

Ethereum (ETH) on hajautettu, avoimen lähdekoodin lohkoketju, joka on suunniteltu mahdollistamaan hajautettujen sovellusten (dApp) luominen. Ethereum oli ensimmäinen Turingin täydellinen lohkoketju, sillä kehittäjät voivat ohjelmoida mukautettuja älykkäitä sopimuksia suorittamaan transaktioita automaattisesti.

Ethereum käyttää Ethereum Virtual Machinea (EVM) älykkäiden sopimusten rakentamiseen ja käyttöönottoon, ja niissä käytetään Solidity-ohjelmointikieltä. Näin kehittäjät voivat luoda mukautettuja sovelluksia ja digitaalisia omaisuuseriä, mukaan lukien sekä vaihtokelpoiset että ei-vaihtokelpoiset-tokenit (NFT).

Pohjimmiltaan Ethereum on hajautettujen tietokoneiden verkko. Verkko siirtyi hiljattain proof-of-stake -konsensusmekanismiin, jossa kuka tahansa voi tulla validointisolmuksi 32 ETH:n panostuksella. Tämä auttaa tukemaan verkkoinfrastruktuuria, sillä se luottaa riippumattomiin laskentatehon toimittajiin transaktioiden käsittelyssä.

Käyttäjät, joilla on omistuksessaan vähemmän kuin 32 ETH, voivat delegoida tokeninsa valituille validoijille. Näin kaikki panostajat saavat passiivista tuloa verkosta. Parhaat panostuspalkkiot syntyvät validointiprosessin aikana, jolloin kaasupalkkiot myönnetään validoijalle, joka ehdottaa seuraavaa transaktiolohkoa.

Syitä, miksi ETH on panostamisen arvoinen

Ethereum on yksi parhaista kryptoista, joihin kannattaa panostaa vuonna 2023, koska viimeaikainen siirtyminen proof-of-stake-järjestelmään on tehnyt verkosta tehokkaamman. Markkinakapasiteetiltaan Ethereum on jo toiseksi suurin kryptovaluutta, jonka tulevaisuus on nyt varmistettu, ja se pystyy tukemaan valtavia liikennemääriä suorituskyvystä tai turvallisuudesta tinkimättä.

Kryptopanostuksella ansaitut palkkiot vaihtelevat 7 % ja 14 % välillä. Panostusprosessi on yksinkertainen: kuka tahansa voi panostaa kolikoita tai ETH-tokeneita liittämällä kryptolompakon suosittuihin pooleihin, kuten Lidoon. Kaikki delegoijat ansaitsevat panostuspalkkioita suhteessa osuuteensa panostuspooleista, eikä delegoinnissa edellytetä vähimmäissummaa.

4. Cardano (ADA)

Mikä on Cardano?

Cardano on proof-of-stake-lohkoketju, joka luottaa verkon turvaamiseen sen omaan ADA-tokeniin. KYSEESSÄ on avoimen lähdekoodin hanke, johon kuka tahansa voi liittyä – joskin täysivaltaiseksi validoijaksi pääsemiselle on kuitenkin joitakin vaatimuksia. Halvempana vaihtoehtona käyttäjät voivat delegoida minkä tahansa määrän ADA:ta tullakseen delegaattorisolmuksi ja ryhtyä ansaitsemaan ADA-palkkioita.

Cardano on suunniteltu nopeaksi ja edulliseksi vaihtoehdoksi muille lohkoketjuille. Se oli yksi ensimmäisistä proof-of-stake -konsensusmekanismeja suosineista verkoista, sillä useimmat aiemmat lohkoketjut käyttivät muunnelmia Bitcoinin proof-of-work (PoW) -protokollasta. Muutamia esimerkkejä ovat Dogecoin, Litecoin ja Ethereum ennen “The Mergeä“, joiden läpäisykyky on pienentynyt proof-of-stake-vaihtoehtoihin verrattuna.

