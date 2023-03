Uudet ICO kryptoprojektit – Miksi nämä 15 kolikkoa ovat parhaimmat ICO kryptot ostettavaksi juuri nyt

Alice on Invezzin toimittaja, joka kattaa valuutta- ja kryptovaluuttamarkkinat kaikkialla maailmassa. Hän aloitti osa-aikaisena valuuttatreidaajana ennen kuin kiinnostui kryptovaluutoista… lue lisää

Ei ole parempaa aikaa sijoittaa projektiin, jonka on määrä saavuttaa suuri menestys, kuin ICO-vaiheessa. Jokainen sijoittaja tietää, että näin varhainen osallistuminen menestyksekkääseen projektiin takaa käytännössä elämänmittaiset tuotot, kun projekti kehittyy ja krypto-yleisön valtaa FOMO.

Mitkä ovat parhaat krypto ICO:t, jotka voisivat tuottaa eniten voittoa vuonna 2023?

ICO:n löytäminen, joka todennäköisimmin tuo valtavia tuottoja, voi kuitenkin olla vaikeampaa, ja on tärkeää tarkastella projektin kokoonpanon kaikkia näkökohtia, jotta voidaan määrittää sen mahdollisuudet läpimurtoon.

Sijoittajien onneksi on olemassa laaja valikoima erilaisia kryptoasiantuntijoita, jotka tarkastelevat jatkuvasti markkinoita mahdollisuuksien varalta, joten tässä on muutamia kryptoprojekteja, joiden he uskovat todennäköisimmin tekevän massiivisen hinnannousun vuonna 2023 ja siitä eteenpäin:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ASTL (ASTL) Brickken (BKN) MOOVY (MOIL) Dogeliens (DOGET) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) Dogodoge (DOGODOGE) RenQ Finance (RENQ) Ecoterra (ECOTERRA) Artyfact (ARTY) JournArt (JART) Rocketize (JATO) NeurSwap (NEUR)

1. Metacade (MCADE) – Tavoitteena voittaa GameFi vallankumous

Mikä on Metacade?

Metacade on uusi ja mullistava hanke, joka on todennäköisesti nousemassa orastavan GameFi-liikkeen sykkiväksi sydämeksi. Tiimi julkaisi hiljattain, uskomattoman hyvän vastaanoton saaneen white paperin, jossa esiteltiin yksityiskohtaisesti Metacaden tiimin kunnianhimoiset suunnitelmat muuttaa pelaajien tapaa harrastaa.

Kryptoalan asiantuntijat ovat ylistäneet tätä aloittelevaa projektia, joten ei ole yllätys, että presale on ollut vilkasta. Pelkkä sijoittajien määrä, jotka ovat kiiruhtaneet varmistamaan MCADE-tokeninsa erittäin edullisilla hinnoilla, on merkinnyt sitä, että kerättyjen varojen kokonaismäärä on jo saavuttanut $12.7m vain 17 viikossa.

Suunnitellun Metacade-ekosysteemin lippulaiva on suurin play-to-earn (P2E) arcade, joka on koskaan luotu. Sen laajuus varmistaa, että Metacade voi tavoitella laajoja joukkoja nykyisestä peliyhteisöstä, tarjoamalla monenlaisia suosittuja pelikokemuksia.

Tämä laaja-alaisuus näkyy myös hankkeen laajan palkitsemisjärjestelmän suunnittelussa, sillä käyttäjät voivat ansaita paitsi pelitoiminnoista myös monesta muusta toiminnosta, jotka parantavat käyttäjäkokemusta ekosysteemissä, esimerkiksi alfojen jakamisesta tai peliarvostelujen kirjoittamisesta.

Hanke hyödyntää MCADE-hyödyketokenia alustan valuuttana. Kun projektin käyttäjäkunta väistämättä kasvaa tulevina vuosina, myös MCADE-tokenin ostopaine kasvaa. Kun panostusvaihtoehdot kannustavat entisestään sijoittamaan tokeniin, MCADE on muodostumassa kaikkien aikojen parhaaksi kolikkoanniksi.

2. AltSignals – Paras ICO korkelaatuisille kaupankäyntisignaaleille

Mikä on AltSignals?

AltSignals on uskomaton käynnissä oleva ICO, jolla on vakiintunut kokemus hämmästyttävien kaupankäyntisignaalien tuottamisesta 50 000 käyttäjälleen. Nyt se toteuttaa ASI-presalea laajentaakseen mahdollisuuksien rajoja.

