Tuskin on kulunut kuukausi siitä, kun Metacade listattiin Uniswapissa ja myöhemmin Bitmartissa, kun sen hinta nousi kaksinumeroisia prosentteja. Tokenin hinta oli 0,3471 dollaria 2. toukokuuta, alle 48 tuntia ennen kuin se listataan MEXC:ssä.

MCADE:n hinnan nousu viittaa siihen, että kiinnostus tokenia kohtaan on kasvanut sen huhtikuisen listautumisten jälkeen. Seuraavan listautuminen MEXC:iin ja muihin suuriin pörsseihin voivat mahdollisesti saada tokenin likviditeetin nousuun. Se päätti ennakkomyyntinsä vain 0,020 dollarissa.

Game-fi-tokenien eksponentiaalinen kasvu ja Metacaden asema

Lohkoketju-pelaaminen kasvaa, sillä yhä useampi sijoittaja haluaa pelata mukavammin ja samalla ansaita. Pelimarkkinaraportit arvioivat markkinoiden koon tulon perusteella 4,6 miljardiksi dollariksi vuonna 2022. Asiantuntijat ennustavat markkinoiden koon kasvavan 65,7 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä.

Vaikka voi olla haastavaa arvioida, kuinka paljon kasvupotentiaalia Metacaden kaltaisella GameFi-projektilla on, tilastot osoittavat valtavia mahdollisuuksia. Varhaiset tulokkaat, kuten Axie Infinity, herättivät suurta kiinnostusta vuonna 2021, kun sijoittajat näkivät niissä mahdollisuuden.

Metacade lupaa tehdä enemmän kuin menestyneet edeltäjänsä. Muista Play-to-Earn-pelialustoista poiketen Metacade lupaa olla suurin yhteisön hallitsema pelihalli. Metaversumi-harrastajien keskitetyksi kohteeksi kuvailtu alusta tuo pelaajat ja kehittäjät yhteen. Metacade-yhteisö ansaitsee MCADE-tokeneita kilpailemalla, luomalla alustalla ja työskentelemällä keikkamahdollisuuksien parissa.

Muita ansaintamenetelmiä ovat alkuperäisen tokenin panostaminen ja osallistuminen palkintoihin. Muita Metacaden ominaisuuksia ovat pelitestaus ja käynnistyslevy, jotka kaikki on suunniteltu tekemään siitä itseään ylläpitävä ekosysteemi. Mainokset ovat myös Metacaden tulomallissa.

Metacadella on avainrooli lohkoketju-pelaamisessa sen innovatiivisten ominaisuuksiensa ansiosta. Web 3.0 -pelaamista katselevat sijoittajat saattavat pitää Metacadea kannattavana sijoituksena, koska se on vahva ja kasvattaa suosiotaan kestävänä alustana.

Kuinka houkutteleva Metacade on nyt?

Metacade käy kauppaa vain 0,034 dollarilla. Hinta on noin 70 % korkeampi lopullisesta ennakkomyyntiarvostaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että token on listattu vasta kahdessa suuressa pörssissä, joten likviditeettiä ei ole paljon, jotta tokenin katsottaisiin saavuttaneen hintakaton.

Lisäksi monet tokenit ovat saavuttaneet 10-kertaisen hinnan muutaman kuukauden kuluttua listautumisesta suuriin pörsseihin. Jos sen hinnan ennakkomyyntiarvo, joka on 0,020 dollaria, 10-kertaistetaan, saadaan 0,20 dollaria. Tämä tarkoittaa, että nykyisellä arvollaan MCADE on hyvin aliarvostettu. Kun token tulee useampaan pörssiin, arvo voi nousta huimasti ja tuottaa sijoittajille valtavia tuottoja.

Metacade ei kuitenkaan innosta sijoittajia pelkästään sen hinnan vuoksi. Hyödynnettävissä on myös lukuisia ansaintamahdollisuuksia. Peliharrastajille Metacade tarjoaa mahdollisuuden saada palkkaa tekemällä sitä, mistä he pitävät – kilpailemalla. Projektin varhaisen merkinnän myötä on järkevää sijoittaa Metacadeen, sillä menestyspotentiaali on valtava.

Metacaden hintaennuste vuonna 2023

Uusien tokenien hintojen ennustaminen on melko haastavaa, koska ne keräävät edelleen likviditeettiä. Historia on kuitenkin opettanut, että rahakkeista, jotka ovat menestyneet varhaisessa vaiheessa todistetuilla liiketoimintamalleilla, tulee parhaita voittoja. Metacade on ollut yksi niistä.

Asiantuntijan näkökulmasta token voi nousta 0,25 dollariin vuoden 2023 loppuun mennessä. Hinta edustaa 1 150 % nousua senlopullisesta ennakkomyyntiarvosta, joka oli 0,020 dollaria. Ennustettu voitto on varsin realistinen, sillä MCADE on jo osoittanut vahvaa hintatrendiä sen jälkeen, kun se aloitti listautumisen suurissa pörsseissä. Psykologista 0,20 dollarin arvoa tai 1 000 prosentin nousua vuoteen 2023 mennessä pitäisi silti pitää hyvänä tuottona varhaisille sijoittajille.