Proof-of-stake-konsensusmekanismi mahdollistaa paremman skaalautuvuuden ja nopeammat lohkovahvistukset. Koska se ei ole riippuvainen kalliista laitteistoista tai merkittävistä energiakustannuksista kryptojen louhintaprosessin aikana, PoS-protokollat ovat halvempia käyttää turvallisuudesta tinkimättä. Protokolla pysyy turvallisena sisäänrakennetun taloudellisen eston avulla, jonka ansiosta pahantahtoiset tai vialliset solmut menettävät panostetut tokenit.

Cardanon kryptopanostusprosessi on yksinkertainen, ja sen avulla kuka tahansa voi luoda passiivista tuloa. Kaikki tokenin haltijat ovat oikeutettuja panostamaan kolikoita, mikä voidaan tehdä delegoimalla ADA. Vuosittainen prosentuaalinen tuotto ADA:n kryptopanostuksesta on noin 4,5 %, mikä tekee siitä yhden Web3:n parhaista kryptoprojekteista panostamiseen.

Syitä, miksi ADA on panostamisen arvoinen

Cardanolla on kunnianhimoiset suunnitelmat nousta älykkäiden sopimusten alan johtavaksi toimijaksi. Se on käynnistämässä Hydra-nimistä layer-2-skaalautuvuuspäivitystä, joka nostaa lohkoketjun läpimenon miljoonaan transaktioon sekunnissa (TPS). Vaikka todellinen läpäisykyky on pienempi, lohkoketjun kasvanut kapasiteetti tekee siitä yhden Web3:n suorituskykyisimmistä verkoista.

Cardano on yksi alkuperäisistä parhaista kryptopanosrahoista, ja sen kyky tukea dAppeja tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon sekä ohjelmoijille että käyttäjille. Kaikki panostetut varat ansaitsevat korkoa Cardanon proof-of-stake-protokollan ansiosta, mikä tekee siitä loistavan vaihtoehdon passiivisten tulojen ansaitsemiseen kryptosijoittajille.

5. Solana (SOL)

Mikä on Solana?

Solana (SOL) on suorituskykyinen lohkoketjualusta, joka on suunniteltu skaalautuvaksi. Lohkoketju käyttää ainutlaatuista konsensusprotokollaa, jossa yhdistyvät proof-of-stake ja proof-of-history. Tämän ansiosta lohkoketju voi käsitellä suuren määrän transaktioita alle sekunnin pituisella lohkon lopullisuudella.

Solanan dAppit rakennetaan käyttäen Rustia, joka mahdollistaa monimutkaisemmat sovellukset Solidityyn verrattuna. Verkko on näin ollen erittäin turvallinen infrastruktuuri, joka voi tukea räätälöityjä sovelluksia samassa mittakaavassa kuin keskitetyt verkot. dAppit ovat nopeita ja halpoja käyttää, sillä Solanan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa DeFi-sovellusten ja digitaalisen omaisuuden jakelu globaalissa mittakaavassa.

Solanan teknologian on todistetusti pystytty käsittelemään jopa 50 000 transaktiota sekunnissa sen pääverkossa, mikä tekee siitä yhden nopeimmista tällä hetkellä saatavilla olevista lohkoketjuista. Kolikoiden haltijat voivat aloittaa kolikoiden panostamisen ja transaktioiden validoinnin helposti Solanan kanssa yhteensopivien lompakoiden, kuten Phantomin, kautta. Tämä kyseinen kryptolompakko on suosittu, mutta muita SOL:n panostamista tukevia lompakoita ovat Sollet ja Solflare.

Syitä, miksi SOL on panostamisen arvoinen

Solana tukee muiden digitaalisten varojen luomista älykkäiden sopimustoimintojensa ansiosta. Tämä on johtanut siihen, että lohkoketjussa on yhä enemmän tokeneita, dAppeja ja käyttäjiä, jotka kaikki hyötyvät välittömistä transaktioista. Kaikki kryptoverkon transaktiomaksut maksetaan SOL-tokeneina, jota käytetään sitten passiivisten tulojen tuottamiseen validoijille ja delegoijille.

Solana on yksi parhaista panostusalustoista juuri nyt, koska verkon odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Alustan lisääntyvän liikenne tietää enemmän palkkioita panostajille transaktioita validoitaessa. Solana on epäilemättä yksi parhaista kryptoista panostettavaksi vuonna 2023.