AltSignals on jo vakiinnuttanut asemansa kaupankäyntisignaalien alalla, sillä sen AltAlgo™-tuote on saanut ylistäviä arvioita ja sillä on keskeinen rooli siinä, että alusta on tuottanut yli 1500 signaalia, joiden onnistumisprosentti on huikeat 64 prosenttia.

Tiimi on nyt ilmoittanut kehittävänsä ActualizeAI:n, joka hyödyntää koneoppimisen uusimpia lähestymistapoja, kuten vahvistusoppimista ja luonnollisen kielen käsittelyä (NLP). Tuote näyttää mullistavan sen, mitä käyttäjät voivat odottaa kaupankäyntisignaalien tarjoajilta.

ASI-token on avain varhaisen pääsyn ActualizeAI-kokemukseen sen kehittyessä. Sen haltijat voivat myös liittyä yksinoikeudelliseen AI Members Clubiin ja päästä käsiksi tiettyihin ominaisuuksiin. Nämä haltijat voivat hyötyä sisäpiirin tiedoista seuraavasta kuumasta tulevasta ICO:sta, sijoittajille suositelluista hyödyketokeneista ja muusta.

3. ASTL – Paras Initial Coin Offering louhintaan

Mikä on ASTL?

ASTL-projektin avulla käyttäjät voivat investoida tokenisoituun louhintaan, sillä kryptoharrastajien on vaikea aloittaa kryptojen louhintaa itse, koska siihen tarvitaan valtavasti pääomaa. Itse asiassa useimmat uudet louhintayritykset saavat rahoitusta pääomasijoittajilta, ja useat niistä pääsevät jopa listautumisvaiheeseen asti.

Tämä osoittaa, että ASTL-alusta vastaa markkinoiden tarpeeseen, sillä sijoittajat voivat lisätä louhintatoiminnan salkkuunsa ilman, että heidän tarvitsee itse ostaa kalliita laitteita. Tiimi on kartoittanut huolellisesti kannattavimman louhintainfrastruktuurin. Mahdolliset sijoittajat voivat olla varmoja siitä, että yhtiö päättää, miten se parhaiten edistää kannattavaa toimintaa infrastruktuurissaan hintojen muuttuessa.

4. Brickken – Paras investointi turvallisuuteen

Mikä on Brickken?

Brickken on innovatiivinen hanke, jonka avulla käyttäjät voivat luoda arvopapereita tokenien muodossa, jolloin yritykset voivat kerätä varoja laskemalla liikkeeseen arvopapereita alustalla ja myymällä niitä suoraan käyttäjille tai jälkimarkkinoilla.

Tämä on loistava esimerkki siitä, miten lohkoketjuteknologia voi edistää liiketoiminnan innovointia. Kun käyttäjät voivat asettaa tokenien tarjonnan ja muut tokenien tarjoamisen asetukset, alusta voi antaa monille käyttäjille mahdollisuuden hyötyä kerätyistä rahoista saatavasta kasvusta.

On todennäköistä, että ennemmin tai myöhemmin näemme ensimmäisen julkisen listautumisen yritykseltä, joka on kerännyt varoja Web3:n token-annilla, ja Brickkenin ICO-kampanja on erinomainen tapa sijoittaa Web3:een kokonaisuutena.

5. Moovy – Paras tulevista ICO:sta drive-to-earn -alalle

Mikä on Moovy?

Moovy on pelialan ICO, joka yrittää rakentaa liikettä uuden kryptopelaamisen ansaintamallin ympärille. Moovy-universumiin osallistuessaan pelaajat voivat suunnitella ja rakentaa NFT-pohjaisen auton ja edetä erilaisten tehtävien kautta edetäkseen pelin kykyjen puuhun.

Se liittyy muihin kryptovaluuttahankkeisiin, jotka pyrkivät keskittymään autoharrastajiin. Jos se pystyy hyödyntämään valtavia autopelimarkkinoita, se voi nähdä vahvaa kurssinousua ajan mittaan, kun sen kokonaismarkkina-arvo kasvaa.

Vaikka Moovy on vain muutamien asiantuntijoiden parhaiden ICO-listoilla, se voi silti tuottaa kohtuullisia tuottoja, jos se pystyy rakentamaan liikevoimaansa.

6. Dogeliens – Paras hauskimmista digitaalisista tokeneista

Mikä on Dogeliens?

Dogeliens on uusi meemikolikko-kryptovaluuttaprojekti, joka käynnisti ICO:n kerätäkseen pääomaa ja rakentaakseen hauskan universuminsa.

