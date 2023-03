Benson on Invezzin uutistoimittaja, joka käsittelee uutisia, haastatteluja ja markkina-analyysejä. Hän teki ensimmäisen sijoituksensa osakkeisiin vuonna 2008 ja on… lue lisää

Huolimatta suuresta kryptoihin suuntautuvasta vastatuulesta, Metacaden viimeinen ennakkomyyntivaihe on saanut osakseen valtavaa kiinnostusta. Viimeisen 24 tunnin aikana sitä on ostettu miljoonalla dollarilla. Metacaden ennakkomyynti voi todellakin olla tunnin päässä sulkemisesta, ja viimeinen vaihe myydään todennäköisemmin loppuun hyvissä ajoin ennen ennakkomyynnin suunniteltua sulkemispäivää.

Tämä johtuu siitä, että Metacaden MCADE-token on edelleen saanut sijoittajilta suurta huomiota, mukaan lukien lähes miljoonan dollarin arvosta ostettua MCADE:a viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä suuri liike on tapahtunut Metacadelle siitä huolimatta, että kryptoyhteisö on kerännyt tukea Coinbaselle (NASDAQ:COIN) sen jälkeen, kun paljastettiin, että pörssi oli saanut Wellsin ilmoituksen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselta (SEC).

Sijoittajat kerääntyvät Metacadeen Coinbase-uutisten ja Fedin 0,25 prosentin koronnoston aikana

Coinbase paljasti keskiviikkoiltana, että se oli saanut Wellsin ilmoituksen SEC:ltä, joka paljasti käytännössä Yhdysvaltain sääntelyviraston täytäntöönpanotoimet.

Kryptoyhteisön reaktio uutiseen tukee suurelta osin yhdysvaltalaista kryptovaluuttapörssiä. SEC hyväksyi Coinbasen listautumisannin vuonna 2021, mikä tarkoitti, että sääntelijä oli tyytyväinen pörssin liiketoimintaan, mukaan lukien Coinbase Earn -ohjelmaan.

Kuten Caitlin Long, digitaalisten omaisuuserien maksujen ja säilytysratkaisujen tarjoajan Custodia Bankin perustaja ja toimitusjohtaja, huomautti, useimmat alan toimijat ovat kauhuissaan SEC:n toiminnasta. Monien mielestä tässä ei ole mitään järkeä, ja se vain vahvistaa vahtikoiran jatkuvaa “sääntelyä pakottamalla” -linjaa.

Coinbase sanoo olevansa valmis taistelemaan asiasta SEC:n kanssa oikeudessa, jos sääntelijä on valinnut tämän polun. Useimpien kryptoalan toimijoiden mukaan siirto todennäköisesti tasoittaa tietä, lisäten selkeyttä sijoittajille ja projekteille.

Myös Yhdysvaltain keskuspankki nosti eilen korkoaan 0,25 %, nostaen siten liittovaltion rahastokorkoa korkeammalle yhdeksännen kerran peräkkäin. Mutta kun keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell korosti nousun taustalla olevia syitä – tarvetta edelleen taistella kohonnutta inflaatiota vastaan viimeaikaisen pankkikaaoksen keskellä – markkinoiden reaktio näki osakkeiden ja kryptovaluuttojen menettäen viimeaikaisia voittojaan uusien jännitteiden keskellä.

Sääntelyn epävarmuus ja pelot talouden ylikuumenemisesta ja taantumasta ovat näin ollen edelleenkin sijoittajien keskeisiä huolenaiheita. Kuitenkin, vaikka nämä esteet peukaloivat markkinoiden ilmapiiriä, optimismi alakohtaisten teemojen, kuten tekoälyn ja GameFi:n, suhteen on lisännyt kiinnostusta Metacadea ja muita huippuhankkeita kohtaan.

Mikä Metacade on ja miksi se herättää niin paljon kiinnostusta?

Metacade on lohkoketjuprojekti, joka on suunniteltu maailman ensimmäiselle yhteisövetoiselle arcade-pelihallille. Toisin kuin useimmat muut GameFi-hankkeet, Metacade on suunniteltu Web3-keskittymäksi, ja se kokoaa yhteen käyttäjien saataville parhaat P2E-pelaamisen (play-to-earn) muodot. Alusta ei siis ole P2E-peli, vaan natiivin MCADE:n käyttämä peliekosysteemi.

Projekti aikoo myös käynnistää hajautetun autonomisen organisaationsa (DAO) vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Metacadessa yhteisöllä on pääsy useisiin tulonhankkeisiin, mukaan lukien osallistuminen projektien testiajoihin ja hallintopalkkioihin. Alusta tarjoaa myös Metcashin – tokenin panosmtusekanismin – ja Metagrants -projektin, jonka tarkoituksena on laajentaa GameFi-kokemusta käyttäjille rahoittamalla uusia projekteja Metacade-yhteisön kassavarasta.

Jos olet MCADE:n haltija, ansaitset palkintoja aloitteen tukemisesta, sijoituspoolin lisäämisestä ja kasvun kannustamisesta.

Metacaden ennakkomyynti päättyy pian, jossa MCADE:n myyntihinta on 0,02 dollaria

MCADE-token on ollut ennakkomyynnissä viime viikkoina, tarjoten sijoittajille ja lohkoketjun harrastajille mahdollisuuden olla varhainen omaksuja ennen sen listaamista useisiin pörsseihin. MCADE:n arvo on tällä hetkellä 0,02 dollaria, mutta se saattaa nousta nopeasti, kun Metacade julkaistaan lähipäivinä.

Vaikka ennakkomyynnin odotettiin päättyvän 30. maaliskuuta 2023, se on lähes 80 % loppuunmyyty jo torstaina 23. maaliskuuta (kello 6.00 ET), viimeisen vaiheen lähestyessä sulkemista.

Metacaden ennakkomyyntisivu osoitti, että projekti oli kerännyt noin 11,9 miljoonaa dollaria ennakkomyynnissä tiistaihin 21. maaliskuuta mennessä. Keskiviikkoiltana 22. maaliskuuta 2023 MCADE:n ennakkomyynnin laskin näytti yhteensä 12,8 miljoonaa dollaria, jolloin sijoittajat ostivat MCADE:a lähes miljoonan dollarin arvosta 24 tunnissa.

Kuten yllä korostettiin, MCADE:n ennakkomyynti on melkein loppuunmyyty. 2 Kahdenmiljardin MCADE:n kokonaistarjonnasta 70 % asetettiin ennakkomyyntiin. 2,5 % on varattu Metacaden kilpailuun, 5 % DEX-likviditeetin tarjoamiseen ja 10 % erilaisiin kehityshankkeisiin osana Metamap-ohjelmaa. Ennakkomyyntiin voi liittyä täällä ennen kuin Early Bird -tarjous päättyy.