6. Algorand (ALGO)

Mikä on Algorand?

Algorand on hajautettu julkinen pääkirja, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan. Se on suunniteltu tuomaan digitaalisen omaisuuden omistus massoille ratkaisemalla lohkoketjujen trilemma, jonka mukaan hajautetun tietokoneverkon on tyypillisesti tingittävä joko turvallisuudesta, skaalautuvuudesta tai hajautuksesta toimiakseen.

Algorandin Pure Proof-of-Stake (PPoS) -protokollan avulla lohkoketju voi saavuttaa kaikki kolme lohkoketjutrilemman vaatimusta suorituskyvystä tinkimättä. Se on erittäin skaalautuva verkko, joka tukee panostamista ja on ylpeä nollan alapuolella olevista päästöistään validointiprosessin aikana.

Algorandin kotimainen kryptovaluutta on ALGO, jota käytetään transaktiomaksujen maksamiseen verkossa. ALGO:n haltijat voivat käyttää kryptovarojaan osallistuakseen verkon päätöksiin, sillä Algorandia hallinnoi hajautettu itsenäinen organisaatio (DAO).

Syitä, miksi ALGO on panostamisen arvoinen

Kuka tahansa voi ansaita panospalkkioita delegoimalla vähintään yhden ALGO:n lohkon vahvistajille. Algorandilla on alhaiset markkinoille pääsyn esteet, sillä yksi ALGO on tällä hetkellä vain 0.21 dollarin arvoinen. Koska lohkoketju ei edellytä lupia, käyttäjät voivat osallistua panostuspooleihin nopeasti, helposti ja edullisesti.

Panospooleihin osallistuminen ei ole ainoa etu. ALGO on yksi parhaista tällä hetkellä saatavilla olevista kryptokolikoista valtavan kasvupotentiaalinsa ansiosta. Kyseessä on yksi edistyneimmistä lohkoketjuprotokollista, sillä se on turvallinen, skaalautuva, hajautettu, energiatehokas ja tukee lisäksi hajautettujen sovellusten kehittämistä.

7. Polkadot (DOT)

Mikä on Polkadot?

Polkadot eli DOT on moniketjuinen alusta, joka on rakennettu mahdollistamaan yhteentoimivuus ja skaalautuvuus muiden lohkoketjujen välillä. Se yhdistää erilliset lohkoketjuverkot toisiinsa niin, että transaktiot voivat liikkua vapaasti ja saumattomasti niiden välillä, mikä luo laajemman “lohkoketjujen internetin”.

Layer-0-lohkoketjuprotokollana Polkadot toimii ketjujen välisenä ratkaisuna, joka voidaan integroida EVM-yhteensopiviin layer-1-lohkoketjuihin, kuten Ethereumiin, Avalancheen, Binance Smart Chainiin ja muihin. Protokolla perustuu panostukseen, jolloin DOT:n haltijat voivat ansaita passiivista tuloa turvaamalla verkon.

Kuka tahansa voi ansaita kryptopanostuspalkkioita Polkadotin kautta ohjaamalla vähintään yhden DOT:n nimityspooleihin. Vaihtoehtoisesti sen käyttäjät tarvitsevat vähintään 292,96 DOT:ia tullakseen täysivaltaiseksi nimittäjäsolmuksi. Polkadotilla tokeneiden panostaminen on yksinkertainen prosessi, joka voi auttaa maksimoimaan käyttäjien kryptotulot ajan mittaan.

Syitä, miksi DOT on panostamisen arvoinen

Polkadot on markkinakapasiteetiltaan Top 20 -kryptovaluutta ja yksi parhaista panostuskryptoista. Polkadotilla tapahtuva kryptolainaaminen ei ainoastaan auta turvaamaan verkkoa ja todentamaan transaktioita, vaan DOT on myös yksi kolikoista, joilla on korkeimmat kryptopanostuspalkkiot.

