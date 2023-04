Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

Euroopan komissio aloitti tekoälylain laatimisen noin kaksi vuotta sitten säädelläkseen uusia tekoälyteknologioita, kuten AltSignalin ActualizeAI:ta, joka on nähnyt investointien ja suosion nousun OpenAI:n tekoälypohjaisen chatbotin ChatGPT:n lanseerauksen jälkeen.

Lakivalmistelun viimeistelyn jälkeen Euroopan parlamentin jäsenet ovat sopineet vievänsä luonnosta eteenpäin seuraavaan vaiheeseen, kolmikantakokoukseen, jossa EU:n lainsäätäjät ja jäsenvaltiot hienosäätävät lakiesitystä.

Mitä EU:n uusi tekoälylaki määrää

Ehdotetun lain mukaan tekoäly-työkalut luokitellaan niiden koetun riskitason mukaan: minimaalisesta rajoitettuun, korkeaan ja ei-hyväksyttävään. Luokittelu riippuu muun muassa biometrisesta valvonnasta, väärän tiedon levittämisestä tai syrjivästä kielenkäytöstä.

Suuren riskin tekoäly-työkaluja ei kielletä, mutta niitä käyttävien tulee olla erittäin läpinäkyviä toiminnassaan.

Generatiivisten tekoäly-työkalujen takana olevien yritysten, kuten ChatGPT:n ja kuvageneraattorin Midjourneyn, on myös julkistettava kaikki tekijänoikeudella suojattu materiaali, jota on käytetty järjestelmien kehittämiseen. Tämä säännös oli myöhäinen lisäys, ja jotkut Euroopan komission jäsenet olivat alun perin ehdottaneet tekijänoikeudella suojatun materiaalin kieltämistä kokonaan generatiivisten tekoälymallien koulutuksessa.

Euroopan parlamentin kansanedustaja, Svenja Hahn, kommentoi tekijänoikeudella suojattua materiaalia:

“Vastaakseen konservatiivisia vaatimuksia valvonnan lisäämisestä ja vasemmistolaisia ylisääntelyä koskevia fantasioita, parlamentti löysi vankan kompromissin, joka sääntelee tekoälyä suhteellisesti, suojelee kansalaisten oikeuksia samalla kun edistää innovaatiota ja vahvistaa taloutta.”

Mikä on AltSignals?

AltSignals on ollut markkinajohtaja kaupankäyntisignaalien tarjoamisessa ja algoritmeihin perustuvien teknisten indikaattoreiden kehittämisessä, jotta rahoitusmarkkinoiden treidaajat voivat hyötyä hintojen muutoksista. Se aloitti ilmaisten kryptokaupankäyntisignaalien lähettämisellä, mutta laajeni myöhemmin Forexiin, CFD-sopimuksiin ja osakkeisiin.

AltSignals tarjoaa perustavanlaatuisia ja teknisiä analyyseja ja valmentajia sekä auttaa asiakkaita tekemään kauppoja ja hyötymään kaupoista. Alusta on luonut kaupankäyntisignaaleja käyttämällä teknistä indikaattoria nimeltä AltAlgo Indicator.

AltAlgo-indikaattori skannaa rahoitusmarkkinoita ja varoittaa AltSignalsin käyttäjiä, kun olosuhteet ovat oikeat kauppoja varten. Indikaattori käyttää tällä hetkellä useita kaupankäyntistrategioita ja teknisiä indikaattoreita kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen.

Altsignals työskentelee nyt tekoälypohjaisen algoritmin kanssa tehostaakseen signaalintuotantoprosessia. Tekoälyalgoritmi käyttää parhaiten suoriutuvaa algoritmia, mukaan lukien AltAlgo-indikaattoria, käyttäen sitä tekoälytuotteiden sarjan rakentamiseen, joista yksi on ActualizeAI, joka perustuu ASI-kryptovaluuttaan, joka on tällä hetkellä ennakkomyynnissä.

Sen lisäksi, että ASI-kryptovaluutta on tekoälypohjainen kryptovaluutta, se toimii Ethereum-lohkoketjussa, mikä mahdollistaa halvat token-ostot AltSignalin DEX:n kautta meneillään olevan ennakkomyynnin aikana.

Mitä uusi tekoälylaki tarkoittaa AltSignalsille?

Uusi ehdotettu tekoälylaki vaikuttaa varmasti AltSignalsin toimintaan Euroopassa, sillä se työskentelee parhaillaan tekoälypohjaisen algoritmin parissa tehostaakseen signaalintuotantoprosessiaan.

Ensinnäkin AltSignalin ActualizeAI AI-algoritmin, joka perustuu ASI-kryptovaluuttaan, on käytävä läpi luokitusprosessi, jotta se toimisi EU:ssa. Lisäksi sen tulee paljastaa kaikki tekijänoikeudella suojattu materiaali.

Mutta kaikki nämä ovat hyödyllisiä tekoälytyökalujen käyttäjille, ja se vain lisää luottamusta AltSignalsin kaltaisiin työkaluihin.

Onko AltSignalin ASI-token hyvä sijoitus ehdotetun EU:n tekoälylain uutisten jälkeen?

No, kryptoprojektiin sijoittamisessa on riskinsä, varsinkin kun kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita. Asia on vielä monimutkaisempi, kun hanke on uusi ja sijoittajan on tehtävä due diligence selvittääkseen, onko kyseessä huijaus vai laillinen hanke.

AltSignals voidaan kuitenkin luokitella lailliseksi hankkeeksi, koska se on toiminut vuodesta 2017 lähtien ja ainoa uusi elementti on tekoälypohjainen algoritmi ja tekoälypohjainen kryptovaluutta.

Sen lisäksi, että AltSignals rastittaa legit-ruutuun, ASI-tokenin hinta on noussut tasaisesti ennakkomyyntivaiheiden aikana. Ennakkomyynti on tällä hetkellä ensimmäisessä vaiheessa onnistuneen BETA-vaiheen jälkeen, joka myytiin loppuun. Toistaiseksi ASI-token on noussut 25 prosenttia 0,012 dollarista sen nykyiseen ennakkomyyntihintaan 0,015 dollariin.

Kirjoitushetkellä ennakkomyynnin ensimmäinen vaihe oli 61,08 % verran loppuunmyyty. Ennakkomyyntiin pääset osallistumaan tästä.