Aiemmin se tunnettiin vain nimeltä kryptovaluuttasektori. Ekosysteemi on kuitenkin kasvanut valtavasti viime vuosina, ja nykyään se tunnetaan web3-ekosysteeminä.

Web3 on laaja termi, joka sisältää useita segmenttejä, mukaan lukien gamefi, DeFi, metaversumi, meemikolikot ja monet muut vastaavat.

Metacade onkin noussut yhdeksi lupaavista web3-projekteista. Tällä hetkellä saatavilla olevien tuhansien erilaisten web3-projektien vuoksi sijoittajien on kuitenkin vaikea pysyä niiden kaikkien perässä.

Tässä artikkelissa tarkastellaan Metacadea ja sitä, miksi siitä on tullut jännittävä projekti web3-sijoittajille. Web3-ekosysteemissä on nähty viime vuosina muutamia jännittäviä projekteja, kuten Decentraland, Axie Infinity ja The Sandbox. Metacadella on mahdollisuus olla yksi näistä projekteista. Lue eteenpäin saadaksesi selville, mitä Metacadella on tarjota sijoittajille.

Tarjoaako Metacade loistavan sijoitusmahdollisuuden?

Grandview’n tuoreen tutkimuksen mukaan pelialan arvo on tällä hetkellä noin 195 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 12,9 prosentin vuosikasvulla vuosina 2023–2030.

Tämä tarkoittaa, että peliekosysteemin arvon odotetaan olevan yli 500 miljardia dollaria seuraavan seitsemän vuoden aikana.

GameFi on nopeasti tulossa tärkeä osa web3-ekosysteemiä, ja jotkut johtavista pelinkehittäjistä hyödyntävät lohkoketju-teknologiaa ja kryptovaluuttoja tavoittaakseen enemmän ihmisiä.

Decentraland, ApeCoin ja Axie Infinity ovat muutamia sellaisia peliprojekteja, jotka kirjasivat valtavaa kasvua viimeisen härkämäisen syklin aikana. Markkina-asiantuntijat ovat optimistisia sen suhteen, että uusi härkämäinen sykli voi olla pian käynnissä ja kryptovarojen hinnat voivat saavuttaa uudet kaikkien aikojen, vuosien 2023 ja 2024, ennätykset.

Yhtenä innovatiivisimmista play-to-earn -peliprojekteista, Metacade voisi olla yksi niistä projekteista, joita on syytä pitää silmällä tulevassa härkäsyklissä. Metacade tarjoaa yhteisökeskeisenä projektina uraauurtavia ominaisuuksia ja kaiken kattavan paketin hauskanpitoon ja palkintoihin, mikä voi tehdä siitä entistäkin hyödyllisemmän käyttäjille. Näin ollen tämä viime kädessä myötävaikuttaa MCADE:n arvon nousuun keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Saavuttaako Metacade 0,5 dollaria vuoteen 2024 mennessä?

MCADE, Metacade-ekosysteemin alkuperäinen token, on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa. Tokenin hinta on 0,02 dollaria, ja yli 89 % tokeneista on jo myyty.

Katsaus pelitokenien myyntiin osoittaa, että MCADE:lla on valtava kysyntä, sillä Metacade on kerännyt tähän mennessä yli 16 miljoonaa dollaria.

Samoin kuin useissa web3-ekosysteemin projekteissa, kuten Solana (ennakkomyyntihinta 0,22 dollaria) ja Axie Infinity (ennakkomyyntihinta 0,1 dollaria), MCADE voi nähdä valtavan hinnannousun, kun ennakkomyyntivaihe on ohi ja token on saatavilla yhdessä tai useammassa suuressa kryptovaluuttapörssissä.

Lisääntynyt kysyntä yhdistettynä ennustettuun härkäsykliin saattaa johdattaa Metacaden nousun kohti 0,50 dollarin psykologista tasoa seuraavan vuoden aikana. MCADEn ralli riippuisi projektin aloitteista seuraavien kuukausien aikana ja laajemman kryptovaluuttamarkkinoiden yleisistä perusolosuhteista.

Mikä on Metacade?

Metacade on yhteisölähtöinen pelialusta, joka saa virtansa Ethereum-lohkoketjusta. Projektin tarkoituksena on mullistaa play-to-earn -ekosysteemi, jolloin käyttäjät voivat nauttia uusista web3-kokemuksista.