Dogeliens käyttää DOGET-digitaalista tokenia ensisijaisena maksuvälineenä ekosysteemissään ja toivoo voivansa kehittää ominaisuuksia ajan myötä. Yksi pääpainoalueista on vasta-alkajien kouluttaminen kryptoon, ja alusta pyrkii tarjoavan maksullisia kursseja tulevaisuudessa.

Oletetaan, että sisältö tarjoaa riittävästi tietoa ja antaa käyttäjille mahdollisuuden oppia älysopimuksista, virtuaalisista tokeneista, digitaalisista varoista, markkina-arvoista ja muista keskeisistä kryptoaiheista, jolloin kysyntä voisi kasvattaa tokenin arvoa ajan myötä.

7. ALINK AI – Paras Initial Coin Offering AI:lle

Mikä on ALINK AI?

ALINK AI käyttää lohkoketjuteknologiaa yleistetyn tekoälyn maailman hyödyntämiseen ja sen saatavuuden parantamiseen ja se liittyy moniin käynnissä oleviin hankkeisiin, joissa käytetään tokeneita tekoälyyn perustuvien käyttötapausten toteuttamiseen. Sijoittajien tokeneja käytetään datamarkkinapaikan ja training-as-a-service-palvelun mahdollistamiseen. Kun otetaan huomioon tekoälyyn kohdistuvan kiinnostuksen massiivinen kasvu ChatGPT:n julkaisun jälkeen, voimme nähdä ALINK AI:n hyötyvän tästä tietoisuudesta.

Yksi ekosysteemin muista kriittisistä ominaisuuksista on käyttäjien mahdollisuus asettaa erilaisia koneoppimismalleja saataville, mikä on toinen alue, joka voisi lisätä sen vetovoimaa.

8. Vivi – Paras viihdealan ICO projekteista

Mikä on Vivi?

Vivi on viihdehanke, jonka alkuvaiheen sijoittajat toivovat tuottavan heille merkittävää tuottoa. Koska alusta tähtää mainonnan jättimäisille markkinoille, se on asettanut tavoitteensa korkealle.

Vaikka yritys ja rahasto ovat antaneet vain vähän yksityiskohtia teknisestä toteutuksesta, jota se aikoo noudattaa, on ollut selvää, että tavoitteena on antaa käyttäjille valta ansaita enemmän sosiaalisen median huomiosta, jota heidän sisältönsä kerää. Ostoprosessi on samanlainen kuin muissa ICO-hankkeissa, ja se käyttää suosittua menetelmää verkkosivuston lompakkoyhteyttä tokenien myynnissään.

9. Dogodoge – Paras uusi Shiba Inu meemikolikon Initial Coin Offering

Mikä on Dogodoge?

Dogodoge on meemikolikkohanke, joka perustuu Dogecoin- ja Shiba Inu -hankkeiden menestykseen. Jo nyt on tehty selväksi, että meemien ohella DOGODOGE-tokenit tulevat tarjoamaan paljon hyötyjä. Tokeneita on tarkoitus käyttää DogoSwap-pörssissä likviditeetin saamiseksi, ja niillä voi myös ostaa Dogodoge NFT:tä.

Vaikka Dogodoge liittyy jo olemassa olevaan kilpailuun markkinoilla, sillä on korkeat tavoitteet. Koska tokenien on tarkoitus tarjota muutakin kuin pelkkää hauskanpitoa ja yhteisöllisyyttä, DOGODOGE-tokenien hintaan voi kohdistua ostopaineita, kun tietoisuus kasvaa ajan myötä.

10. RenQ Finance – Paras moniketju ICO

Mikä on RenQ Finance?

RenQ Finance on pyrkinyt luomaan ketjujenvälisen ratkaisun DeFi-maailman pirstaleiseen maailmaan, jotta käyttäjät voivat vaihtaa tokeneita monissa eri ketjuissa RenQ Financen moniketjupörssin kautta.

RenQ-tokenien ensisijainen tehtävä on niiden haltijoille tarjoamat hallintovaltuudet ja avoimuus. RENQ-tokenit ovat avainasemassa äänestettäessä RenQ Finance -ekosysteemin kehittämistä koskevista ehdotuksista, ja ne voivat palvella laajempia tarkoituksia, kuten likviditeettiä, alustan edetessä.

Hanke on pysynyt uskollisena Web3-juurilleen. Koska se noudattaa hajautettua lähestymistapaa hallintoon, se on todennäköisesti suosittu niiden kryptopuristien keskuudessa, jotka haluavat kokeilla, mitä hajautettu hallinto (tokenien avulla) voi tarjota.

