AltSignalsin hinta vihjaa toistaiseksi suuresta kiinnostuksesta tekoälykolikoita kohtaan, sillä kaupankäyntisignaalit -projektin tuleva julkaisu tekoälyyn perustuva algoritmi ohjaa sen alkuperäisen tokenin ennakkomyyntiä.

Todellakin, Bitcoinin hinta ylitti vastustuksen ja nousi yli 30 000 dollariin maanantaina. Kolikko rikkoi rikkoi vastuksen ensimmäistä kertaa 10 kuukauteen, ja kryptomarkkinat käyvät kuhisten.

Yksi kolikoista, jotka ovat tänään nousussa BTC:n läpimurron keskellä, on Render Token (RNDR). Toisaalla kryptomarkkinoilla AltSignalsin ennakkomyynti on täydessä vauhdissa tekoälyn tulevaisuutta koskevan hypen vuoksi.

Seuraavassa tarkastelemme AltSignalsin hintaennustetta. Samassa lomassa Renderin hinta on noussut suurten krypto- ja tekoälyteollisuuteen keskittyneiden kolikkoihin kohdistuneiden voittojen keskellä.

AltSignalsin hintaennuste Renderin noustessa 20 %

Vaikka lyhyen aikavälin näkemys viittaa siihen, että krypto ei ole vielä täysin poistunut karhumarkkinoilta, vuonna 2023 näyttää vuoden 2022 karhumaiset kiukuttelut olevan jo takanapäin. Tämä näkyy kaikkien tärkeimpien kolikoiden, kuten Bitcoinin, joka on noussut 96 % vuositasolla, valtavina voittoina.

Render Tokenin hinta on myös noussut lähes 20 % viimeisen 24 tunnin aikana ja 60 % viimeisen kuukauden aikana. CoinGeckon tietojen mukaan RNDR:n hinta on tällä hetkellä 82 % alemmalla sen kaikkien aikojen korkeimmasta arvostaan (8,78 dollaria), joka saavutettiin marraskuussa 2021. Tokenin arvo on kuitenkin noussut huikeat 4 120 % sen jälkeen, kun se oli alimmillaan 0,036 dollarissa heinäkuussa 2020.

Renderin alkuperäinen kolikkotarjonta päättyi 12. lokakuuta 2017, jolloin RNDR:iä myytiin 0,25 dollarilla per token myynnin aikana.

AltSignalsia tarkasteltaessa sen tämänhetkinen ennakkomyyntihinta on 0,015 dollaria, nousten 0,02274 dollariin ennakkomyynnin viimeisessä vaihessa. Alkuperäisestä 0,012 dollarin ennakkohinnasta ASI-tokenin arvo on noussut lähes 90 %. Kun projektin tekoälyllä toimiva alusta käynnistyy, hinnannousu saattaa nostaa sen Renderin ja muiden suosituimpien tekoälyprojektien tasolle.

Projektin uusi tokenomiikka-malli, mukaan lukien palkkiomahdollisuuksien vapauttaminen ASI:n avulla, auttaa myös ASI:n hintanäkymiä.

Mikä on Render (RNDR) ja mitä se tarjoaa?

Renderin RNDR-token on Ethereum-pohjainen aputoken, jota lisälaskentatehoa etsivät kehittäjät käyttävät maksaakseen palveluntarjoajille, jotka jakavat sitä Render Networkin vertaisverkkopohjaisen järjestelmän kautta.

Ne, joilla on GPU-tehoa, saavat RNDR-tokeneita, kun taas kehittäjät voivat hyödyntää ylimääräistä laskentatehoa animaatioiden, 3D-ympäristöjen ja objektien renderöintiin ja suoratoistoon.

Tekoälyn noususuhdanteen myötä, erikoistuneiden tietokoneiden puute, joiden kanssa tekoälykehittäjät voivat työskennellä, on kiinnittänyt huomiota Renderiin. Kun yhä useammat projektit pyrkivät ottamaan käyttöön omia tekoälypohjaisia ohjelmistoja, lohkoketjupohjaisen P2P-renderöintiverkon hyödyntäminen on muodostumassa entistä houkuttelevammaksi. Tämä on erityisen mielenkiintoista Renderille huolimatta Microsoftin, Googlen ja Amazon Web Servicesin (AWS) kaltaisten teknologiajättien hallitsevasta asemasta.

Renderin perustaja ja toimitusjohtaja, Jules Urbach, viittasi äskettäin raportoituun palvelinpulaan tekoälykehittäjien palveluksessa ja twiittasi, että “RNDR:llä on valtava määrä korkeatiheyksistä GPU-tehoa tekoälypäätelmien tehostamiseksi.”

Mikä on AltSignals?

AltSignals on projekti, joka on saanut vetoa vuodesta 2017 lähtien. Sen kasvava käyttäjäyhteisö hyödyntää sen kaupankäyntisignaaleja useissa omaisuuskaupoissa. Näitä ovat muun muassa osakkeet, kryptovaluutat, CFD:t, Binance-futuurit ja forex.

