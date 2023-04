Jayson on Invezzin johtava uutistoimittaja, joka valvoo toimittajien ja analyytikoiden tiimiä sekä uutissisällön strategista ohjausta. Hän kävi ammattimaista osakekauppaa… lue lisää

Kryptovaluuttamarkkinat menestyivät huonommin aiemmin tällä viikolla, mutta ovat nyt jatkaneet nousuaan. Positiivisen kehityksen myötä kryptovaluuttojen kokonaismarkkina-arvo lähestyy 1,2 biljoonan dollarin rajaa.

Tärkeimmät kryptovaluutat, mukaan lukien Bitcoin ja Ether, ovat kaikki toipuneet viikoittaisista pohjaliikkeistään, ja ne saattavat nousta lähitulevaisuudessa. Kun markkinat ovat nyt elpymässä, onko tämä erinomainen aika tarkastella kolikoita ja tokeneita, jotka voisivat tarjota sijoittajille erinomaisen sijoitetun pääoman tuoton (ROI)?

AltSignals on yksi projekteista, joita sijoittajien kannattaa tarkastella. Koska AltSignals on erikoistunut tiettyyn markkinasektoriin, sen rooli voisi olla ratkaiseva siinä, miten treidaajat käyvät kauppaa joillakin johtavilla kryptovaluutoilla, kuten Bitcoinilla.

Tässä tarkastelemme sitä, mitä AltSignalsilla on tarjottavanaan ja pitäisikö sen olla yksi tokeneista, joita sijoittajien kannattaisi harkita.

Tarjoaako AltSignals houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden?

AltSignals saattaa osoittautua erinomaiseksi sijoitusmahdollisuudeksi erityisesti sellaisille sijoittajille, jotka etsivät alkuvaiheen projekteja.

Tämä projekti on vielä ennakkomyyntivaiheessa, mutta alusta tarjoaa treidaamisen avuksi signaaleja laajalle valikoimalle rahoitusomaisuutta, mukaan lukien kryptovaluutat, forex, osakkeet ja CFD:t.

AltSignals hyödyntää tekoälypinoa koneoppimisen, ennustavan mallintamisen ja luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) analysointiin. Kyseisten tekniikoiden avulla AltSignals voi parantaa treidaajille tuottamiensa signaalien määrää ja tarkkuutta.

Projektin tiedotteen mukaan sen suurin myyntivaltti on kuitenkin edelleen ActualizeAI. Tämä on täysin automatisoitu ominaisuus, joka on varusteltu ympäri vuorokauden toimivalla kaupankäyntitoiminnolla.

AltSignalsilla voi olla kryptomarkkinoiden edelleen kasvaessa ratkaiseva rooli laajemmilla markkinoilla, koska se keskittyy treidaus-ekosysteemiin.

Kun yhä useammat treidaajat osallistuvat kryptomarkkinoille, AltSignalin hyväksymisaste voi kasvaa, mikä voi johtaa sen tokenin arvon mahdolliseen nousuun.

Markkinoiden kasvun myötä markkinoille voisi tulla lisää treidaajia, jotka voisivat tarvita AltSignalsin kaltaisten alustojen palveluja. Mitä korkeampi AltSignalsin hyväksymisaste on, sitä enemmän sen tokenin arvo voi nousta.

ASI, AltSignals-alustan natiivi token, on tällä hetkellä ennakkomyyntivaiheessa, ja sitä voi ostaa 0,012 dollarilla kolikkoa kohti.

Token on asetettu listalle lukuisissa hajautetuissa ja keskitetyissä kryptopörsseissä ennakkomyyntivaiheen jälkeen, ja tämä voi mahdollisesti nostaa sen arvoa lähitulevaisuudessa.

Saavuttaako AltSignals 0,10 dollarin vuonna 2023?

ASI:n arvo on tällä hetkellä 0,012 dollaria ennakkomyyntivaiheessa, mikä tarkoittaa sitä, että tokenin tulee toimia erinomaisesti saavuttaakseen 0,10 dollarin rajan vuoden loppuun mennessä.

ActualizeAI:n mahdollinen lanseeraus seuraavien kuukausien aikana saattaa kuitenkin parantaa AltSignalsin tarjoamia palveluita. Tämä puolestaan lisää AltSignalsin käyttöönottoastetta ja lisää ASI-tokenin hyödyllisyyttä.

Kun yhä useammat ihmiset käyttävät ASI-tokeneita, voi sen arvo nousta. Lisäksi ASI:n ralli seuraavien kuukausien aikana voi riippua kryptomarkkinoiden laajemmasta perustilanteesta.

Jos Bitcoin ja muut jatkavat nykyisellä polullaan, markkinoiden kasvu voi jatkua ennen vuoden loppua, ja ASI voi olla yksi suurimmista voittajista.

Mikä on Injective?

Injective on yksi johtavista erityisesti rahoitukseen rakennetuista lohkoketjuista. Se on avoin, yhteentoimiva Layer 1 -lohkoketju, joka on suunniteltu tehostamaan seuraavan sukupolven DeFi-sovelluksia, mukaan lukien hajautetut spot- ja johdannaisvaihdot, lainausprotokollat ja paljon muuta.

INJ, Injective-ekosysteemin alkuperäinen token, on kasvanut valtavasti viime kuukausina ja on nyt yksi sadan suurimman kryptovaluutan joukossa markkina-arvollaan mitattuna. Varhaiset sijoittajat ovat saavuttaneet jo yli 2 000 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentin.