11. Ecoterra – Paras ICO hiilijalanjäljen korvaamiseen

Mikä on Ecoterra?

Ecoterra on ympäristöystävällinen kryptovaluutta, joka toivoo edistävänsä myönteisiä ilmastotoimia Ecoterra-sovelluksen avulla. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat ansaita ECOTERRA-tokeneita positiivisista kierrätystoimista. Siinä on jopa hiilidioksidipäästöjen kompensointimarkkinat, joilla käyttäjät voivat käyttää ECOTERRA-tokeneitaan.

Hanke tarjoaa planeettaystävällisiä ratkaisuja ja toivoo saavansa osan yritysten halusta sitoutua ympäristöasioihin, etenkin kun ESG:hen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Pienikin siivu yritysten tarjonnasta antaisi ECOTERRA-tokenien hinnalle suuren nousun sen aiheuttaman ostopaineen vuoksi.

12. Artyfact – Paras Initial Coin Offering AAA peligrafiikoille

Mikä on Artyfact?

Artyfact on GameFi-yritys, joka on keskittynyt AAA-laatuisten kokemusten puutteeseen play-to-earn-maailmassa.

Alusta käyttää ARTY-tokeneita hallintoon ja palkitsemiseen, joten Artyfact-tiimi väittää, että tokenien ostopaine tulee todennäköisesti olemaan jatkuva. Tämä voi tarkoittaa, että haltijat voivat nähdä tuottoa käyttäjämäärien kasvaessa.

Onnistuneen ICO:n jälkeen Artyfact-tiimi pyrkii kehittämään pelikokemustaan kannustimilla, jotka keskittyvät pääasiassa pelikokemuksen laatuun, ja yrittää varmistaa, että hankkeen tunnettuvuus kasvaa ajan myötä.

13. JournArt – Paras taiteen NFT:lle

Mikä on JournArt?

Journart on NFT:hen keskittyvä hanke, joka pyrkii kryptomaailman markkinarakoon lyömällä ja myymällä erilaisia koira-tyttötaideteoksia NFT:nä.

Hankkeella on laaja toimintasuunnitelma, ja se voi kasvaa, jos laajempi yhteisö ottaa konseptin hyvin vastaan, mutta ennen kaikkea hanke hyötyy Binance Smart Chainin nopeudesta, turvallisuudesta ja alhaisista transaktiomaksuista.

Vaikka NFT-markkinat ovat viime aikoina pysähtyneet vuoden 2021 härkämarkkinoiden aikana nähdyn buumin jälkeen, teknologiaa kohtaan on edelleen kestävää kiinnostusta, ja on vaikea ennustaa, mitkä tokenit nousevat voittajiksi seuraavia härkämarkkinoita kohti mentäessä. Journart voisi kuitenkin olla yksi niistä.

14. Rocketize – Paras Initial Coin Offering ei-eläinmeemeille

Mikä on Rocketize?

Rocketize on meemikolikkoprojekti, joka on pyrkinyt ottamaan aseman ahtaassa meemikolikkotarjonnassa keskittymällä avaruuteen yleisimpien eläinaiheiden sijaan.

Meemikolikoiden menestyksen avain on usein se, että niillä on houkutteleva tyyli, ja on selvää, että Rocketizella on erittäin siisti ja tehokas muotoilu. Jos tiimi päättää laajentaa toimintavalikoimaa, Rocketizen pitäisi pystyä kääntymään tehokkaasti, koska se on Binance Smart Chain -ketjussa. Toisen älykkään sopimuksen lisääminen olisi erittäin helppoa, jos myöhemmin halutaan jokin muu hyötyohjelma.

15. NeurSwap – Paras ICO krypton kielimallinnukselle

Mikä on NeurSwap?

NeurSwap on tekoälyyn perehtyneiden perustajien yritys, joka pyrkii hyödyntämään tekoälyteknologian parannuksia kryptokäyttökohteiden toteuttamiseksi. Alustan tavoitteena on kattaa monia eri aloja kryptoalustaisesta chatbotista aina NFT-generaattoriin asti.

NeurSwap on toinen alusta, jolla tekoälyalan kiinnostuksen kasvu saattaa nostaa natiivin digitaalisen NEUR-tokenin hintaa. Jos yritys pystyy osoittamaan, että se on tuottanut todellista arvoa markkinoille teknisten julkaisujensa ansiosta, se voi menestyä hyvin.

