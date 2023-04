Benson on Invezzin uutistoimittaja, joka käsittelee uutisia, haastatteluja ja markkina-analyysejä. Hän teki ensimmäisen sijoituksensa osakkeisiin vuonna 2008 ja on… lue lisää

AltSignals pyrkii mullistamaan kryptokaupan alan, ja sen ASI-tokenien ennakkomyynnin varhainen menestys osoittaa, kuinka paljon kiinnostusta projekti herättää sijoittajien keskuudessa.

ASI-token on ennakkomyynnin toisessa vaiheessa, johon sijoittajat voivat liittyä täällä.

Ei olisi yllätys, jos AltSignalsin token myytäisiin nopeasti loppuun, varsinkin kryptovaluuttamarkkinoiden vilinässä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti äänesti mahdollisesti alaa määrittävän kryptolain – Markets in Crypto Actin, MiCA:n puolesta.

Maailman ensimmäisenä suurena kryptolakina MiCA lupaa tarjota suojaa sijoittajille ja sitoutumissääntöjä kryptovarojen tarjoajille. Kun tämä todennäköisesti aiheuttaa uutta kiinnostusta kryptoa kohtaan, projektit, jotka auttavat treidaajia hyötymään markkinoista, kuten AltSignalsin algoritminen kaupankäyntialusta, voivat olla seuraava suuri investointimahdollisuus.

Tällaisen tekoälyn käyttäminen lisää vain houkuttelevuutta. Tämän lisäksi ASI:n hallussapidolla on monia muita etuja, jotka tekevät ostamisesta ennakkomyyntivaiheessa sopimuksen, josta monet sijoittajat eivät ehkä halua luopua.

Mikä on AltSignals?

AltSignals on kaupankäyntisignaalien tarjoaja, joka käyttää uusimpia teknologisia innovaatioita yksinkertaistaakseen kaupankäyntiprosessia treidaajille kaikilla kokemustasoilla. Erittäin tarkoilla ja reaaliaikaisilla signaaleilla osakkeista, kryptovaluutoista, Forexistä ja CFD:stä alustan innovatiivinen AltAlgo-indikaattori antaa treidaajille etulyöntiaseman sekä tulo- että poistumissignaaleissa.

Mutta tiimi aikoo integroida tekoälyllä toimivan kerroksen kaupankäyntialgoritmiin ja tuoda indikaattoriin ennakoivien signaalien edut. ActualizeAI-nimellä uusi alusta täyttää luonnollisen kielenkäsittelyn ja koneoppimisen tekoälytuloilla, mikä auttaa parantamaan käyttäjiensä seuraavan tason kaupankäyntikokemuksia.

Mitä ActualizeAI ja ASI-token tarjoavat treidaajille?

ActualizeAI on rakennettu mullistamaan kaupan toteutumisen ja voittoprosentit, ja treidaajat hyötyvät yhä tarkemmista signaaleista sekä lasku- että nousumarkkinoilla.

Kuten todettiin, ASI-token, joka on määrä julkaista vuoden 2023 toisella neljänneksellä, toimii ActualizeAI-alustalla. Ennen live-kaupankäynnin aloittamista sijoittajat, jotka haluavat ostaa tokenin ja lisätietoja projektista, voivat vierailla AltSignalsin virallisilla verkkosivustolla.

Mutta yksi huomionarvoinen asia on, että tämän suositun kaupankäyntialustan tekoälytasolle on olemassa selkeä etenemissuunnitelma. Tiimi on myös korostanut tokenomiikkaa, auditointivarmuutta ja KYC-näkökohtia, jotka ovat avaintekijöitä läpinäkyvyyden ja turvallisuuden kannalta, joita sijoittajat etsivät projekteista.

Mitä tulee ASI:n tarjontaan, haltijoilla ei ole vain taattua pääsyä ActualizeAI:han, vaan he saavat myös muita etuja AI-jäsenklubissa. Token tarjoaa myös muita ansaitamahdollisuuksia hodlereille, panostamalla ja osallistumalla ActualizeAI-ekosysteemiin yhteisön hallinnon kautta.

Onko ASI token hyvä ostos nykyisillä markkinoilla?

ActualizeAI-ekosysteemin alkuperäinen token on ASI. Tokenomiikkansa osalta AltSignalsilla on kiinteä 500 miljoonan ASI:n tarjonta. Ennakkomyynti tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa 290 000 tokenin joukosta eli 58 % kokonaistarjonnasta. Ennakkomyyntitapahtuma on jaettu neljään vaiheeseen, joiden hinta nousee kullakin tasolla.

AltSignalsin ennakkomyyntihinta ASI-tokenille oli 0,012 dollaria ensimmäisen vaiheen aikana. Kun token myytiin nopeasti ennakkomyyntivaiheessaan loppuun, keräten 480 000 dollaria ennätysajassa, ASI-hinta nousi 0,015 dollariin. Sen odotetaan nousevan edelleen ja osuvan 0,02274 dollariin projektin viimeisessä ennakkomyyntivaiheessa.

Kun otetaan huomioon vaiheittainen ennakkomyynti, sen arvo on kasvanut merkittävästi siihen mennessä, kun token saapuu jälkimarkkinoille myöhemmin tämän vuoden neljänneksellä. ASI:n hintojen ennustetaan nousevan räjähdysmäisesti listautumalla alan suuriin pörsseihin, alkaen Uniswapista.

Nousu 0,2 dollariin ja jopa 0,5 dollariin on todennäköistä vuoden 2023 loppuun mennessä, jos uusi härkäsykli osuu. Tämän tapahtuman näkymät johtuvat myös todennäköisesti tekoälypohjaisten kaupankäyntityökalujen valtavasta kysynnästä.

AltSignalsilla on jo yli 50 000 käyttäjän yhteisö nykyisellä AltAlgo-alustallaan. Tämän määrän lisääminen uudella tehokkaalla ActualizeAI-alustalla tarjoaa realistisen mahdollisuuden lisätä ASI:n kysyntää.

