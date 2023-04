Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Sanansa mukaisesti Metacade listaa MCADE-tokeninsa Uniswapiin tänään onnistuneen ennakkomyyntikierroksen jälkeen. Ennakkomyynti myytiin loppuun viimeisen vaiheen aikana, ja tuotti vaikuttavat 16,4 miljoonaa dollaria.

Listautuminen täyttää kaikki ne virstanpylväät, joita Metacade oli korostanut vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä whitepaper-julkaisussaan, joka tasoittaa tietä kumppanuuksille ja itsenäisen hajautetun organisaation (DAO) mallin kehittämiselle. Se myös vahvistaa sijoittajille, että projektin takana oleva tiimi on tosissaan toteuttamassa kaikkea sitä, mitä se on todennut whitepaper-julkaisussaan, mikä todistaa entisestään projektin aitouden.

MCADE-tokenin listaushinta

MCADE-token listataan Uniswapissa hintaan 0,022 dollaria, mikä on 10 % korkeampi kuin sen lopullinen hinta ennakkomyynnissä. Tämä on silmiinpistävä ehdotus niille, jotka jäivät ennakkomyynnistä pois ja harkitsevat edelleen tokenin ostamista.

Tokenin odotetaan julkaistavan Uniswapissa klo 19.00 GMT. Mielenkiintoista on, että Metacaden steikkaaminen eli panostaminen avautuu heti sen jälkeen, kun token on listattu Uniswapissa 40 % AAR:lla.

Token-listauksen odotetaan nostavan hintaa. Metacaden toimitusjohtaja, Rusell Bennet, ilmoittikin aikaisemmassa lehdistötiedotteessa Metacaden yhteistyöstä Metastudion kanssa:

”Olin iloinen nähdessäni viimeisen vaiheen token-ennakkomyynnin loppuunmyydyn; se vain vahvistaa uskoani Metacade-projektiin. Ajamme nyt eteenpäin kehitystyön ja uusien kumppanuuksien kanssa, ja odotan innolla, että pääsen seuraamaan tokenin hintaa vaihdossa huhti- ja toukokuussa.”

Uniswapin lisäksi MCADE listautuu myös useisiin muihin keskitettyihin kryptovaluuttapörsseihin (CEX). Token listataan Bitmartissa 16. huhtikuuta päättyvällä viikolla ja MEXC:llä 30. huhtikuuta päättyvällä viikolla.

Mikä Metacade on ja miksi siitä on tullut GameFissä niinkin suuri sensaatio?

Metacade on äskettäin lanseerattu GameFi-alusta, joka toimii online-tapaamispaikkana pelaajille ja sijoittajille. Alustan tavoitteena on tulla pelaajille ja pelinkehittäjille keskitetty toimija, ja sen ekosysteemiä ruokkii MCADE-token, jonka ennakkomyynti on juuri päättynyt.

MCADE-token toimii Ethereum-verkossa, ja sen haltijat voivat olla yhteydessä Metacade-ekosysteemiin useilla tavoilla, mukaan lukien osallistumalla erilaisiin promootioihin edistääkseen tuotteen kasvua ja käyttöönottoa.

Projektista on tullut sensaatio GameFi-tilassa, koska ennakkomyynti myytiin loppuun. Sen lisäksi, että Metacade tuo parhaat Play-to-Earn (P2E) -pelit saman katon alle, Metacade aikoo myös tukea tulevia blockchain-peliprojekteja Metagrants-ohjelmallaan, joka auttaa pelinkehittäjiä, jotka haluavat rakentaa projektinsa alustan rahoituslähteelle.

Pelien kehittäjät lähettävät ehdotuksensa Metacade-yhteisölle, joka sitten äänestää ja suosituimmat ehdotukset menevät rahoituskierrokselle. Rahoituskierroksella sijoittajat saavat mahdollisuuden nostaa rahaa.

Metacaden päätavoitteena on muuttaa metaversumi-peliteollisuuden kasvot, kuten sen tiedotteessa on kuvattu. Projekti on jo Certikin hyväksymä, mikä tarkoittaa, että se on läpinäkyvä, mikä on erittäin vahva myyntivaltti, jolla on suuri kysyntä useiden suurten kryptoalaan liittyvien romahdusten jälkeen. Voit vierailla Metacaden verkkosivustolla täällä löytääksesi lisää.

MCADE-hintaennuste listauksen jälkeen

MCADE-tokenin hinta on noussut tasaisesti ennakkomyynnissä. Hinta nousi 0,008 dollarista Beta-ennakkovaiheessa 0,02 dollariin nykyisessä lopullisessa ennakkomyyntivaiheessa, mikä edustaa 150 prosentin nousua. Lisäksi hinta nousi 10 % ennen listaamista Uniswapissa.

Tokenin asettaman trendin mukaan on todennäköistä, että se putoaa jälleen nollaan ennen vuoden 2023 toisen neljänneksen loppua, varsinkin sen jälkeen, kun se on listattu kolmeen eri kryptopörssiin, joita ovat Uniswap, BitMart ja MEXC.