Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) haastoi Binancen, sen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon ja asiakasjohtaja Samuel Limin maanantaina oikeuteen. Komissio syytti suosittua kryptovaluuttavälittäjää siitä, että se tietoisesti tarjosi rekisteröimättömiä kryptojohdannaistuotteita Yhdysvalloissa, mikä on liittovaltion lain vastaista.

Tämä uusin kehitys on saanut Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen hinnat ennätyksellisiin tappioihin ilmoituksen jälkeen. Bitcoin putosi alle 27 000 dollarin, kun taas BNB menetti yli 5 % arvostaan tiistaina. Vaikka markkinat näyttävät elpyvän, viimeisimmät uutiset ovat saaneet sijoittajat varpailleen.

Huolimatta vallitsevasta markkinoiden epävarmuudesta, AltSignals-tokenin ennakkomyyntitapahtuma jatkuu ja projekti on myynyt yli 45 % allokaatiostaan. Koska suuri osa huomiosta keskittyy sektorin suuriin yrityksiin ja kolikoihin, sijoittajia rohkaistaan tarkastelemaan sellaisia pienempiä projekteja, kuten AltSignalsia, jotka tarjoavat käyttäjille todellista hyötyä ja arvoa.

CFTC haastaa Binancen ja Changpeng Zhaon oikeuteen

CFTC pitää hyödykkeinä omaisuutta, mukaan lukien Bitcoin, Ether, Tether ja muut stablecoinit kuten Binance USD (BUSD), ja on syyttänyt Binancea tarjoamasta näitä omaisuuseriä johdannaisina käyttäjilleen Yhdysvalloissa rekisteröitymättä futuuriproviisio-kauppiaana, nimettynä sopimus-markkinapaikkana tai swap-palveluna.

CFTC syytti kryptovaluuttapörssiä huonosta liiketoimintansa valvonnasta, KYC- tai rahanpesun vastaisen (AML) prosessin toteuttamatta jättämisestä ja käyttämällä huonoa kiertämisenesto-ohjelmaa.

Binancen oikeusjuttu jakaa asiantuntijat

Markkina-asiantuntijat uskovat, että Binancen oikeusjuttu voi vaikuttaa laajempiin kryptovaluuttamarkkinoihin ja pudottaa Bitcoinin 25 000 dollariin. Bitcoin on käynyt kauppaa 28 000 dollarin tason yläpuolella viime päivinä, mutta putosi tiistaina alle 27 000 dollarin Binance-uutisten jälkeen.

BTC on kuitenkin toipunut lamasta ja käy nyt jälleen 28 000 dollarin yläpuolella.

Noelle Acheson, suositun Crypto is Macro Now -uutiskirjeen kirjoittajan mukaan suurin huolenaihe on, mitä oikeusjuttu tekee lyhyellä aikavälillä markkinoiden likviditeetille. Hän huomautti, että jos markkinatakaajat vetäytyvät Binance-kaupankäynnistä nyt ja jos Binancen Yhdysvalloissa sijaitsevien kaupankäyntipisteiden on lopetettava toimintansa, likviditeetti vähenee laajemmilla markkinoilla.

Markkina-asiantuntijat odottavatkin Bitcoinin putoavan väliaikaisesti 25 000 dollarin tasolle Binancen roolin vuoksi kryptovaluuttamarkkinoilla. Muut asiantuntijat ovat kuitenkin eri mieltä ja ovat positiivisia kryptovaluuttojen näkymien suhteen. Esimerkiksi Invezz raportoi tiistaina, että Bitfinexin analyytikot uskovat, että olemme härkämarkkinoiden alkuvaiheessa.

Mitä tämä tarkoittaa AltSignalsille?

Vaikka oikeusjuttu on väliaikainen takaisku sektorille, sijoittajien mieliala ei näytä huonontuneen. Kryptomarkkinat ovat elpyneet FTX-pörssin romahtamisen jälkeen marraskuussa 2022.

Onneksi meneillään oleva Binance-saaga ei ehkä vaikuta AltSignalsiin. AltSignalsin ennakkomyyntivaihe etenee odotetusti, sillä se on myynyt jo 46 % allokoiduista tokeneistaan. Projekti on kerännyt yli 220 000 dollaria ja aikoo kerätä vielä 260 000 dollaria lisää ennen ennakkomyyntien päättymistä.

AltSignals voi olla hyvä tilaisuus sijoittajille

AltSignals on alusta, joka tarjoaa signaaleja kryptovaluutoille, Binance-futureille ja forexille. Alusta tarjoaa myös CFD:n ja perinteiset osakemarkkinasignaalit.

Binance-yhtiön ongelmien jälkeen treidaajat saattavatkin käydä kauppaa entistä huolellisemmin kryptovaluuttojen ja valuuttojen kanssa. Tämä voisi lisätä AltSignalsin palvelujen kysyntää.

AltSignalsin palveluiden kysynnän kasvu ja sen jälkeinen käyttö voisi olla erinomainen tilaisuus sijoittajille, sillä se voisi liittyä ASI-tokenin hinnan nousuun ennakkomyyntivaiheen jälkeen.

AltSignals on toiminut vuodesta 2017 lähtien ja palvelee edelleen kryptovaluutta- ja valuuttatreidaajia. Tiimi toteuttaa parhaillaan tekoälypinoa, joka on suunniteltu hyödyntämään koneoppimista, ennakoivaa mallintamista ja luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) pyrkimyksenä parantaa tarjottujen signaalien määrää ja tarkkuutta.

AltSignalsin ActualizeAI-alustan avulla treidaajat saisivat käyttöönsä täysin automatisoidun ja ympäri vuorokauden toimivan kaupankäyntivalmiuden, joka auttaa heitä lisäämään tarkkuutta, kaupankäynnin kirjauksia, määritellympää riskinhallintaa ja selkeämpiä yhtymäkohtia.

AltSignals on tähän mennessä myynyt yli 46 prosenttia ennakkomyynnissä olevista tokeneistaan ja aikoo kerätä vielä 260 000 dollaria lisää. Sijoittajilla on vielä mahdollisuus ostaa token edulliseen hintaan, ja hyötyä hankkeen ja sen ASI-tokenin lisääntyvästä hyväksymisestä tulevina kuukausina ja vuosina.

Jos haluat lisätietoja AltSignalsin ennakkomyynnistä, voit vierailla heidän verkkosivustollaan.