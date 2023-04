Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Onnistuneen ennakkomyynnin jälkeen Metacade (MCADE) on nyt listattu hajautetussa Uniswap-pörssissä. Pelialusta keräsi yli 16 miljoonaa dollaria äskettäin päättyneen ennakkomyynnin aikana, mikä osoitti sijoittajien kiinnostusta gamefi-ekosysteemiin.

Listautuminen Uniswapiin oli ensimmäinen ja tapahtui 6. huhtikuuta. Uusia listauksia, myös keskitetyissä pörsseissä, odotetaan lisää tässä kuussa. Huhtikuun 16. päivänä suositun kryptopörssi Bitmartin käyttäjät saavat pääsyn MCADE:een. 30. huhtikuuta päättyvällä viikolla token listataan MEXC-vaihtoon. Lisää listauksia seuraa vuoden aikana, mikä avaa sijoittajille mahdollisuuden päästä käsiksi tokeniin ja siten nostaa sen hintaa korkeammalle.

Web 3.0 -pelit syrjäyttävät perinteisen pelaamisen, 68,9 % CAGR

Lohkoketju-peleistä on tulossa suosittuja niiden helppokäyttöisyyden ja pelaajien erilaisten voittotapojen ansiosta. Viimeisimpien raporttien mukaan tämän alan liikevaihto saavuttaa 1 020 miljardia dollaria vuoteen 2032 mennessä, mikä tarkoittaa 68,9 prosentin kasvua. Lohkoketju-pelaamisen arvoksi arvioitiin vain 5,41 miljardia dollaria vuonna 2022.

Helppokäyttöisyyden ja saatavien tulojen lisäksi asiantuntijat sanovat, että reaaliaikaiset omistusmahdollisuudet tekevät lohkoketju-pohjaisista peleistä suosittuja. Erilaiset omistusmuodot, kuten NFT- ja GameFi-pohjaiset tokenit, saavat pelaajat nauttimaan ainutlaatuisista eduista, joita perinteisestä pelisegmentistä puuttuu.

Asiantuntijat uskovat, että lohkoketjupohjainen pelaaminen syrjäyttää perinteiset vastineensa viimeaikaisten pelitrendien ja ennustetun kasvun myötä. Muutoksen väistämättömyyden ovat osoittaneet kasvavat investoinnit ja uusien pelialustojen liittyminen alalle. Sellaisenaan arcade-projektit voivat olla arvokkaita sijoituksia pelialan tulevaisuutta pohtiville henkilöille.

Metacade, projekti, jolla on ainutlaatuinen arvolupaus

Pelialan mahdollisuus on kiistaton. Alustat, kuten Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox ja vastaavat, ovat nousseet näkyvyyteen Web 3.0:n laadukkaan tarjonnan ansiosta. Metacade ei ole pelkkä tulokas tällä sektorilla. Se tarjoaa ainutlaatuista lisäarvoa, mikä selittää sen miksi sijoittajien kysyntä on ollut korkea.

Metacade on arcade-tyylinen Web 3.0 -pelialusta. Toisin kuin muut, Metacade tarjoaa monipuolisia ja jännittäviä tapoja ansaita. Sijoittajat voivat panostaa alkuperäiseen MCADE-tokeniin, osallistua palkintoarvontoihin ja ansaita pelin sisäisillä kilpailuilla Compete2Earnin kautta. Create2Earn on toinen aloite, joka palkitsee käyttäjiä osallistumisesta yhteisökeskukseen, mukaan lukien peliarvostelujen luominen ja vertaisviestien tekeminen. Myös Work2Earn-mahdollisuuksia on alustalle julkaistujen keikkatöiden kautta.

Toisin sanoen Metacade tarjoaa enemmän kuin pelikokemuksen ja suojaa edeltäjiään. Se on myös yhteisövetoinen, ja tulevaisuudessa se hakee DAO-tyyppistä rakennetta, joka antaa käyttäjilleen suuremman roolin hallinnossa.

Lohkoketju-pelaamisen ennustettu kasvu tekee Metacadesta menestyksen parhaan haastajan. Alustalla on tosielämän käyttötarkoituksia ja olemassa jo olemassa oleva peliharrastajien, sijoittajien ja kumppaneiden yhteisö. Tämä tekee Metacadesta alustan, jota voi seurata seuraavan vuosikymmenen ajan, kun Web 3.0 -pelaaminen kiihtyy.

Kannattaako Metacade ostaa nyt?

Metacade on juuri päättänyt ennakkomyyntinsä ja sillä on ensimmäinen listaus Uniswap DEX -palvelussa. Sellaisenaan sen saatavuutta kaupankäyntiin on rajoitettu jollain tavalla. Se tarkoittaa, että MCADE:n mahdollisuudet tuntuvat vasta, kun se listautuu suuriin vaihtoihin. Alkuperäiset suunnitelmat ovat listata MCADE jopa viiteen huippuvaihtoon.

Historiaa seuraten vastikään lanseeratut tokenit saavuttavat uusia tasoja, kun ne on listattu suurissa vaihdoissa. Tällöin ne tulevat monien sijoittajien saataville ja keräävät vahvaa likviditeettiä. Sellaisenaan MCADE voisi olla hinnaltaan nyt houkutteleva, kun se on saatavana vain yhdessä vaihdossa, Uniswapissa. Samaan aikaan pelialan kasvun myötä MCADE voi muuttua 100-kertaiseksi sijoitukseksi seuraavien parin vuoden aikana.

Varovainen ennusteemme on, että tokenin arvo voi nousta 10-kertaiseksi vuoteen 2024 mennessä, kun se listataan muutamassa pörssissä. Metacadeen sijoittaminen mahdollistaa myös osallistumisen jännittävälle arcade-alustalle, jossa on useita ansaintamahdollisuuksia.