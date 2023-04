Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

AltSignalsin ennakkomyynti kasvaa jatkuvasti, kun tekoäly (AI) hallitsee sekä teknologia- että kryptoteollisuutta.

Uusin AI-tulokas on Metan “Segment Anything” AI-kuvantunnistustyökalu, jonka odotetaan lisäävän tekoälyn keskittymistä, mikä on myyntivaltti muille tekoälyä tukeville projekteille, kuten AltSignalsille.

Miksi “Segment Anything” AI on suuri tehostin AltSignalsille?

Kun Meta Platforms Inc:n (NASDAQ: META) metaversaaliset tavoitteet ovat sekasin, on se kääntynyt tekoälyn puoleen ohjatakseen seuraavaa kehitysvaihettaan. Tämä osoittaa ainoastaan, että tekoäly ohittaa nopeasti muita teknologioita, mukaan lukien metaversumin.

Vaikka uudet metaversumi-projektit ovat edelleen sensaatio pelaajien keskuudessa, näyttävät tekoälyhankkeet varastavan show’n, kun on kyse enemmistön sydänten valloittamisesta.

Vaikka Metan uusin projekti nimeltä Segment Anything Model keskittyy kuviin, se on silti loistava osoitus suurten teknologiayritysten lisääntyneestä kiinnostuksesta tekoälyä kohtaan. AltSignals hyötyy valtavasti AI-hypestä, koska se työskentelee tekoälyalgoritmin parissa, joka ottaa parhaiten suoriutuneen algoritmin, mukaan lukien AltAlgo-indikaattorin, ja käyttää sitä rakentaakseen sarjan tekoälytuotteita. Näistä yksi on ActualizeAI, joka toimii ASI kryptovaluutalla.

Segment Anything -työkalu auttaa käyttäjiä tunnistamaan tietyt kohteet kuvassa muutamalla napsautuksella. Vaikka projekti on vielä esittelytilassa, Meta sanoo, että Segment Anything voi jo ottaa valokuvan ja tunnistaa yksitellen kaikki kuvassa olevat pikselit, jotta yksi tai useampi kohde voidaan erottaa muusta kuvasta.

Mikä AltSignals on ja miksi siitä on tulossa niin suosittu?

AltSignals tarjoaa kaupankäynti-signaaleja ja algoritmeihin perustuvia teknisiä indikaattoreita. Se alkoi lähettämällä ilmaisia kryptokaupan signaaleja ennen kuin se laajeni Forexiin, CFD-sopimuksiin ja osakkeisiin.

Tällä hetkellä AltSignals tarjoaa asiakkailleen teknistä ja perustavanlaatuista markkina-analyysiä. Se tarjoaa myös valmennusistuntoja ja auttaa asiakkaita kaupankäynnissä. Alusta on käyttänyt teknistä indikaattoria nimeltä AltAlgo Indicator kaupankäyntisignaalien luomiseksi.

AltAlgo-indikaattori skannaa rahoitusmarkkinoita ja hälyttää AltSignalsin käyttäjille kaupankäynnin mahdollisuudesta. Indikaattori käyttää useita kaupankäyntistrategioita ja teknisiä indikaattoreita tarjotakseen ihanteelliset osto- ja myyntimahdollisuudet treidaajille.

AltSignals työskentelee myös tekoälyalgoritmin parissa. Algoritmi käyttää parhaiten suoriutuvaa algoritmia, mukaan lukien AltAlgo-indikaattoria, käyttäen sitä rakentaakseen sarjan tekoälytuotteita, joista yksi on ActualizeAI. Se toimii ASI-kryptovaluutalla, joka on Ethereum -pohjainen token. ASI-token on tällä hetkellä BETA-ennakkomyyntivaiheessa. Ennakkomyyntiin pääset osallistumaan tästä.

AltSignals on ollut toiminnassa vuodesta 2017, mutta sen suosio räjähti AI-projektin julkistamisen jälkeen.

Onko AltSignalsin ASI-token hyvä sijoitus?

AltSignalsin ennakkomyynti on jaettu viiteen vaiheeseen: BETA ja vaiheet 1., 2., 3. ja 4. Tällä hetkellä ennakkomyynti on BETA-vaiheessa ja sen hinta on 0,012 dollaria. Hinnan odotetaan nousevan jokaisessa vaiheessa, mikä onkin hyvä tilaisuus varhaiselle sijoittajalle.

ASI oli arvoltaan 0,015 dollaria vaiheessa 1., 0,01875 dollaria vaiheessa 2., 0,021 dollaria vaiheessa 3. ja 0,02274 dollaria vaiheessa 4. Kun ennakkomyynti lähestyy viimeistä vaihetta, ASI-hinta on noussut 89,5 %.

AltSignalsin ennakkomyynnin päätyttyä ASI:n hinnan odotetaan nousevan tekoälyn kasvavan suosion ja kryptopörssien listauksen myötä. AltSignalsin tiedotteen mukaan ASI-tokenin odotetaan listautuvan CoinGeckoon, CoinMarketCapiin ja Uniswapiin vuoden 2023 toisella neljänneksellä.