DOT:n panostaminen voi osoittautua merkittäväksi sijoitusmahdollisuudeksi, sillä nimittäjät ja nimittäjäpooli voivat ansaita 14 % vuosittaisen tuoton alkusijoitukselleen. Palkkioiden ansaitseminen Polkadotilla on siis yksinkertainen prosessi, ja sijoittajat voivat maksimoida pitkän aikavälin tuottonsa lukitsemalla tokenit escrowiin tietyksi ajaksi.

8. Quint (QUINT)

Mikä on Quint?

Quint on hajautettu sovellus, jonka tarkoituksena on kuroa umpeen lohkoketjun ja reaalimaailman välinen kuilu. Perustajat ovat sarjayrittäjiä, jotka ovat luoneet keskitetyn alustan, jossa käyttäjät voivat panostaa QUINT-tokeneita ansaitakseen passiivisia palkintoja, kuten NFT:tä ja reaalimaailman kokemuksia.

Käyttäjät voivat liittyä Luxury Raffle Pools -arvontapooliin ansaitakseen monenlaisia palkintoja, kuten Bored Ape Yacht Clubin NFT:tä ja timanttikelloja. Hanke vie passiivisen ansaitsemisen käsitteen seuraavalle tasolle, jolloin kaikki QUINT-panostajat saavat ennennäkemättömiä palkintoja, kun he turvaavat alustan panostetuilla kolikoilla.

Quintin APY:tä voidaan myös kerryttää automaattisesti, mikä auttaa käyttäjiä maksimoimaan tokenin tuotot. Tämä prosessi toimii nostamalla tokenpalkkioita ja panostamalla ne uudelleen alustalle, mikä auttaa tuottamaan suuremman prosentuaalisen tuoton ajan myötä.

Syitä, miksi QUINT on panostamisen arvoinen

QUINT on suosittu kryptovaluuttojen panostusalusta, joka tarjoaa käyttäjilleen ainutlaatuisia palkkioita. Hanke käynnistyi vuonna 2022, ja se on yhä lupaava vaihtoehto kaikille, jotka etsivät parhaita kryptoja panostettavaksi DeFi-tokenpalkkioita varten.

9. Avalanche (AVAX)

Mikä on Avalanche (AVAX)

Avalanche on kehittynyt lohkoketjuverkko, joka pystyy käsittelemään rahoitustapahtumia suurella nopeudella. Avalanchen käyttämä uudenlainen protokolla on yksi Web3:n turvallisimmista kryptografiaratkaisuista, joka tarjoaa samalla dApp-yhteensopivuuden ja edulliset verkkomaksut.

Avalanche tukee EVM:ää, mikä tarkoittaa, että mikä tahansa Ethereum-ekosysteemissä luotu dApp voidaan ottaa käyttöön Avalanchessa tekemällä vain vähän muutoksia lähdekoodiin. Avalanche on innovatiivinen teknologia ja yksi maailman laajimmin käytetyistä lohkoketjuista tällä hetkellä.

Käyttäjät voivat panostaa Avalanchessa kryptoa transaktioiden validointiprosessia varten. Tämä auttaa käyttäjiä maksimoimaan kryptosalkkunsa tuoton, sillä verkon natiivi token, AVAX, tarjoaa kryptopanostuksesta huomattavan tuoton.

Avalanchen validointisolmuksi pääsemiseksi käyttäjien on panostettava 2 000 AVAX-tokenia, mikä vastaa noin 33 000 dollaria fiat-rahassa tai USD-kolikoissa, kuten Tetherissä. Käyttäjille, joilla ei ole tarvittavia varoja, Avalanche tukee delegoitua kryptopanostusta vähintään 25 AVAX:in panostuksella.

Avalanche on myös koti täydelle DeFi-sovellusten sarjalle, kiitos sen kyvyn tukea älykkäitä sopimuksia. Alustat, kuten Trader Joe ja Yield Yak, ovat suosittuja menetelmiä muiden digitaalisten varojen panostamiseen Avalanche-ekosysteemistä, jolloin käyttäjät voivat viljellä tuottoa ja maksimoida tuottonsa passiivisesti.

