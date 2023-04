Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

AltSignals (ASI) on ollut muotisana viime aikoina. Treidaajille se on kuitenkin yksi niistä tokeneista, jotka astuvat sektorille jo sen syntyhetkillä – algoritmisessa kaupankäynnissä. $ASI on alkuperäinen token, joka toimii AltSignalin tekoälyalustalla treidaajia varten.

$ASI on vasta sen ensimmäisessä ennakkomyyntivaiheessa, ja yli 48 % tokeneista on myyty jo loppuun. Ennakkomyynti on kerännyt yli 527 000 dollaria, mikä tekee siitä varhaisen menestyksen. Voit liittyä ennakkomyyntiin tästä hyödyntääksesi sen ennakkoedut.

Mikä on AltSignals ja $ASI?

AltSignals on treidaajilta toisille teidaajille rakentama alusta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva alusta on ollut olemassa jo vuodesta 2017 lähtien, ja siitä on tullut suosittu osakkeiden, forexin ja krypton turvallisten kaupankäyntisignaaliensa vuoksi. Trustpilotissa AltSignalsilla on 4,8 tähden luokitus (maksimi 5 tähteä), ja se on saanut yli 503 arvostelua. Yli 1 500 käyttäjää on tilannut sen VIP-kaupankäyntipalvelun. Lisäksi AltSignalsilla on yli 50 000 Telegram-jäsentä, joten se on yksi suosituimmista sosiaalisessa mediassa.

Palvelujensa suuren kysynnän jälkeen AltSignals lanseeraa tekoälyllä toimivan alustan nimeltä ActualizeAI. Tekoälyalustan odotetaan parantavan tuotettujen signaalien laatua ja laajentavan kattamien rahoitusvälineiden soveltamisalaa.

Antaakseen ActualizeAI-jäsenille enemmän vapautta ja ansaitamahdollisuuksia AltSignals-tiimi julkaisee $ASI-tokenin. Se toimii AI-alustan tehona ja on jäsenyyden yksikkö. $ASI antaa haltijoille myös yksinoikeuden alustaprojekteihin ja aloitteisiin, mukaan lukien palkintoarvontoja.

AI-kaupankäyntisignaalien tulevaisuus ja ActualizeAI:n asema

Algoritminen kaupankäynti on muodostumassa entistä suositummaksi päivä päivältä, kun sijoittajat tavoittelevat etumatkaa rahoitusmarkkinoilla ja pyrkivät voittamaan mahdolliset riskin luomat haitat. Greenwich Associatesin Pohjois-Amerikan johtaviin kaupankäynnin harjoittajiin keskittyvässä tutkimuksessa havaittiin kasvava kiinnostus tekoälyyn kaupankäynnin toteuttamisessa. Johtajat mainitsivat likviditeetin etsimisen ja lipsumisen minimoimisen tärkeimpinä syinä tekoälyn käyttöön.

Kaupankäynnin näkökulmasta tekoälyn ennakoivien signaalien käyttö parantaa suorituskykyä ja auttaa välttämään haitallisia valintoja. Sinänsä tähän sektoriin sijoittaminen on arvokas yritys, joka luo win-win-tilanteita palveluntarjoajille ja heidän asiakkailleen.

ActualizeAI lupaa mullistaa AltSignalsin ja tarjota parannetun signaalipalvelun tällä hetkellä käytetystä AltAlgo™:sta. Se ei ainoastaan lisää voittoprosenttia ja lisää asiakastyytyväisyyttä, vaan se myös antaa yhteisölle äänen oman tokenin omistamisen kautta. Nämä ovat joitain mittareita, jotka kertovat, että tästä voimuodostua suosittu token, joka tekee varmasti tuloaan kryptoalalla vuonna 2023.

AltSignalsin hintaennuste vuonna 2023

Yhden ASI-tokenin arvo on nyt 0,015 dollaria. Hinnan odotetaan olevan 0,02274 dollaria ennakkomyynnin viimeisessä vaiheessa. Analyytikot ennustavat 0,40 dollarin hintaa vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin token onkin listattu jo suurimpiin vaihtoihin. Tämä tarkoittaa lähes 2 000 prosentin hinnannousua lopullisesta ennakkohinnasta. Tällainen ennuste ei ole lainkaan epärealistinen, koska vastalanseeratut ja listatut tokenit ovat aiemmin nousseet jopa 4 000 % verran.

Siitä huolimatta 1 000 prosentin vakavarainen hinnankorotus on realistisempi vuodelle, kun token kerää likviditeettiä ja lisää sijoittajia liittyy sen kauppayhteisöön. Ennusteemme mukaan 0,25 dollarin hinta on todennäköinen keskipitkällä aikavälillä.

Kannattaako AltSignals ostaa?

Hyvin harva hanke on onnistunut houkuttelemaan yhtä vahvan ennakkomyynnin kuin AltSignals. Tämä on ensimmäinen osoitus siitä, että kyseessä on hanke, jolla on vahva kysyntä ja joka todennäköisesti kasvaa. Edellä esitetyn perusteella AltSignals on monestakin syystä sijoittamisen arvoinen.

$ASI voisi olla arvokas kolikko, koska se antaa voimaa jo olemassa olevalle treidaajayhteisölle. Ennalta olemassa oleva tuki mahdollistaa $ASI:n sujuvan kasvun, kun se listautuu vaihtoihin.

Sitä paitsi $ASI on enemmän kuin pelkkä token, jota voi vain ostaa ja pitää hallussaan. Se antaa pääsyn korkealaatuisiin kaupankäyntisignaaleihin, jotka tuottavat rahaa treidaajille. Näin ollen spekulatiivisen roolin lisäksi tokenia voivat käyttää myös uudet ja aloittelevat treidaajat, jotka etsivät osuutta kaupankäynnin voitoista.

Lisäksi ASI on uudenlainen token. Se pyörittää palvelua, jota ei ole koskaan aiemmin tuotu lohkoketjuun. Rajallinen kilpailu ja ensitoimijana olemisen tuoma etu mahdollistavat sen, että $ASI:sta voi tulla huippuluokan arvokas kolikko.