ICO:n osallistuminen

Miten valita ICO

ICO:hon sijoittaminen voi olla pelottavaa, jos et ole tehnyt sitä aiemmin, ja sen, mitä sinun pitäisi ottaa huomioon, ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta saat sijoituksistasi kaiken irti. Seuraavassa on joitakin keskeisiä osa-alueita, joita sinun kannattaa miettiä.

Oikeudelliset elementit

Securities and Exchange Commission valvoo Yhdysvalloissa yhä tarkemmin, joten yhä useammat hankkeet varmistavat epäilemättä, että ne ovat Securities and Exchange Commissionin ohjeiden mukaisia.

Kannattaa aina tarkistaa Securities and Exchange Commissionin sivustolta viimeisimmät ohjeet, jotta voit olla varma, että mahdollinen sijoituksesi on kunnossa, kun on kyse oikeudellisista vaatimuksista, jotka voivat ulottua verkkosivustosta white paperiin.

Tokenomiikka

Uuden digitaalisen omaisuuden ICO:ta tarkasteltaessa on myös tärkeää varmistaa, että tokenomiikka on suotuisaa. Yksi tapa, jolla voit olla varma hankkimiesi uusien tokenien arvosta, on tarkistaa joko kiinteä tokenien tarjonta tai keino, jolla tokenien haltijat voivat pysyä inflaation edellä esimerkiksi panostuksen kaltaisen mekanismin avulla.

Lue white paper

Hankkeen white paperissa olisi esitettävä tarvittavat tiedot siitä, miten kryptoyritykset tuottavat arvoa ja mihin rahat käytetään, jos yritys onnistuu keräämään varoja tokenien myynnillä.

Ehdot ja kumppanuudet

ICO:n ehtojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, sillä se auttaa sijoittajia ymmärtämään, millaisen roolin he voivat token-omistuksensa ansiosta ottaa osallistuakseen projektin kehittämiseen. Tämä voi vaihdella suuresti hankkeesta riippuen, joten se on syytä tarkistaa.

Kumppanuudet ovat toinen keskeinen osa-alue, joka voi osoittaa tulevien ICO:iden vauhtia ja edistystä. Jos muut kryptovaluuttahankkeet ovat jo tarpeeksi kiinnostuneita muodostamaan kumppanuuden, se voi olla myönteinen merkki.

Mistä tiedän, milloin uusia kolikoita julkaistaan?

Jos kolikkoanti on uusi, se on todennäköisesti esillä sosiaalisessa mediassa ja useissa suosituissa ICO-aggregaattoreissa. On tärkeää huomata, että sosiaalisesta mediasta löydetty ICO vaatii paljon varovaisuutta, ja selkeitä merkkejä, kuten sitä, ettei sillä ole verkkosivustoa, olisi pidettävä varoitusmerkkinä.

Initial Coin Offerings edut

ICO:hon sijoittamisen tärkein etu on se, että sijoittajat pääsevät mukaan lohkoketjujen käynnistysyrityksiin. Yleensä yksityiseen yritykseen sijoittaminen on tavallisille sijoittajille vaikeaa, ja se on sen sijaan varattu pääomasijoitusyhtiöille. Mutta ICO:iden avulla mahdolliset sijoittajat voivat päästä mukaan hyvin aikaisin ja käyttää tilaisuutta hyväkseen ja ansaita sen seurauksena valtavia tuottoja.

ICO:hon sijoittaminen on myös loistava tapa käyttää sijoitusrahasi yksityisen yrityksen rakentamiseen. Yritykset, jotka keräävät rahaa ICO:iden kautta, tarjoavat tyypillisesti korkeatasoista viestintää yhteisölleen.

Initial Coin Offerings haitat

ICO on yrityksille erinomainen tapa kerätä rahaa, ja se voi merkitä sitä, että sijoittajat saavat ajan mittaan valtavia tuottoja. Yksi ICO:iin sijoittamisen haittapuoli on kuitenkin se, että joskus voi kestää kauan ennen kuin yritys kasvaa niin paljon, että sijoittaja voi saada merkittävää tuottoa sijoituksilleen, ja siksi ICO:n arvioinnissa on tärkeää varmistaa, että ICO:lla on hyvä vastine rahalle.

Lopuksi: Mikä on paras ICO sijoitettavaksi nyt?