Tiimi kuvailee julkaisussaan Metacadea äärimmäisenä web3-alustana, joka on suunniteltu antamaan käyttäjille mahdollisuus pelata, muodostaa yhteyttä, rakentaa ja ansaita saumattomasti. Tiimi aikoo muuttaa Metacaden hajautetuksi autonomiseksi organisaatioksi (DAO) vuoteen 2024 mennessä, jolloin MCADE-haltijoille ja käyttäjille annetaan ekosysteemin hallintaoikeus. Tokenin haltijoilla ja käyttäjillä olisi keskeinen rooli ekosysteemin kasvussa hallintoäänestyksen kautta.

Miten Metacade toimii?

Metacadesta tekee mielenkiintoisen projektin se, että toisin kuin jotkin sen kilpailijat, Metacade ei ole pelkkä ansaitsemispeli. Metacade on pelialusta, joka sisältää laajan valikoiman arcade-tyylisiä pelejä ja pelaajia. P2E-turnausten ja -kilpailujen läsnäolo tekee Metacadesta mielenkiintoisen alustan, koska käyttäjillä on mahdollisuus ansaita MCADE-tokeneita näiden tapahtumien kautta.

Sen lisäksi, että pelaamalla Metacadea voi ansaita tuloja, joukkue on integroinut pelaajille muitakin tapoja ansaita rahaa. Pelaajat ja tokeneiden haltijat voivat panostaa MCADE-tokeninsa, jolloin he voivat ansaita enemmän rahaa osallistumalla ekosysteemin hallintaan.

Vaikka jotkut P2E-projektit keskittyvät vain pelaamiseen, Metacade pyrkii rakentamaan alustan, joka varmistaa, että käyttäjät nauttivat täydellisestä web3-kokemuksesta.

Onko kryptovaluutta hyvä pitkän aikavälin sijoitus?

Jotta voit määrittää, ovatko kryptovaluutat hyviä pitkän aikavälin sijoituksia, sinun on tarkasteltava alan suorituskykyä viimeisen vuosikymmenen aikana. Bitcoin nousi aiemmasta kaikkien aikojen ennätyksestään, 19 000 dollaria vuonna 2017, saavuttaen uuden 69 000 dollarin vuonna 2021.

Markkinoilla käy läpi härän ja karhun syklit. Karhusyklien aikana kryptovarojen hinnat laskevat 50 % tai enemmän. Ne kuitenkin toipuvat härkäsyklien aikana saavuttaakseen uudet kaikkien aikojen ennätykset.

Viimeisen vuosikymmenen aikana kryptovaluuttojen kehitys on ollut kaiken kaikkiaan positiivista. Toimiala nousi alle miljardin dollarin markkina-arvosta tällä hetkellä yli 1 biljoonaan dollariin.

Ovatko GameFi-tokenit hyvä pitkän aikavälin sijoitus?

GameFistä on tullut olennainen osa web3-ekosysteemiä, ja P2E-malli houkuttelee enemmän pelaajia alalle. AXS, Axie Infinity -ekosysteemin alkuperäinen token, on yksi laajimmin käytetyistä GameFi-tokeneista.

Sen hyödyllisyys on kasvanut valtavasti viime vuosien aikana ja tuottanut sijoittajille 8000 %:n sijoitetun pääoman tuoton (ROI). Tämä esimerkki osoittaa, kuinka paljon GameFi-tokenit voivat saavuttaa.

Kannattaako Metacade ostaa?

Metacade saattaa osoittautua erinomaiseksi sijoitukseksi sijoittajille joukkueen tarjoamien ominaisuuksien ja toimintojen runsauden ansiosta. Tutkimuksessaan tiimi sanoi rakentavansa laajaa GameFi-alustaa ja ottavansa käyttöön ainutlaatuisen tokenomiikan lähestymistavan.

MCADE:n ennakkomyynti on tällä hetkellä kuudennessa vaiheessa ja myydään nopeasti loppuun, mikä osoittaa, että tokenilla on kysyntää. MCADE:n suorituskyky keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä riippuisi Metacaden esimyyntivaiheen jälkeen toteuttamista innovaatioista ja laajemman kryptovaluuttamarkkinoiden perusedellytyksistä.

Kaiken kaikkiaan MCADE voi osoittautua arvokkaaksi sijoitukseksi Play2Earn-, Create2Earn- ja Work2Earn-ominaisuuksien ehdotetun julkaisun ja DAO-hallinnan ansiosta ensi vuoteen mennessä.