Metacade koki juuri ensimmäisen merkittävän presale-menestyksen, kun se listautui johtavaan hajautettuun Uniswap-vaihtoalustaan. Tiedossa on myös listautuminen Bitmartiin ja MEXC Globaliin, joten kiinnostus yhtä GameFin jännittävimmistä projekteista on saavuttamassa uusia tasoja.

MCADE:n hinnan tulevaisuudennäkymät viittaavat siihen, että projekti tarjoaa houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden erityisesti sijoittajille, jotka ovat saattaneet jäädä paitsi tokenin loppuunmyynnistä.

Jos aiot ostaa MCADE:n tänään, tokenilla käydään kauppaa Uniswapissa (V3).

Miksi Metacade voi olla loistava sijoitusmahdollisuus

Kryptovaluutoihin sijoittaminen on nousussa, sillä yhä useampi pitää kyseistä omaisuusluokkaa entistäkin houkuttelevampana. Sijoittajia ajatellen mahdollisuus on aina olemassa, ja asianmukainen huolellisuus on yksi ohjaavista periaatteista.

Metacade tarjoaa tämän mahdollisuuden, kun GameFi-alan suurin projekti vuonna 2023 käynnistyi näyttävässä ennakkomyynnissä, joka myytiin loppuun 4. huhtikuuta. Innostus jännittävästä play-to-earn (P2E) -projektista keräsi ennakkomyynnissä 16,4 miljoonaa dollaria.

MCADE:n kasvun ja käyttöönoton ennustetaan kasvavan nopeasti, kun tokenin haltijoita kannustetaan osallistumaan alustaan useiden jännittävien aloitteiden kautta. Pelialasta kiinnostuneet sijoittajat voivatkin siksi lisätä MCADE:n portfolioonsa osana pitkän aikavälin sijoitus-strategiaansa.

Mikä Metacade on ja mitä se tarjoaa?

Metacade on uusi GameFi-projekti, jonka tarkoituksena on mullistaa play-to-earn (P2E) -peliteollisuus maailman suurimman arcade-ekosysteemin kautta. Tämän projektin keskiössä on tarve tarjota monipuolinen kokemus kaikille peliekosysteemissä tuomalla yhteisölle kryptovaluutan ja Web3:n parhaat puolet dynaamisen virtuaalisen hengailun kautta.

Pelaajat, kehittäjät ja krypto-harrastajat voivat kaikki hyötyä Metacadesta, tarjoten tai pelaten pelejä ja ansaiten palkintoja.

Metacaden whitepaper-julkaisu havainnollistaa kyseisen hankkeen valtavaa vaikutusta koko pelimaailmaan, ja sen odotettu ulottuvuus vertautuu The Sandboxin ja Axie Infinityn kaltaisiin hankkeisiin.

Kuten yllä korostettiin, arcade tarjoaa play-to-earn (P2E) -pelejä, joissa palkinnot maksetaan MCADE:na. Etenemissuunnitelma sisältää myös work-to-earn (W2E) ja compete-to-earn (C2E) -ohjelmia sekä suuria turnauksia ja tapahtumia, joissa yhteisölle on tarjolla valtavat palkintopotit.

Alkuperäisen MCADE-tokenin haltijat voivat myös osallistua muihin ekosysteemin aktiviteetteihin ansaitakseen palkintoja. Token antaa myös yhteisölle mahdollisuuden osallistua hallintoon, ja äänestäminen auttaa toteuttamaan ratkaisevan tärkeän rahaston ohjelmaa nimeltä Metagrants.

Metacaden vaihtoihin listautumiset ja kumppanuudet

Uniswapissa listaamisen lisäksi MCADE julkaistaan sekä Bitmartissa että MEXC:ssä seuraavien viikkojen aikana. Metacaden etenemissuunnitelman mukaan tarkoituksena on listautua 3-5 parhaimman kryptovaihtojen joukkoon. Tärkeimmät päivämäärät ovat:

16. huhtikuuta loppuva viikko – MCADE listautuu Bitmartiin



30. huhtikuuta loppuva viikko – MCADE listautuu MEXC:iin

Useat johtavat teollisuuden ja valtavirran yritykset suunnittelevat myös kumppanuuksia Metacaden kanssa, joka on P2E-peliyhteisön uusi suosituin kohde.

Todellakin, Metacade on jo ilmoittanut yhdestä näistä kumppanuuksista, ja tiimi on solminut yhteistyön peliyhtiö Metastudion kanssa. Invezzin 6. huhtikuuta antaman ilmoituksen mukaan Metastudio on Web3-keskeinen pelialusta, joka toimittaa parhaita mobiilipelejä Metacadeen.

Kannattaako MCADE ostaa tänään?

Metacaden hinta Uniswap-listauksessa oli 0,022 dollaria, ja tokenin arvo nousi 0,008 dollarista ensimmäisen ennakkomyyntivaiheen aikana. Tämä tarkoittaa 175 prosentin hinnannousua niille, jotka sijoittivat MCADE:en aikaisessa vaiheessa. MCADE:n hinnan odotetaan jatkavan nousuaan, varsinkin kun otetaan huomioon se tosiasia, että Metacade on kiistatta GameFi-sektorin suurin ja innovatiivisin projekti.

Kuten CoinMarketCapista voidaan nähdä, reaaliaikaiset DEX-ketjun tiedot osoittavat Metacaden hinnasta, että 1,7 miljoonaa dollaria on vaihdettu viimeisen 24 tunnin aikana. MCADE/USDT-pari on myös pysynyt hyvin pystyssä listautumisen jälkeen, sillä 24 tunnin suorituskyky nosti tokenin 30 % verran kyseisen päivän aikana. Huomionarvoista on myös se, että hintojen laskua ei ole tapahtunut, mikä viittaa siihen, että ostopaineet voivat saada MCADE:n tavoittelemaan uusia huippuja lähipäivinä.

Ennakkomyynnin menestys viittaa siihen, että sekä sijoittajayhteisö että peliyhteisö tietää, kun he alkavat hyödyntää huippuominaisuuksia ja erilaisia kannustinohjelmia. Näin ollen MCADE:n hyödyllisyyttä koko ekosysteemissä ei voi epäillä, ja hinta seuraa todennäköisesti perässä.

Sen lisäksi, että sijoittajat voivat pitää tokenia pitkän aikavälin sijoituksena, he voivat ostaa MCADE:n jo tänään ja hyödyntää muita ansaintamahdollisuuksia, muun muassa panostuksessa tulevien palkkioiden kautta. Esimerkiksi MCADE:n panostus on Uniswap-listautumisen jälkeen toiminnassa, tarjoten 40 prosentin keskimääräisen vuotuisen tuoton (AAR).