Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) emoyhtiö Yuga Labs on julkaissut Legends of the Maran, kokoelmapohjaisen 2D-strategiapelin P2E, samalla kun uuden Web3-yhteisökeskuksen Metacade-ennakkomyynti lähestyy loppuaan.

Uusi Yuga Labs 2D -strategiapeli antaa Otherdeed NFT:n haltijoille ja pelaajille mahdollisuuden lunastaa ilmaisia aluksia ja löytää niiden potentiaali. Legends Of Mara -peli jatkaa siitä, mihin Trip by Otherside Meta -peli jäi, ja antaa pelaajille mahdollisuuden oppia Kodasta, niiden alkuperästä ja alkuperäisestä suhteestaan Othersideen.

Uusi 2D-strategiapeli P2E lisää P2E-pelien määrää, jotka on tarkoitus koota Metacade-alustalla saman katon alle tarjotakseen GameFi-pelaajille paremman kokemuksen Web3-matkalleen.

Mikä Metacade on ja miksi ylimääräinen P2E-peli on hyvä asia

Metacaden tavoitteena on tulla äärimmäiseksi Web3-yhteisökeskukseksi, jossa pelaajat ja lohkoketju-harrastajat voivat kommunikoida ja tehdä yhteistyötä. Projekti luo hauskan ja dynaamisen virtuaalisen paikan hengailla samanmielisille ihmisille, jotka voivat nauttia kaikesta GameFi:hin liittyvästä ja kokea kaiken, mitä Web3-kulttuurilla on tarjota.

Yhteisökeskus keskittyy lohkoketju-peliekosysteemin kuumimpiin tarinoihin ja trendikkäisiin kehityksiin, mukaan lukien hiljattain julkaistut P2E-pelit, kuten Yuga Labsin Legends Of Mara. Pohjimmiltaan Metacade piristää Web3-markkinat rakentamalla yhden luukun alustan metaversumi-harrastajille verkostoitumiseen ja uransa rakentamiseen suuren potentiaalin tarjoavassa P2E-maailmassa.

Metacaden jäsenet ja alkuperäisen $MCADE-tokenin haltijat – jonka ennakkomyynti on muuten jo 90 % loppuunmyyty kirjoitushetkellä – voivat hyötyä mainostuloista, turnauksista, tapahtumista, palkintoarvonnoista, työpaikoista ja pay-to-play-pelihallista, pelien testauksesta ja GameFi launchpad-alustasta.

Mitä Metacaden ennakkomyynnin jälkeen on tiedossa?

Metacaden whitepaper-julkaisun mukaan vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle on suunniteltu useita asioita nykyisen ennakkomyynnin lisäksi. Yksi on Metacaden alkukehitys, joka on jo käynnissä ja erittäin pitkälle edennyt.

Toiset listautuvat useille maailman suosituimmille kryptovarojen hintaseurantasivustoille, kuten CoinMarketCap ja Coingecko, tai listautuvat kolmesta viiteen eri kryptovaluuttapörssiin. Metacaden virallisilla verkkosivuilla olevien tietojen mukaan MCADE-tokenin on tarkoitus listautua Uniswap-, MEXC Global- ja BitMart-kryptopörsseihin, kun ennakkomyynti on saatu päätökseen 31. maaliskuuta 2023.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppu lähestyy kovaa vauhtia ja katseet ovatkin nyt suunnattu vuoden 2023 toiselle neljännekselle suunniteltuihin tapahtumiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajien, jotka haluavat sijoittaa Metacadeen, tulee toimia nopeasti. Jos haluat tietää lisää ennakkomyynnistä, voit vierailla Metacaden verkkosivuilla.

Ja koska maaliskuu merkitsee ensimmäisen vuosineljänneksen loppua ja Metacaden ennakkomyynnin odotetaan päättyvän maaliskuun lopussa, MCADE:n listaamisen suuriin kryptopörsseihin odotetaan alkavan vuoden 2023 toisella neljänneksellä muiden vuosineljännekselle suunniteltujen asioiden ohella.

Tulevat Web3-pelit tekevät MCADE:sta hyvän sijoituksen

No, kryptovaluuttamarkkinat ovat melko epävakaat, joilla on monia riskejä. Päätös sijoittaa mihin tahansa hankkeeseen edellyttää sijoittajalta asianmukaista huolellisuutta varmistaakseen, että projekti on laillinen ja että sillä on kasvunäkymiä.

Metacade aikoo kuitenkin tuoda alustalleen mahdollisimman monta P2E-peliä helpottaakseen pelaajien ja kehittäjien elämää. Hankkeen on hyväksynyt johtava lohkoketju-tilintarkastusyritys Certik, mikä tarkoittaa, että se on läpinäkyvä. Tämä onkin vahva myyntivaltti varsinkin nyt, kun kryptosektorilla on nähty monia huijausprojekteja.

Lisäksi projekti on saanut paljon huomiota kryptoyhteisöltä ennakkomyynnin loppuunmyymisnopeutensa suhteen, mikä tarkoittaa, että sijoittajat luottavat projektiin ja uskovat sen olevan elinkelpoinen hanke. Sen lisäksi, että he käyttävät MCADE-tokenia saadakseen käyttöönsä erilaisia etuja Metacade-ekosysteemissä ja käyvät kauppaa sillä suurissa pörsseissä, kun se on listattu, MCADE-tokenin haltijat voivat myös osallistua Metadacen päätöksentekoprosessiin Metacade DAO:n kautta, joka on tarkoitus julkaista vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Lopuksi, MCADE-tokenien hinta on noussut tasaisesti ennakkomyynnin aikana, ja sen odotetaan tekevän valtavan harppauksen, kun se on listattu kryptovaluuttapörsseihin. Token onkin noussut Beta-ennakkovaiheen 0,008 dollarista aina 0,02 dollariin nykyisessä viimeisessä ennakkomyyntivaiheessa.