Syitä, miksi AVAX on panostamisen arvoinen

Avalanche on johtava lohkoketjuprotokolla, joka voi tuottaa merkittäviä pitkän aikavälin sijoitustuottoja. Yhdistämällä fiat-arvon sijoitustuotot passiiviseen AVAX-tuottoon käyttäjät voivat saada tuloja samasta määrästä krypto-omistuksia.

Koska Avalanche antaa kryptokäyttäjille mahdollisuuden panostaa kryptoa monin eri tavoin, se on kiistatta yksi kattavimmista alustoista kryptovaluutan panostamiseen. AVAX on ostettavissa parhaista kryptopörsseistä, ja käyttäjät voivat vaihtaa tokeneita monenlaisiin muihin panostusomaisuuksiin käyttämällä hajautettuja kryptopörssejä, kuten Pangolinia.

10. Tezos (XTZ)

Mikä on Tezos?

Tezos (XTZ) on hajautettu lohkoketjuverkko, joka on suunniteltu tukemaan älykkäitä sopimuksia ja dAppeja. Se erottuu muista lohkoketjuista “itseään muuttavalla” ominaisuudellaan, jonka ansiosta se voi mukautua protokollan muutoksiin ilman, että sen tarvitsee “haarautua” kuten useimpien muiden lohkoketjujen. Eräitä merkittäviä lohkoketjujen haarautumia ovat Bitcoin Cash, Ethereum Classic ja Ethereum PoW.

Kolikoiden panostaminen Tezosiin auttaa todentamaan transaktioita sen proof-of-stake-protokollan ansiosta. Alkuperäistä tokenia, XTZ:tä, käytetään erilaisiin toimintoihin lohkoketjussa, ja kaikki transaktiokustannukset maksetaan käyttäjille heidän kryptopanostustyöstään.

XTZ-tokeneita voidaan käyttää myös Tezos-protokollan päivityksistä äänestämiseen ja dApp-integraatioiden maksamiseen. Tezos on innovatiivinen lohkoketjuprotokolla, joka on tunnettu kryptoalalla, sillä se mahdollistaa monet samat toiminnat kuin vaihtoehtoiset verkot ja tarjoaa samalla nopeita ja halpoja tapahtumia.

Kolikoiden panostaminen Tezosiin tunnetaan nimellä “Baking”. Käyttäjät voivat joko ‘leipoa itse’ tai delegoida. Itse leipominen edellyttää 8 000 XTZ-tokenia nykyisellä 1.10 dollarin hinnalla, mikä tekee siitä halvemman kuin vastaavista verkoista, kuten Ethereum ja Avalanche. Käyttäjät voivat myös delegoida XTZ:tä leipureille millä tahansa määrällä, mikä tekee siitä helposti lähestyttävän menetelmän passiivisten tulojen ansaitsemiseen.

Syitä, miksi XTZ on panostamisen arvoinen

XTZ on markkina-arvoltaan sadan parhaan kryptovaluutan joukossa, ja sen arvo todennäköisesti kasvaa tulevina vuosina. Se tarjoaa helppokäyttöisen delegointiprosessin, joka minimoi markkinoille pääsyn esteet ja maksimoi verkon hajautumisen, mikä tekee siitä yhden parhaista kryptoista panostamiseen vuonna 2023.

11. Polygon (MATIC)

Mikä on Polygon?

Polygon (MATIC) on layer 2 -verkko, jonka avulla on helppo rakentaa skaalautuvia hajautettuja sovelluksia (dApp) Ethereum-ekosysteemiin. Hanke tarjoaa infrastruktuurin suorituskykyisten sovellusten rakentamiseen, jotka ylpeilevät vaikuttavalla skaalautuvuudellaan ja hyötyvät samalla samasta turvallisuustasosta kuin Ethereumin layer-1.

Verkko on tällä hetkellä Ethereumin suurin layer-2-skaalautumisratkaisu, ja se on inspiroinut useita uudempia layer-2:ta, kuten Arbitrumia ja Optimismia. Kolikoiden panostaminen Polygonissa on äärimmäisen yksinkertaista, sillä käyttäjät voivat käydä ensisijaisella Polygon-sivustolla ja alkaa ansaita passiivisia palkkioita automaattisesti yhdistämällä kryptolompakkonsa.

