Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

Metacade (MCADE) vaihtoi maanantaina omistajaa 0,024800 dollarilla, mikä on lähes 25 % nousu aikaisemmasta 0,020 dollarin ennakkomyyntihinnasta. Voitot ovat seurausta Uniswap DEX-pörssiin 6. huhtikuuta ja Bitmartiin 16. huhtikuuta tapahtuneista listautumisista.

Tasainen arvonnousu kertoo siitä, että sijoittajilla on kysyntää kyseiselle arcade-pelialustan tokenille, tuskin kolme viikkoa sen pörsseihin listautumisesta. Metacade listautuu MEXC:iin 30. huhtikuuta päättyvällä viikolla, mikä lisää sen likviditeettiä ja voi nostaa sen hintaa.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kannattaako peli-fi-tokeneihin sijoittaa?

Metacaden varhainen menestys ennakkomyynnin aikana ja sen jälkeen osoittaa, että sijoittajat etsivät tokeneita, joissa on uusia käyttökohteita. Aiemmin pelialustojen, kuten Axie Infinityn, The Sandboxin ja Decentralandin, tokenit ovat olleet välittömiä hittejä Web 3.0 -pelien kasvavan kysynnän ansiosta.

Voidaankin todeta, että alan raportti asetti lohkoketju-pelaamisen kasvuksi 94,17 % vuonna 2022, vaikka muut kryptovaluutat jäivät jälkeen. Kasvu oli nopeinta kuin millään muulla alalla. Toimiala on suhtautunut tulevaisuuteen toiveikkaasti, ja ennusteiden mukaan kasvuvauhti on 68,9 % vuoteen 2032 mennessä.

Mahdollisuus kasvattaa pelaajien tuloja ja antaa heille aktiivinen rooli alustojen hallinnassa on mainittu eräinä syinä sille, miksi Web 3.0 on kasvanut niinkin suosituksi. Jatkossa painotetaan laadukkaita pelejä, mikä antaa Metacaden kaltaisille innovatiivisille alustoille mahdollisuuden kasvaa. Sijoittaminen laadukkaisiin game-fi-tokeneihin tarjoaa mahdollisuuden päästä osaksi suurta liikettä, joka tuottaa merkittäviä voittoja ennemmin tai myöhemmin.

Mikä Metacade on ja miten se toimii?

Metacade on P2E-peliprojekti, joka yhdistää Web 3.0 -pelaajia ja -kehittäjiä. Se on ensimmäinen yhteisön johtama pelihalli. Pelaajat ansaitsevat kilpailemalla turnauksissa, pelaamalla ja antamalla palautetta. Ansaitut tulot tulevat kryptotokeneiden muodossa, joita käyttäjät voivat kotiuttaa tai käyttää alustalla osallistuakseen arvontoihin tai turnauksiin.

Metacadessa on odotettavissa lisäkehitystä. Tämä sisältää Work2Earn-järjestelmän, jonka avulla työnantajat voivat lähettää työpaikkoja, keikkoja ja harjoittelupaikkoja peliyhteisölle. Suunnitteilla on myös Metacade Launchpad, jonka avulla Web 3.0 -yritykset voivat julkaista omia tokeneitaan. Tämä tuottaa tuloja Metacade-alustan parantamiseksi ja tarjoaa enemmän mahdollisuuksia käyttäjille ja sijoittajille.

Saavuttaako Metacade yhden dollarin tason vuoteen 2024 mennessä

Epäilemättä MCADE:lla on mahdollisuus saavuttaa yhden dollarin taso. Token aloittikin ennakkomyynnin 0,008 dollarista, käyden nyt kauppaa 0,024800 dollarilla sen jälkeen, kun se on listattu vain kahdessa pörssissä. Se on jo 210 prosentin hinnankorotus. Odotetusti hinta nousee entisestään, kun se listautuu entistä useampiin pörsseihin ja alustoille. Mutta yhden dollarin hinta voi olla liian kunnianhimoinen ilmoitetulla aikajanalla.

Varovaisemmin 10-kertainen hinnankorotuksen vähimmäishinta on realistisempi, mikä tarkoittaa, että MCADE:n arvo voi nousta 0,248 dollariin vuoteen 2024 mennessä. Arvioitu hinta tarkoittaa, että MCADE:n tulisi osallistua useammille suurille pörsseille vapauttaakseen likviditeettiä ja auttaakseen tokenin hintaa nousemaan. Koska olemme jo nähneet hinnan nousevan Uniswapissa ja Bitmartissa listaamisen jälkeen, odotettu hinnannousu on melko varovainen.

Kannattaako Metacade ostaa tässä kuussa

Metacade on vasta alkanut saada huomiota. Vasta kaksi pörssiä on listannut sen, ja hinta vastaa sitä. Jos sijoitat aikaisin, tarkoittaa se sitä, että MCADE:n kerryttäessä likviditeettiä suurimmista listauksista, pääsevät aikaiset sijoittajat voitolle.

Tämän kuun loppuun mennessä kryptovaluutta listataan kolmessa pörssissä. Tämä tarkoittaa sitä, että hinta on edelleen alhainen, koska tokenin tarjonta on jotenkin rajoitettua. Toisin sanoen varhainen sijoittaminen voi olla mahdollisuus ostaa tokenia halvalla ja maksimoida tuottopotentiaali ennen kuin sen arvo saavuttaa korkeimman tason.