Onko Injective turvallinen?

Injectiveä voidaan pitää suhteellisen turvallisena kolikkona sen markkina-aseman ansiosta. Toistaiseksi Injective-projektin ympärillä ei ole ollut suuria kiistoja. Lohkoketju isännöi edelleen joitain DeFi-sovelluksia, kun taas sen kolikko on yksi kryptovaluuttamarkkinoiden parhaista toimijoista.

Mikä on AltSignals?

AltSignals on kaupankäyntialusta, joka tarjoaa kaupankäyntisignaaleja eri omaisuusluokille, mukaan lukien krypto, osakkeet, forex ja CFD.

Palvelujensa parantamiseksi AltSignals työskentelee parhaillaan ActualizeAI:n parissa. Tämä tuote on täysin automatisoitu ja siinä on ypäri vuorokauden toimiva kaupankäyntitoiminto. ActualizeAI on suunniteltu auttamaan treidaajia ennustamaan milloin tehdä ja suorittaa tarkempia kauppoja sekä toteuttaa asianmukaisia riskinhallinta-strategioita.

Käyttäjät voivat päästä AltSignals-alustaan käyttämällä sen alkuperäistä ASI-tokenia. Voit oppia lisää AltSignalsin ennakkomyynnistä vierailemalla heidän verkkosivustollaan.

Miten AltSignals toimii?

ASI, AltSignalsin alkuperäinen token, antaa ekosysteemille voiman. Alusta tarjoaa kaupankäyntisignaaleja johtaville omaisuusluokille, kuten krypto, osakkeet, forex ja CFD.

AltSignals pystyy saavuttamaan tämän käyttämällä AltAlgoa, työkalua, jonka avulla se voi yksinkertaistaa kaavioita ja indikaattoreita.

AltAlgon lisäksi AltSignals julkaisee pian ActualizeAI:n. Tämän tuotteen avulla treidaajien olisi helpompi tunnistaa markkinatietojen kuvioita ja tehdä parempia päätöksiä sijoitustensa suhteen.

ActualizeAI sisältää ennakoivan mallinnuksen, joka parantaa signaalien tuottamista.

Miten AltSignals muuttaa treidaus-alaa?

ActualizeAI on tuote, jonka avulla AltSignals voi muuttaa kryptokaupan ekosysteemiä. Tuote voisi helpottaa kaupankäyntisignaalien luomista treidaajille, mikä eliminoi suurimmat hankaluudet, joita useimmat treidaajista kohtaa.

ActualizeAI voisi helpottaa sitä, milloin tehdä kauppoja, milloin ottaa voitot ja mihin lopettaa tappioiden suhteen. Näiden avaintietojen avulla AltSignals voisi houkutella enemmän ihmisiä kryptovaluutta-treidauksen pariin.

Onko kryptovaluutta hyvä pitkän aikavälin sijoitus?

Useiden kryptoprojektien kerryttämä sijoitetun pääoman tuotto on viime vuosina osoittanut, että kryptovaluutta on hyvä pitkän aikavälin sijoitus.

Kryptomarkkinat ovat kasvaneet lukuisten lasku- ja noususyklejen läpi ja nousseet uusiin kaikkien aikojen ennätyksiin. Varhaiset Bitcoiniin ja Etheriin sijoittaneet kirjasivatkin tuhansien prosenttien voittoja.

Meemikolikoihin, kuten Shiba Inuun ja Dogecoiniin, ja web3-projekteihin, kuten The Sandboxiin ja Decentralandiin, sijoittaneet kirjasivat myös valtavia voittoja pitkällä aikavälillä. Markkinat ovat edelleen yli 50 % alempana vuoden 2021 kaikkien aikojen ennätystasosta, ja siten mahdollisesti matkalla uuteen ennätykseen tulevina kuukausina.

Ovatko treidaustokenit hyviä pitkän aikavälin sijoituksia?

Treidaustokeneista voi muodostua erittäin tärkeitä kryptovaluuttasektorilla pitkällä aikavälillä. Kun kryptomarkkinat kasvavat, yhä useammat alkavat käydä kauppaa kryptovaluuttapareilla.

Kryptovaluuttojen kaupankäynti ei kuitenkaan ole yhtä helppoa kuin omaisuuteen sijoittaminen. Tämä on paikka, jossa kaupankäyntitokenit astuvat kuvioon. Sijoittajat pääsevät treidaustokeneiden avulla treidausalustoille, joissa he saavat sellaisia resursseja, jotka auttavat heitä tulemaan paremmiksi treidaajiksi. Yksi huomionarvoisista tokeneista tällä sektorilla on ASI, AltSignals-ekosysteemin alkuperäinen token.

Kannattaako AltSignals ostaa?

AltSignals on hanke, joka on erittäin lupaava, jos kehitystyö onnistuu tuottamaan tuotteitaan ja ominaisuuksiaan. ActualizeAI:n lanseerauksen myötä AltSignalsin hyväksyntä voisi kasvaa valtavasti krypto- ja valuuttatreidaajien keskuudessa.

Kun yhä useammat ihmiset käyttävät AltSignalsia ja sen ASI-tokenia, voi sen arvo kasvaa ajan myötä. ASI:n arvo voisi riippua siitä, että hanke lunastaa lupauksensa ja laajemman kryptovaluuttamarkkinan perusedellytykset.