Käyttäjät voivat osallistua validointipooleihin jo yhdellä MATIC:lla, joka maksaa tällä hetkellä noin 1.20 dollaria. Kolikoiden panostaminen tarjoaa automaattisen pääsyn MATIC-tokenipalkkioihin, jotka maksetaan, kun uudet transaktiolohkot vahvistetaan. Tekemällä kryptojen panostamisesta halpaa MATIC varmistaa täydellisen hajautuksen ja minimaaliset markkinoille pääsyn esteet tokeneiden haltijoille.

Syitä, miksi MATIC on panostamisen arvoinen

Polygon on johtava lohkoketjuratkaisu, jonka avulla voidaan lisätä skaalautuvuutta Ethereumiin – Web3:n suurimpaan dApp-ekosysteemiin. Polygon SDK:n avulla kehittäjät voivat siirtää olemassa olevia EVM-yhteensopivia dApp-ohjelmia nopeasti ja tehokkaasti, mikä tekee siitä erittäin hyödyllisen teknologian, joka voi tukea useita lohkoketjuja.

MATIC:n panostaminen on halpaa ja yksinkertaista, ja se voi tuottaa yli 10 % vuotuisen tuoton. Tämä tekee siitä yhden Web3:n parhaista panostuskolikoista passiivista tuloa varten, sillä käyttäjät voivat alkaa ansaita jo yhdellä MATIC-kolikon panostamisella.

12. Cosmos (ATOM)

Mikä on Cosmos?

Cosmos (ATOM) on suunniteltu kuromaan umpeen eri lohkoketjujen välinen kuilu, jotta kehittäjien olisi helpompi ja tehokkaampi rakentaa projekteja verkkoon. Cosmosia voi käyttää yli sata riippumatonta lohkoketjua, mikä tekee siitä yhden arvokkaimmista teknisistä ratkaisuista lohkoketjujen yhteentoimivuuden kannalta.

Cosmos tarjoaa myös työkaluja, joiden avulla kehittäjät voivat rakentaa moniketjusovelluksia, sillä protokollan avulla eri verkot voivat kommunikoida saumattomasti keskenään. Tokeneita voidaan lähettää Cosmoksen tukemien eri ketjujen välillä, kunhan verkko on yhdistetty käytettävään dAppiin.

ATOM toimii kannustimena Cosmosin verkon suorituskyvyn ja luotettavuuden ylläpitämiseksi, sillä käyttäjät voivat ansaita passiivisia palkkioita panostamalla merkkinsä ketjuun. ATOM voidaan panostaa sekä kuumien lompakoiden, kuten Metamaskin, että kylmien lompakoiden, kuten Ledgerin, kautta. Näin on mahdollista ansaita jopa kymmenen prosentin vuotuinen prosentuaalinen tuotto (APY).

Syitä, miksi ATOM on panostamisen arvoinen

ATOM on yksi Web3:n parhaista panostuskolikoista sen korkean APY:n ansiosta. Lohkoketju on myös olennainen ratkaisu lohkoketjujen yhteentoimivuuteen, jonka uskotaan olevan keskeinen este maailmanlaajuiselle käyttöönotolle. Koska Cosmos pystyy lähettämään tokeneita eri verkkojen yli turvallisuudesta tinkimättä, ATOM-tokenista voi tulla erittäin tuottoisa sijoitus.

Panostamalla ATOMiin käyttäjät voivat maksimoida pitkän aikavälin tuoton sijoitukselleen. Tämä tekee siitä yhden parhaista panostuspalkkioista kryptovaluutoista, sillä kymmenen prosentin passiivinen tuotto voi auttaa moninkertaistamaan voiton, jos tokenin fiat-arvo nousee ajan myötä.

Mitä etuja on kryptoihin panostamisessa?

Yksi kryptovarojen panostamisen tärkeimmistä eduista ovat automaattiset taloudelliset palkkiot. Nämä panostuspalkkiot voidaan ansaita sijoituksen tuoton lisäksi, mikä tekee siitä erittäin kannattavan valinnan pitkäaikaisille kryptosijoittajille.