Metacade on niin houkutteleva sijoitus, että se on epäilemättä paras ICO tällä hetkellä. Koska kehitys todennäköisesti kiihtyy tulevina kuukausina, MCADE:n haltijat voivat nähdä uskomattoman tuoton sijoitukselleen, kun ekosysteemi kasvaa ja tunnettuus tokeneista lisääntyy.

Kryptojen UKK

Mitä ovat kryptovaluutat?

Kryptovaluutat ovat digitaalisia omaisuuseriä, jotka käyttävät kryptografiaa transaktioiden suojaamiseen ja todentamiseen sekä uusien yksiköiden luomisen hallintaan. Toisin kuin perinteiset valuutat, joita hallitukset tukevat, kryptovaluutat ovat hajautettuja ja toimivat keskusviranomaisista riippumatta. Niiden avulla yksityishenkilöt voivat siirtää varoja turvallisesti ja anonyymisti yli rajojen ilman pankkien tai maksuprosessoreiden kaltaisia välikäsiä.

Mitä ICO tarkoittaa?

Yksi tapa, jolla uusia kryptovaluuttoja lasketaan ensimmäisen kerran liikkeeseen, on kolikoiden alkuanti (Initial Coin Offering, ICO), jolla kerätään varoja uusille hankkeille. Alkuperäisissä kolikkoannissa sijoittajat voivat ostaa uusia kolikoita tai tokeneita vastineeksi muista jo vakiintuneista kryptovaluutoista, kuten Bitcoinista tai Ethereumista. ICO:t ovat olleet suosittu tapa startup-yrityksille kerätä rahaa, mutta niihin on myös liittynyt huijauksia (kuten Centra Tech) ja petoksia, joten sijoittajien on syytä olla varovaisia ja tehdä tutkimuksiaan ennen kuin sijoittavat johonkin ICO:hon.

Ovatko ICO:t laittomia?

ICO:t eivät todellakaan ole laittomia. Vaikka Securities and Exchange Commission seuraa tarkasti ICO-toimintaa, koska kyseessä on pitkälti sääntelemätön alue, rahankeruu ICO:ssa myytävän tokenin avulla on täysin laillista, jos ICO:ta järjestävä yritys noudattaa annettuja ohjeita.

Onko ICO kolikko hyvä sijoitus?

ICO-kolikot voivat olla loistavia sijoituskohteita, sillä näin aikaisin mukaan pääseminen antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti uuden kryptovaluutan myötä tapahtuvasta tokenin hinnan kasvusta. Alkuperäiset kolikkoannit (ICO) voivat tarjota erilaisia sijoitusominaisuuksia, joten asianmukainen huolellisuus on aina paikallaan, kuten minkä tahansa muunlaisen sijoituksen kohdalla.

Missä voin ostaa ICO kryptoja?

Alkuperäiset kolikkoannit ovat yleensä saatavilla ICO:n järjestävän kryptoprojektin verkkosivuston kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat tyypillisesti yhdistävät kryptolompakkonsa ja käyttävät rahojaan siirtääkseen sopivan summan vastineeksi kuponkia vastaan. Tämä luottamus verkkosivustoon on toinen syy tokenien tutkimiseen, jotta voidaan varmistaa, ettei kyseessä ole huijaus.

Mikä on seuraava suuri ICO vuonna 2023?

Vuoden 2023 suurin ICO on tällä hetkellä Metacade, koska sijoittajat, jotka haluavat hankkia MCADE:n, ovat olleet erittäin kiinnostuneita kryptoprojektista, kun hinta on edelleen niin alhainen.

Mitä eroa on ICO:lla ja IPO:lla?

ICO liittyy uuden kryptovaluutan token-myyntiin, joka tehdään yleensä varojen keräämiseksi ja sijoittajien osuuden saamiseksi toiminnasta. Nämä tokenit eivät anna omistusoikeutta yritykseen, vaan antavat sijoittajille mahdollisuuden ostaa osuutensa ekosysteemiin riippuen siitä, miten tokenia käytetään.

Listautumisanti tehdään yleensä paljon myöhemmin yrityksen elinkaaren aikana, ja silloin osakkeet lasketaan liikkeeseen julkisessa pörssissä yksityisen omistuksen sijaan. Sijoittajat voivat tällöin päivittäin ostaa yhtiön osakkeita.

Mitä tapahtuu ICO-varoille?

Yritys, joka käyttää ICO:ta varojen keräämiseen, hahmottelee yleensä rahojen käytön osana ICO:n dokumentaatiota, esimerkiksi white paperissa. Usein varat käytetään ydintuotteen kehittämiseen.

