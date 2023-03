Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Metacade (MCADE) valmistautuu jännittävään hetkeen – pörssiin listautumiseen, jolloin hinta mahdollisesti nousee pilviin.

Metacaden (MCADE) ennakkomyynti on nyt 99,16 % valmis 7. ennakkomyyntivaiheeseen asti. Jäljellä on enää 0,84 %. Kysyntä on pysynyt korkeana alkuperäisestä 0,008 dollarin ennakkohinnasta lähtien, ja tokenin hinta on nyt 0,0185 dollaria.

Analyytikot ovat ennustaneet, että tämä play-to-earn (P2E) sosiaalisen keskuksen token kasvaa voimakkaasti, kun se listautuu pörssiin. Voit liittyä ennakkomyyntiin täältä ja ajaa nousutrendin harjalla ennakkomyynnin päätyttyä.

Mikä Metacade on ja miten se muuttaa alaa?

Metacade on P2E-arcade ja kattava peliekosysteemi, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjuun. Käyttäjät ansaitsevat kryptotokeneja pelaamalla arcade-pelejä. Sen on tarkoitus olla omavarainen ekosysteemi, joka käyttää kassavarastoaan palkkioihin ja uudistamiseen.

Metacade on ainutlaatuinen, koska se on ensimmäinen todella yhteisön johtama pelihalli. Se tarjoaa käyttäjille uusia kokemuksia, joissa he voivat pelata, ansaita, olla yhteydessä ja rakentaa yhdessä. Pelihalli tarjoaa lukuisia tapoja ansaita – Creat2Earn, Compete2Earn, Work2Earn ja panostaminen houkuttelee sijoittajia, jotka haluavat kasvattaa tuloja.

Miten Metacade toimii?

MCADE käyttää Metacadea, ketjun sisäisiin tapahtumiin käytettävää kolikkoa, joka myös tehostaa kehitystoimintaa alustalla.

Alkuperäinen token voidaan luoda sisäisesti tai ulkoisesti. Pelitokeneja luodaan pelin sisäisesti yhteisöltä pay-to-play -pelien tai panostamisen kautta.

Ulkoisesti Metacade mahdollistaa mainoksen keskittimessä tuloja tuottavana mahdollisuutena. Peliyrityksiä veloitetaan myös julkaisujensa julkaisemisesta Metacaden käynnistyslevyn kautta, kun taas Web 3.0 -yritykset voivat käyttää alustaa työpaikkojen julkaisemiseen. Keikkatyyppiset työpaikat ovat Metacade-yhteisön käytettävissä.

Jatkossa Metacade haluaa tehdä yhteisön jäsenistä alustan ytimen. Alustasta on tarkoitus tulla täysivaltainen DAO vuoden 2024 loppuun mennessä. Se tarkoittaa, että Metacaden hallinto hajautetaan täysin, mikä antaa jäsenille enemmän oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Tarjoaako Metacade loistavan sijoitusmahdollisuuden?

Vain harvat hankkeet ovat herättäneet Metacaden kaltaista kiinnostusta jo ennakkomyyntivaiheessa. Ne, jotka ovat herättäneet tällaista kiinnostusta, ovat nousseet jopa nelinumeroisella prosenttimäärällä ennakkomyynnin jälkeen. MCADE voi toistaa tämän trendin, sillä ennakkomyynnin kysyntä osoittaa, että historia todennäköisesti toistaa itseään. Jos haluat lisätietoja tai osallistua ennakkomyyntivaiheeseen, löydät lisätietoja Metacaden verkkosivuilta.

On kuitenkin myös hyvä huomata, että sijoittajat ovat oppineet vuoden 2022 karhumarkkinoista, joten monet sijoittajat saattavat karttaa kryptomarkkinoita kokonaisuudessaan. Sinänsä laadukkaat hankkeet ovat nyt suositumpia kuin koskaan, sillä ne säilyttävät ja ylläpitävät voittoja. Metacade voisi olla yksi niistä.

Hanketta tukee maailmanlaajuinen käyttötarkoitus, joka alkaa saada huomiota ja jonka kysyntä kasvaa – GameFi. Kryptofanaatikot haluavat tehdä yhteistyötä, osallistua Web 3.0 -sektoriin ja ansaita. Sinänsä Metacadeen sijoittaminen on erinomainen ajatus, koska token säilyttää arvonsa, kun otetaan huomioon sen uudenlaiset käyttötavat.

Ovatko game-fi-tokenit hyviä pitkäaikaiseen sijoitukseen?

Ajattele projektia, joka yhdistää pelaamisen ja rahoituksen. Tämä on Metacaden kaltaisten GameFi-projektien ainutlaatuinen tarjous. Monille tämä on pelaamisen tulevaisuus, koska sen avulla osallistujat voivat ansaita siitä, mitä he rakastavat – pelaamalla ja luomalla.

Perspektiivistä voidaan todeta, että tutkimukset osoittavat, että alan arvo on 2,845 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä. Tämä tarkoittaa 20,4 prosentin vuotuista kasvua vuoden 2021 vain 776,9 miljoonan dollarin arvosta. Tutkimustuloksen mukaan GameFi on vasta alkamassa, ja varhaiset sijoittajat hyödyttää valtavasti.

Kannattaako Metacade ostaa nyt?

Metacaden ostaminen tarjoaa nyt täydellisen mahdollisuuden olla osa GameFi-alustan tuomaa muutosta. Kysyntä on tällä hetkellä korkea, ja tähän mennessä on kerätty yli 12,38 miljoonaa dollaria. Sitä vastoin sen alkuperäinen token on erittäin houkutteleva, koska se myy vain 0,0185 dollarilla. Kun ennakkomyynti päättyy, tokenin hinnan odotetaan olevan 0,02 dollaria. Analyytikoilla on kunnianhimoinen tavoite jopa yhteen dollariin vuoteen 2024 mennessä.

Hinta on edelleen erittäin alhainen, jos ostat tokenin nykyisellä ennakkomyyntiarvolla. Miksi? MCADE ei ole vielä listautunut suuriin pörsseihin, kun sen todellisen arvon odotetaan vapautuvan, koska se houkuttelee lisää likviditeettiä. Joten MCADE:n ostaminen onkin nyt ihanteellinen valinta, sillä sijoittajat nauttivat merkittävistä arvon nousuista, kun token listautuu pörssiin.