Panostajat saavat usein äänioikeuksia hankkeissa, joita hallinnoi DAO. Kolikoiden panostaminen edustaa “skin-in-the-game” -tilannetta, jossa tokenin haltijoiden varoja käytetään suoraan tukemaan alustaa, johon he ovat sijoittaneet. Tämän vuoksi kryptokolikoiden panostaminen on keskeinen osa hajauttamisen saavuttamista.

Mitä riskejä kryptoihin panostamisessa on?

Yksi suurimmista liittyen tokenien panostamiseen proof-of-stake-lohkoketjussa on lohkomisprosessi. Proof-of-stake-protokollat pidetään turvallisina, koska ne estävät väärinkäytökset, joten mikä tahansa pahantahtoinen tai viallinen solmu voi menettää pysyvästi pääsyn panokseensa.

Kun panostetaan tokeneita räätälöityihin sovelluksiin, suurimmat riskit ovat maksukyky ja turvallisuus. Jos alustaan murtaudutaan, panostetut tokenit on mahdollista menettää. Mikäli hanke tulee maksukyvyttömäksi tai token menettää suurimman osan arvostaan, käyttäjien panostamat tokenit voivat menettää suurimman osan arvostaan.

Missä voin panostaa kryptoihin?

On olemassa erilaisia panostusmenetelmiä, joita erilaiset lohkoketjualustat tukevat. Tässä on muutamia esimerkkejä:

Keskitetyt pörssit, kuten Binance tai Crypto.com

Validointisolmun perustaminen erikoislaitteilla

Liittyminen hajautettuihin panospooleihin, kuten Lido Ethereumin kohdalla

Mikä on paras krypto sijoitettavaksi juuri nyt?

Yksi parhaista panostustokeneista, joita voit ostaa juuri nyt, on Metacade. Projekti on juuri alkanut päästä vauhtiin ennen julkista tokenin lanseerausta, jonka odotetaan saavan aikaan merkittävää hintakehitystä uudelle MCADE-tokenille.

Metacade eroaa muista GameFi-alustoista, sillä se tarjoaa laajan valikoiman erilaisia kokemuksia yhdessä paikassa. Se tarjoaa myös laajat kryptoansiomahdollisuudet, passiivista tuloa panostajalle ja äänioikeuden MCADE-tokenin haltijoille.

Kryptojen UKK

Mikä krypto on paras panostamiseen?

Kryptopanostuksen muotoja on monia erilaisia, kuten validointi, delegointi ja tuottoviljely. Tokeneita voi myös panostaa suoraan alustoille, kuten AltSignals ja Metacade, jotka molemmat ovat loistavia menetelmiä passiivisen tuoton tuottamiseen.

Voitko menettää krypton panostamalla kolikoihin?

Kyllä, panostamiseen liittyy joitakin riskejä. Useimmilla käyttäjillä validointiin ja delegointiin liittyy vain vähän riskejä, kunhan validointisolmu pysyy vakaana ja toimittaja rehellisenä.

Säilytyspanostukseen liittyy enemmän riskejä, koska prosessi perustuu älykkäiden sopimusten sijaan keskitettyyn kolmanteen osapuoleen. Joitakin korkean profiilin epäonnistumisia ovat FTX, Celsius Network ja viime kuukaisina BlockFi, sillä johdon maksukyvyttömyys aiheutti sen, että käyttäjät menettivät pääsyn varoihinsa.

Onko kryptoihin panostaminen kannattavaa?

Krypton panostaminen voi olla erittäin kannattavaa, sillä siinä yhdistyvät sijoitustuotto ja passiivinen tuotto. Tämä voi moninkertaistaa sijoituksen pitkän aikavälin tuoton.

Voinko panostaa mitä tahansa kryptoja?

Monet ERC-20-token-standardin mukaiset kryptokolikot voidaan panostaa, kun taas vanhempia kryptovaluuttoja, kuten Litecoinia, Bitcoinia ja Dogecoinia, ei ole mahdollista panostaa niiden vakiomuodossa.