Alustan AltAlgo-järjestelmä hyödyntää tällä hetkellä konetekniikkaa markkinoiden skannaamiseen, jonka kautta treidaajat saavat signaalihälytyksiä mahdollisista hintatoimista. Tekniikka auttaa seulomaan useita kaupankäyntistrategioita ja -indikaattoreita ja muodostamaan optimaalisen osto- tai myyntiskenaarion.

Nyt AltSignalsin tiimi on integroinut tekoälyn teknologiaansa osuvasti nimetyn ActualizeAI:n kautta.

Miten ActualizeAI muuttaa treidaamista?

ActualizeAI-pino, joka julkaistaan pian alkuperäisellä ASI-tokenilla, sisältää koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn tarjotakseen ennakoivan mallin signaaleilleen. Kuten arvata saattaa, tämän integraation tuloksen odotetaan olevan erittäin tarkkoja signaalitasoja treidaajille.

AltSignals kertoo verkkosivustollaan, että ActualizeAI hyödynsi tekoälyä ennustaakseen eri omaisuuserien hintakehitystä erittäin suurella tarkkuudella. Koska treidaajat hyötyvät mahdollisista tulopisteistä saatavista signaaleista, on todennäköistä, että ASI:n kysyntä yhteisössä kasvaa räjähdysmäisesti. Tämä puolestaan saa yhä useammat ihmiset etsimään mahdollisuuksia ostaa kryptovaluuttoja, mikä lisää omaisuusluokan käyttöönottoa.

Sijoittajat voivat saada lisätietoa hankkeesta vierailemalla AltSignalsin ennakkomyyntisivulla.

Mitä hyötyä ASI:n omistamisesta on?

ASI antaa treidaajille pääsyn ActualizeAI-ominaisuuteen, ja token-haltijoilla on pääsy täysin automatisoituun tekoälyllä toimivaan algoritmiin ympäri vuorokauden. ASI:lla on kiinteä 500 miljoonan tokenin tarjonta, joista 58 % on saatavilla ennakkomyyntitapahtuman aikana.

Saavuttaako AltSignals yhden dollarin tason vuoteen 2025 mennessä?

AltSignalsin ASI-tokenin ennakkomyynti päättyy pian, ja kun ActualizeAI-verkko käynnistyy, sen alkuperäisen tokenin hinta voi nousta kohonneen kysynnän keskellä – varsinkin kun treidaajat pyrkivät maksimoimaan voittonsa käyttämällä ratkaisevia signaaleja.

Lukuun ottamatta ASI:lle odotettavissa olevaa kokonaiskysyntää siinä vaiheessa kun ActualizeAI tulee käyttöön, keskeinen tokenomiikkaominaisuus, joka auttaa tokenien pitkän aikavälin hintanäkymiä, on tokenien polttomekanismi. Yksinkertaisesti tokenien polttaminen mahdollistaa ASI:n pysyvän poistamisen liikkeestä. Kauden tapahtumat vaikuttavat hintaan kysyntä vastaan tarjonta -periaatteella.

Jos AltSignalsin etenemissuunnitelma kulkee korostetulla liikeradallaan ja laajemmat kryptomarkkinat astuvat uuteen härkäsykliin, sijoittajat voivatkin odottaa ASI:n hinnan ylittävän 0,5 dollarin tason vuonna 2024. Tästä eteenpäin nousu yhteen dollariin on todennäköisesti keskipitkä tavoite, ja siihen voi sisältyä mahdollisia hintojen avautumisen tuomia voittoja vuonna 2025.

Kannattaako AltSignals ostaa tänään?

Kuten markkinaasiantuntijat ovat havainneet, tekniset näkymät sekä keskeisten perustekijöiden näkymät viittaavat siihen, että Bitcoinin murtautuminen korkeammalle nykyisestä hintatasosta voi katalysoida uutta vauhtia suosituimmille altcoineille.

Sijoittajille tällainen markkinaskenaario tarjoaa myös mahdollisuuden täydentää salkkuaan uusien huippuprojektien kautta. Yksi näistä projekteista tänään on AltSignals.

Aiemmissa markkinasykleissä uudet trendit, kuten metaversumi ja play-to-earn, näkivät alaa määrittävät projektit, kuten The Sandbox ja Axie Infinity. AltSignalsilla on vahva kokemus tekoälystä ja toimiva tuote, joka jo houkuttelee mukaansa kaikenlaisia treidaajia. AltSignals näyttääkin valmistautuneen suuriin tuloksiin, kuten tapahtui vuonna 2021 SAND:lle ja AXS:lle.

Nyt kun Bitcoinin nousu 30 000 dollarin yläpuolelle saattaa merkitä uuden rahan tuloa kryptoalalle, yksi varteenotettava hanke voisi olla juuri AltSignals.

Vieraile AltSignalsin verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja, jos haluat ostaa ASI:a.